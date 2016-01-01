使用生存时间 (TTL) 管理数据
TTL 概述
生存时间（TTL）指的是在一定时间间隔后，可以移动、删除或汇总行或列的能力。尽管“生存时间”这个表达听起来好像只适用于删除过时数据，但 TTL 有几个使用场景：
- 移除过时数据：不出所料，您可以在指定的时间间隔后删除行或列
- 在磁盘之间移动数据：经过一段时间后，您可以在存储卷之间移动数据——对于部署热/温/冷架构非常有用
- 数据汇总：在删除之前，将您的旧数据汇总成各种有用的聚合和计算
TTL 可以应用于整个表或特定列。
TTL 语法
TTL 子句可以出现在列定义之后和/或表定义的末尾。使用
INTERVAL 子句来定义时间长度（必须是
Date 或
DateTime 数据类型）。例如，下面的表有两个带有
TTL 子句的列：
- x 列的生存时间为从 timestamp 列开始的 1 个月
- y 列的生存时间为从 timestamp 列开始的 1 天
- 当时间间隔超过时，列将过期。ClickHouse 会将列值替换为其数据类型的默认值。如果数据部分中的所有列值过期，ClickHouse 会从文件系统中的数据部分中删除该列。
TTL 规则可以被修改或删除。有关更多详细信息，请参见 Manipulations with Table TTL 页面。
触发 TTL 事件
过期行的删除或聚合并不是立即发生的——它仅在表合并期间发生。如果您有一个并未主动合并的表（出于任何原因），则有两个设置可以触发 TTL 事件：
merge_with_ttl_timeout：在重复合并带有删除 TTL 的情况下的最小延迟（以秒为单位）。默认值是 14400 秒（4 小时）。
merge_with_recompression_ttl_timeout：在重复合并带有重新压缩 TTL（在删除之前汇总数据）的情况下的最小延迟（以秒为单位）。默认值：14400 秒（4 小时）。
因此，默认情况下，您的 TTL 规则将每 4 小时至少应用于您的表一次。如果您需要更频繁地应用您的 TTL 规则，只需修改上述设置即可。
这不是一个很好的解决方案（或我们不建议您经常使用的解决方案），但您也可以使用
OPTIMIZE 强制进行合并：
OPTIMIZE 初始化一个未计划的表分区合并，而
FINAL 则强制重新优化（如果您的表已经是单个分区）。
删除行
要在一定时间后从表中删除整个行，请在表级别定义 TTL 规则：
此外，可以基于记录的值定义 TTL 规则。通过指定条件轻松实现。允许多个条件：
删除列
如果您不想删除整个行，而只是希望 balance 和 address 列过期。我们将修改
customers 表并为两个列添加 2 小时的 TTL：
实施汇总
假设我们希望在一定时间后删除行，但保留一些数据以供报告使用。我们不想要所有的细节——只想要一些历史数据的聚合结果。可以通过在
TTL 表达式中添加
GROUP BY 子句，以及一些列来存储聚合结果来实现。
假设在以下
hits 表中，我们希望删除旧行，但保留
hits 列的总和和最大值，然后再删除行。我们需要一个字段来存储这些值，并且我们需要向
TTL 子句添加一个
GROUP BY 子句，以汇总总和和最大值：
关于
hits 表的一些说明：
TTL子句中的
GROUP BY列必须是
PRIMARY KEY的前缀，并且我们希望按一天的开始对结果进行分组。因此，将
toStartOfDay(timestamp)添加到主键中。
- 我们添加了两个字段存储聚合结果：
max_hits和
sum_hits。
- 将
max_hits和
sum_hits的默认值设置为
hits是我们的逻辑正常工作的必要条件，基于
SET子句的定义。
实现热/温/冷架构
如果您使用的是 ClickHouse Cloud，则本课中的步骤不适用。您无需担心在 ClickHouse Cloud 中移动旧数据。
在处理大量数据时，一个常见的做法是随着数据的变旧而移动数据。以下是在 ClickHouse 中使用
TTL 命令的
TO DISK 和
TO VOLUME 子句来实施热/温/冷架构的步骤。（顺便说一下，这不必是热/冷的事——您可以使用 TTL 根据自己的用例移动数据。）
TO DISK和
TO VOLUME选项指的是在 ClickHouse 配置文件中定义的磁盘或卷的名称。创建一个名为
my_system.xml（或任何文件名）的新文件，定义您的磁盘，然后定义使用您磁盘的卷。将 XML 文件放置在
/etc/clickhouse-server/config.d/中，以便将配置应用于系统：
- 上面的配置引用了指向 ClickHouse 可以读取和写入的文件夹的三个磁盘。卷可以包含一个或多个磁盘——我们为每个三个磁盘定义了一个卷。让我们查看磁盘：
- 现在……让我们验证一下卷：
- 现在我们将添加一个
TTL规则，将数据在热、温和冷卷之间移动：
- 新的
TTL规则应该会生效，但您可以强制它确保：
- 使用
system.parts表验证您的数据是否已移动到预期的磁盘：
响应将如下所示：
相关内容
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