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ReplacingMergeTree

虽然事务性数据库针对事务更新和删除工作负载进行了优化，但 OLAP 数据库则在此类操作上提供较低的保证。相反，它们优化了以批次插入的不可变数据，以此显著加快分析查询的速度。尽管 ClickHouse 通过突变提供更新操作，并且以轻量级方式删除行，但其面向列的结构意味着这些操作应小心安排，如上所述。这些操作是异步处理的，使用单线程进行处理，并且在更新的情况下需要重写磁盘上的数据。因此，不应将其用于大量的小变更。

为了在避免上述使用模式的情况下处理更新和删除行的流，我们可以使用 ClickHouse 表引擎 ReplacingMergeTree。

自动插入的更新

ReplacingMergeTree 表引擎 允许对行应用更新操作，无需使用低效的 ALTERDELETE 语句，用户可以插入同一行的多个副本，并指定其中一个为最新版本。反过来，后台进程异步地删除同一行的旧版本，利用不可变插入有效地模拟更新操作。

这依赖于表引擎识别重复行的能力。这是通过 ORDER BY 子句来确定唯一性实现的，即如果两行在 ORDER BY 指定的列上具有相同的值，则被视为重复行。在定义表时指定的 version 列允许在识别出重复行时保留行的最新版本，即保留具有最高版本值的行。

我们在下面的例子中说明这一过程。在这里，行由 A 列唯一标识（表的 ORDER BY）。我们假设这些行已作为两批插入，导致磁盘上形成两个数据分片。稍后，在异步后台处理期间，这些分片被合并在一起。

ReplacingMergeTree 还允许指定一个删除列。该列可以包含 0 或 1，其中值为 1 表示行（及其重复项）已被删除，而零表示相反。注意：已删除的行不会在合并时被移除。

在此过程中，分片合并期间发生以下情况：

  • 标识为 A 列值为 1 的行同时有一个版本为 2 的更新行和一个版本为 3 的删除行（删除列值为 1）。因此，标记为删除的最新行被保留。
  • 标识为 A 列值为 2 的行有两个更新行。保留后一个行，其价格列的值为 6。
  • 标识为 A 列值为 3 的行有一个版本为 1 的行和一个版本为 2 的删除行。此删除行被保留。

通过此合并过程，我们最终有四行表示最终状态：


ReplacingMergeTree process

请注意，已删除的行永远不会被移除。可以通过 OPTIMIZE table FINAL CLEANUP 强制删除它们。这需要实验性设置 allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup=1。应仅在以下条件下执行此操作：

  1. 您可以确定，发出操作后不会插入包含旧版本的行（对于正在被清理的行）。如果插入这些行，它们将被错误地保留，因为已删除的行将不再存在。
  2. 在发出清理之前确保所有副本处于同步状态。可以通过以下命令实现：

我们建议在保证 (1) 后暂停插入，直到此命令及后续清理完成。

建议仅在低至中等数量的删除（少于 10%）的表上使用 ReplacingMergeTree 处理删除，除非可以根据上述条件安排清理周期。

提示：用户还可以对不再受更改影响的选择性分区发出 OPTIMIZE FINAL CLEANUP

选择主键/去重键

上面提到，我们必须满足 ReplacingMergeTree 的一个重要附加约束：ORDER BY 的列值在变更中唯一标识一行。如果从像 Postgres 这样的事务性数据库迁移，则原始 Postgres 主键应包含在 Clickhouse 的 ORDER BY 子句中。

ClickHouse 用户对在其表的 ORDER BY 子句中选择列以优化查询性能会很熟悉。通常，这些列应根据您的频繁查询并按递增基数的顺序列出进行选择。重要的是，ReplacingMergeTree 强加了一个额外的约束——这些列必须是不可变的，即，如果从 Postgres 复制，则仅在它们在基础 Postgres 数据中不变更时才将列添加到该子句中。虽然其他列可以更改，但这些列需要保持一致以进行唯一行标识。

对于分析工作负载，Postgres 主键通常没有多大用处，用户很少会执行逐行查找。由于我们建议按递增基数排列列，并且 ORDER BY 中列出的较早列的匹配通常更快，Postgres 的主键应附加到 ORDER BY 的末尾（除非它具有分析价值）。如果在 Postgres 中多个列形成主键，则应将它们附加到 ORDER BY 中，同时尊重基数和查询值的可能性。用户也可以使用通过 MATERIALIZED 列生成值的串联来生成唯一主键。

考虑 Stack Overflow 数据集中的 posts 表。

我们使用 (PostTypeId, toDate(CreationDate), CreationDate, Id)ORDER BY 键。Id 列对于每个帖子是唯一的，确保行可以去重。VersionDeleted 列根据需要添加到模式中。

查询 ReplacingMergeTree

在合并时，ReplacingMergeTree 使用 ORDER BY 列的值识别重复行，将其作为唯一标识，保留最高版本或删除所有副本（如果最新版本指示删除）。然而，这只提供最终准确性——它不保证行会被去重，因此您不应依赖它。因此，查询可能会因考虑到更新和删除行而产生不正确的答案。

为了获得正确的答案，用户需要用查询时间的去重和删除移除补充后台合并。这可以使用 FINAL 操作符实现。

考虑上面的 posts 表。我们可以使用加载该数据集的常规方法，但除了值 0 之外还指定一个删除和版本列。为了示例目的，我们仅加载 10000 行。

让我们确认行数：

我们现在更新我们的帖子-答案统计信息。我们没有更新这些值，而是插入 5000 行的新副本并将它们的版本号加一（这意味着表中将存在 150 行）。我们可以用简单的 INSERT INTO SELECT 来模拟这一点：

此外，我们通过重新插入这些行（但将删除列值设置为 1）来删除 1000 条随机帖子。再次模拟这一过程可以使用简单的 INSERT INTO SELECT

以上操作的结果将是 16000 行，即 10000 + 5000 + 1000。这里的正确总数实际上应为比我们原始总数少 1000 行，即 10000 - 1000 = 9000。

您的结果可能会因发生的合并而有所不同。我们可以看到总数不同，因为我们有重复行。对表应用 FINAL 可以得到正确的结果。

FINAL 性能

FINAL 操作符在查询时会产生性能开销，尽管持续改进。尤其在查询不针对主键列时，这种开销最为显著，因为会读取更多数据并增加去重开销。如果用户在使用 WHERE 条件时过滤主键列，则加载和传递用于去重的数据将减少。

如果 WHERE 条件不使用主键列，ClickHouse 目前在使用 FINAL 时不会利用 PREWHERE 优化。此优化旨在减少读取未过滤列的行数。有关模拟此 PREWHERE 以可能提高性能的示例，可以参见 这里

利用分区的 ReplacingMergeTree

ClickHouse 中的数据合并发生在分区级别。当使用 ReplacingMergeTree 时，我们建议用户根据最佳实践对表进行分区，前提是用户可以确保该 分区键在行中不会改变。这将确保涉及同一行的更新将发送到同一 ClickHouse 分区。您可以重复使用与 Postgres 相同的分区键，只要您遵循此处列出的最佳实践。

假设确实如此，用户可以使用设置 do_not_merge_across_partitions_select_final=1 来改善 FINAL 查询性能。此设置使分区在使用 FINAL 时独立合并和处理。

考虑以下没有分区的 posts 表：

为了确保 FINAL 需要进行一些工作，我们更新 100 万行 - 通过插入重复行增加其 AnswerCount

使用 FINAL 计算每年的答案总和：

对按年分区的表重复上述步骤，并在重复上述查询时使用 do_not_merge_across_partitions_select_final=1

如上所示，分区在此案例中显著提高了查询性能，因为它允许去重过程在分区级别并行进行。

合并行为考量

ClickHouse 的合并选择机制超越了简单的分片合并。下面，我们在 ReplacingMergeTree 的上下文中检查这一行为，包括启用更积极合并旧数据的配置选项和针对大型分片的考量。

合并选择逻辑

尽管合并旨在最小化分片数量，但它也权衡了写放大成本。因此，如果合并会导致过多的写放大，则会排除某些分片范围。此行为有助于防止不必要的资源使用并延长存储组件的使用寿命。

大型分片上的合并行为

ClickHouse 中的 ReplacingMergeTree 引擎针对通过合并数据分片来管理重复行进行了优化，仅根据指定的唯一键保留每行的最新版本。然而，当合并分片达到 max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool 阈值时，它将不再被选为进一步合并，即使 min_age_to_force_merge_seconds 被设置。因此，不能再依赖自动合并来删除随数据插入而累积的重复项。

为了解决这个问题，用户可以调用 OPTIMIZE FINAL 来手动合并分片并删除重复项。与自动合并不同，OPTIMIZE FINAL 跳过 max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool 阈值，基于可用资源（特别是磁盘空间）进行分片合并，直到每个分区只剩下一个分片。然而，这种方法在大型表上可能会消耗大量内存，并且可能需要重复执行以添加新数据。

为了保持性能的更可持续解决方案，建议对表进行分区。这可以帮助防止数据分片达到最大合并大小，并减少持续手动优化的需求。

分区和跨分区合并

如在利用 ReplacingMergeTree 分区所述，我们建议将表分区作为最佳实践。分区隔离数据以提高合并效率，避免在查询执行过程中跨分区合并。这种行为在 23.12 及更高版本中得到了增强：如果分区键是排序键的前缀，则在查询时不会跨分区合并，从而提高查询性能。

调整合并以改善查询性能

默认情况下，min_age_to_force_merge_secondsmin_age_to_force_merge_on_partition_only 设置为 0 和 false，分别禁用这些功能。在此配置下，ClickHouse 将应用标准合并行为，而不基于分区年龄强制合并。

如果为 min_age_to_force_merge_seconds 指定了一个值，ClickHouse 将忽略正常的合并启发式，适用于超过指定周期的分片。虽然这通常仅在目标是最小化分片数量时有效，但它可以通过减少查询时需要合并的分片数量来改善 ReplacingMergeTree 的查询性能。

这种行为可以进一步通过将 min_age_to_force_merge_on_partition_only 设置为 true 来调整，要求所有分区中的分片都比 min_age_to_force_merge_seconds 更老，以实现积极合并。这种配置允许较旧的分区随时间合并为单个分片，从而整合数据并保持查询性能。

危险

调整合并行为是一项高级操作。我们建议在生产工作负载中启用这些设置之前咨询 ClickHouse 支持。

在大多数情况下，将 min_age_to_force_merge_seconds 设置为一个低值——显著低于分区周期——是较好的选择。这将最小化分片数量，并防止在使用 FINAL 操作符时不必要的合并。

例如，考虑一个已经合并为单个分片的按月分区。如果一个小的零星插入在此分区内创建了一个新分片，则查询性能可能会受到影响，因为 ClickHouse 必须读取多个分片，直到合并完成。设置 min_age_to_force_merge_seconds 可以确保这些分片被积极合并，从而防止查询性能下降。