深入理解ClickHouse跳数索引

更专业的tokenbf_v1。需要三个参数,用来优化布隆过滤器:(1)过滤器的大小字节(大过滤器有更少的假阳性,有更高的存储成本),(2)哈希函数的个数(更多的散列函数可以减少假阳性)。(3)布隆过滤器哈希函数的种子。有关这些参数如何影响布隆过滤器功能的更多细节,请参阅 这里 。此索引仅适用于String、FixedString和Map类型的数据。输入表达式被分割为由非字母数字字符分隔的字符序列。例如,列值 This is a candidate for a "full text" search 将被分割为 This is a candidate for full text search 。它用于LIKE、EQUALS、in、hasToken()和类似的长字符串中单词和其他值的搜索。例如,一种可能的用途是在非结构的应用程序日志行列中搜索少量的类名或行号。