事务（ACID）支持

如果插入的行被打包并作为一个整体块插入，则这是事务性的（ACID）（见备注）：

原子性：一个 INSERT 要么成功，要么整体被拒绝：如果向客户端发送了确认，则所有的行都已插入；如果向客户端发送了错误，则没有任何行被插入。

一致性：如果没有违反表的约束，则 INSERT 中的所有行将被插入，并且 INSERT 成功；如果违反了约束，则没有任何行被插入。

隔离性：并发客户端观察到表的一致快照——表的状态要么是 INSERT 尝试之前的状态，要么是成功 INSERT 之后的状态；没有看到部分状态。在另一个事务中的客户端有 快照隔离，而在事务外的客户端则具有 读取未提交 隔离级别。

持久性：成功的 INSERT 在答复客户端之前写入文件系统，无论是在单个副本还是多个副本（由 insert_quorum 设置控制），并且 ClickHouse 可以请求操作系统在存储介质上同步文件系统数据（由 fsync_after_insert 设置控制）。

设置控制），并且 ClickHouse 可以请求操作系统在存储介质上同步文件系统数据（由 设置控制）。 如果涉及物化视图，则可以通过一条语句向多个表插入数据（客户端的 INSERT 是针对具有关联物化视图的表）。

与上述案例 1 相同，具体如下：

如果表有多个分区，并且 INSERT 涵盖了多个分区，则每个分区的插入都是独立的事务。

与上述案例 1 相同，具体如下：

向分布式表的 INSERT 不是整体事务性的，而是每个分片的插入是事务性的。

向缓冲表插入数据既不是原子性的，也不是隔离的，也不是一致的，也不是持久的。

与上述案例 1 相同，具体如下：

即使启用了 async_insert 且将 wait_for_async_insert 设置为 1（默认值），也能确保原子性，但如果 wait_for_async_insert 设置为 0，则不能保证原子性。

从客户端以某种数据格式插入的行在以下情况下被打包成一个整体块： 插入格式是按行计算的（如 CSV、TSV、Values、JSONEachRow 等），并且数据包含少于 max_insert_block_size 行（默认约为 1,000,000）或少于 min_chunk_bytes_for_parallel_parsing 字节（默认 10 MB），如果使用并行解析（默认启用）。 插入格式是按列计算的（如原生格式、Parquet、ORC 等），并且数据只包含一个数据块。

插入块的大小通常可能取决于许多设置（例如： max_block_size 、 max_insert_block_size 、 min_insert_block_size_rows 、 min_insert_block_size_bytes 、 preferred_block_size_bytes 等）。

、 、 、 、 等）。 如果客户端未从服务器收到答复，客户端无法知道事务是否成功，它可以使用“精确一次”插入属性重复事务。

ClickHouse 在内部使用 MVCC 和 快照隔离 来处理并发事务。

即使在服务器被终止/崩溃的情况下，所有 ACID 属性仍然有效。

在典型的设置中，必须启用 insert_quorum 以插入不同的 AZ 或启用 fsync 来确保持久插入。

以插入不同的 AZ 或启用 来确保持久插入。 在 ACID 术语中的“一致性”并不涵盖分布式系统的语义，请参阅 https://jepsen.io/consistency，这由不同的设置控制（select_sequential_consistency）。

该说明并未涵盖允许在多个表和物化视图、多个 SELECT 等上进行全面事务的新事务功能（请参阅下节关于事务、提交和回滚的内容）。

Experimental feature. Learn more. Experimental feature.

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

除了本文档顶部描述的功能外，ClickHouse 还对事务、提交和回滚功能提供实验性支持。

部署 ClickHouse Keeper 或 ZooKeeper 以跟踪事务

仅限原子数据库（默认）

仅限非复制的 MergeTree 表引擎

在 config.d/transactions.xml 中添加以下设置以启用实验性事务支持：

这是一个实验性功能，可能会发生变化。

如果在事务期间发生异常，您将无法提交事务。这包括所有异常，包括由于拼写错误引起的 UNKNOWN_FUNCTION 异常。

异常。 不支持嵌套事务；请完成当前事务并启动一个新的事务。

这些示例是在启用 ClickHouse Keeper 的单节点 ClickHouse 服务器上进行的。

备注 有关部署 ClickHouse 服务器和 ClickHouse Keeper 节点的适当法定人数的详细信息，请参见 deployment 文档。此处显示的配置仅用于实验目的。

发出 BEGIN TRANSACTION 或 START TRANSACTION ，然后发出 ROLLBACK 以验证实验性事务是否已启用，以及 ClickHouse Keeper 是否已启用（因为它用于跟踪事务）。

提示 如果您看到以下错误，请检查您的配置文件以确保 allow_experimental_transactions 设置为 1 （或任何非 0 或 false 的值）。 您也可以通过发出以下命令检查 ClickHouse Keeper ClickHouse Keeper 应该返回 imok 。

提示 表的创建不是事务性的。请在事务外运行此 DDL 查询。

备注 您可以在事务中查询该表，看到行已插入，即使它尚未被提交。

验证事务已回滚：

您可以通过查询 system.transactions 表来检查事务，但请注意，您无法从处于事务中的会话查询该表。请打开第二个 clickhouse client 会话以查询该表。

请参阅此 meta issue，以找到更多广泛的测试并保持与进展同步。