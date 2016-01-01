填补时间序列数据中的空白

在处理时间序列数据时，由于数据缺失或不活跃，可能会出现数据空白。

通常，我们不希望在查询数据时存在这些空白。在这种情况下， WITH FILL 子句会非常有用。

本指南讨论如何使用 WITH FILL 填补时间序列数据中的空白。

想象一下，我们有以下表格用于存储由GenAI图像服务生成的图像元数据：

让我们导入一些记录：

我们将探索2023年3月24日的 00:24:03 到 00:24:04 之间创建的图像，因此让我们为这些时间点创建一些参数：

接下来，我们将编写一个查询，将数据分组为100毫秒的区间，并返回在该区间内创建的图像数量：

结果集只包括创建图像的区间，但是对于时间序列分析，我们可能希望返回每个100毫秒的区间，即使它没有任何条目。

我们可以使用 WITH FILL 子句来填补这些空白。

我们还将指定 STEP ，即要填补的间隔大小。

对于 DateTime 类型，默认间隔为1秒，但我们想要填补100毫秒的间隔，因此让我们将步幅值设置为100毫秒：

我们可以看到间隔内的空白已用 count 列中的0值填补。

然而，在时间范围的开始处仍然存在空白，我们可以通过指定 FROM 来解决这个问题：

我们可以从结果中看到，从 00:24:03.000 到 00:24:03.500 的所有区间现在都出现了。

然而，我们仍然错过了一些位于时间范围结束处的区间，我们可以通过提供一个 TO 值来填补这些区间。

TO 是排除的，因此我们将在结束时间上加上一小段时间，以确保它被包含：

现在所有的空白都已填补，我们有从 00:24:03.000 到 00:24:05.000 每个100毫秒的条目。

假设我们现在想要保持在各区间间创建图像数量的累计计数。

我们可以通过添加一个 cumulative 列来实现，如下所示：

累计列中的值没有按我们想要的方式工作。

任何在 count 列中为 0 的行在累计列中也为 0 ，而我们更希望它使用累计列中的前一个值。

我们可以使用 INTERPOLATE 子句来实现这一点，如下所示：