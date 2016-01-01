跳到主要内容
跳到主要内容

管理和部署

本节包含以下主题：

主题描述
部署和扩展基于 ClickHouse 支持和服务组织为 ClickHouse 用户提供的建议， Working deployment 示例。
存储和计算分离探索如何使用 ClickHouse 和 S3 实现存储和计算分离的架构的指南。
规模和硬件建议讨论针对开源用户的硬件、计算、内存和磁盘配置的一般推荐的指南。
配置 ClickHouse Keeper关于如何配置 ClickHouse Keeper 的信息和示例。
网络端口ClickHouse 使用的网络端口列表。
重新平衡分片关于重新平衡分片的建议。
ClickHouse 支持多区域复制吗？关于多区域复制的常见问题解答。
生产环境中使用哪个 ClickHouse 版本？关于生产使用的 ClickHouse 版本的常见问题解答。
集群发现ClickHouse 集群发现功能的信息和示例。
监控如何监控 ClickHouse 的硬件资源利用率和服务器指标的信息。
使用 OpenTelemetry 追踪 ClickHouse关于如何将 OpenTelemetry 与 ClickHouse 一起使用的信息。
配额关于 ClickHouse 中配额的信息和示例。
与 Zookeeper 的安全通信设置 ClickHouse 与 Zookeeper 之间安全通信的指南。
启动脚本关于如何在启动期间运行启动脚本的示例，适用于迁移或自动模式创建。
用于存储数据的外部磁盘有关如何使用 ClickHouse 配置外部存储的信息和示例。
分配分析关于使用 jemalloc 进行分配采样和分析的信息和示例。
备份和恢复关于如何备份到本地磁盘或外部存储的指南。
缓存关于 ClickHouse 中各种缓存类型的解释。
工作负载调度关于 ClickHouse 中工作负载调度的解释。
自管理升级进行自管理升级的指南。
故障排除各种故障排除提示。
使用建议各种 ClickHouse 硬件和软件使用建议。
分布式 DDLON CLUSTER 子句的解释。