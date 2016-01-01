使用生存时间 (TTL) 管理数据

生存时间（TTL）指的是在一定时间间隔后，可以移动、删除或汇总行或列的能力。尽管“生存时间”这个表达听起来好像只适用于删除过时数据，但 TTL 有几个使用场景：

移除过时数据：不出所料，您可以在指定的时间间隔后删除行或列

在磁盘之间移动数据：经过一段时间后，您可以在存储卷之间移动数据——对于部署热/温/冷架构非常有用

数据汇总：在删除之前，将您的旧数据汇总成各种有用的聚合和计算

备注 TTL 可以应用于整个表或特定列。

TTL 子句可以出现在列定义之后和/或表定义的末尾。使用 INTERVAL 子句来定义时间长度（必须是 Date 或 DateTime 数据类型）。例如，下面的表有两个带有 TTL 子句的列：

x 列的生存时间为从 timestamp 列开始的 1 个月

y 列的生存时间为从 timestamp 列开始的 1 天

当时间间隔超过时，列将过期。ClickHouse 会将列值替换为其数据类型的默认值。如果数据部分中的所有列值过期，ClickHouse 会从文件系统中的数据部分中删除该列。

备注 TTL 规则可以被修改或删除。有关更多详细信息，请参见 Manipulations with Table TTL 页面。

过期行的删除或聚合并不是立即发生的——它仅在表合并期间发生。如果您有一个并未主动合并的表（出于任何原因），则有两个设置可以触发 TTL 事件：

merge_with_ttl_timeout ：在重复合并带有删除 TTL 的情况下的最小延迟（以秒为单位）。默认值是 14400 秒（4 小时）。

：在重复合并带有删除 TTL 的情况下的最小延迟（以秒为单位）。默认值是 14400 秒（4 小时）。 merge_with_recompression_ttl_timeout ：在重复合并带有重新压缩 TTL（在删除之前汇总数据）的情况下的最小延迟（以秒为单位）。默认值：14400 秒（4 小时）。

因此，默认情况下，您的 TTL 规则将每 4 小时至少应用于您的表一次。如果您需要更频繁地应用您的 TTL 规则，只需修改上述设置即可。

备注 这不是一个很好的解决方案（或我们不建议您经常使用的解决方案），但您也可以使用 OPTIMIZE 强制进行合并： OPTIMIZE 初始化一个未计划的表分区合并，而 FINAL 则强制重新优化（如果您的表已经是单个分区）。

要在一定时间后从表中删除整个行，请在表级别定义 TTL 规则：

此外，可以基于记录的值定义 TTL 规则。通过指定条件轻松实现。允许多个条件：

如果您不想删除整个行，而只是希望 balance 和 address 列过期。我们将修改 customers 表并为两个列添加 2 小时的 TTL：

假设我们希望在一定时间后删除行，但保留一些数据以供报告使用。我们不想要所有的细节——只想要一些历史数据的聚合结果。可以通过在 TTL 表达式中添加 GROUP BY 子句，以及一些列来存储聚合结果来实现。

假设在以下 hits 表中，我们希望删除旧行，但保留 hits 列的总和和最大值，然后再删除行。我们需要一个字段来存储这些值，并且我们需要向 TTL 子句添加一个 GROUP BY 子句，以汇总总和和最大值：

关于 hits 表的一些说明：

TTL 子句中的 GROUP BY 列必须是 PRIMARY KEY 的前缀，并且我们希望按一天的开始对结果进行分组。因此，将 toStartOfDay(timestamp) 添加到主键中。

子句中的 列必须是 的前缀，并且我们希望按一天的开始对结果进行分组。因此，将 添加到主键中。 我们添加了两个字段存储聚合结果： max_hits 和 sum_hits 。

和 。 将 max_hits 和 sum_hits 的默认值设置为 hits 是我们的逻辑正常工作的必要条件，基于 SET 子句的定义。

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

备注 如果您使用的是 ClickHouse Cloud，则本课中的步骤不适用。您无需担心在 ClickHouse Cloud 中移动旧数据。

在处理大量数据时，一个常见的做法是随着数据的变旧而移动数据。以下是在 ClickHouse 中使用 TTL 命令的 TO DISK 和 TO VOLUME 子句来实施热/温/冷架构的步骤。（顺便说一下，这不必是热/冷的事——您可以使用 TTL 根据自己的用例移动数据。）

TO DISK 和 TO VOLUME 选项指的是在 ClickHouse 配置文件中定义的磁盘或卷的名称。创建一个名为 my_system.xml （或任何文件名）的新文件，定义您的磁盘，然后定义使用您磁盘的卷。将 XML 文件放置在 /etc/clickhouse-server/config.d/ 中，以便将配置应用于系统：

上面的配置引用了指向 ClickHouse 可以读取和写入的文件夹的三个磁盘。卷可以包含一个或多个磁盘——我们为每个三个磁盘定义了一个卷。让我们查看磁盘：

现在……让我们验证一下卷：

现在我们将添加一个 TTL 规则，将数据在热、温和冷卷之间移动：

新的 TTL 规则应该会生效，但您可以强制它确保：

使用 system.parts 表验证您的数据是否已移动到预期的磁盘：

响应将如下所示：