管理和部署
本节包含以下主题：
|主题
|描述
|部署和扩展
|基于 ClickHouse 支持和服务组织为 ClickHouse 用户提供的建议， Working deployment 示例。
|存储和计算分离
|探索如何使用 ClickHouse 和 S3 实现存储和计算分离的架构的指南。
|规模和硬件建议
|讨论针对开源用户的硬件、计算、内存和磁盘配置的一般推荐的指南。
|配置 ClickHouse Keeper
|关于如何配置 ClickHouse Keeper 的信息和示例。
|网络端口
|ClickHouse 使用的网络端口列表。
|重新平衡分片
|关于重新平衡分片的建议。
|ClickHouse 支持多区域复制吗？
|关于多区域复制的常见问题解答。
|生产环境中使用哪个 ClickHouse 版本？
|关于生产使用的 ClickHouse 版本的常见问题解答。
|集群发现
|ClickHouse 集群发现功能的信息和示例。
|监控
|如何监控 ClickHouse 的硬件资源利用率和服务器指标的信息。
|使用 OpenTelemetry 追踪 ClickHouse
|关于如何将 OpenTelemetry 与 ClickHouse 一起使用的信息。
|配额
|关于 ClickHouse 中配额的信息和示例。
|与 Zookeeper 的安全通信
|设置 ClickHouse 与 Zookeeper 之间安全通信的指南。
|启动脚本
|关于如何在启动期间运行启动脚本的示例，适用于迁移或自动模式创建。
|用于存储数据的外部磁盘
|有关如何使用 ClickHouse 配置外部存储的信息和示例。
|分配分析
|关于使用 jemalloc 进行分配采样和分析的信息和示例。
|备份和恢复
|关于如何备份到本地磁盘或外部存储的指南。
|缓存
|关于 ClickHouse 中各种缓存类型的解释。
|工作负载调度
|关于 ClickHouse 中工作负载调度的解释。
|自管理升级
|进行自管理升级的指南。
|故障排除
|各种故障排除提示。
|使用建议
|各种 ClickHouse 硬件和软件使用建议。
|分布式 DDL
ON CLUSTER 子句的解释。