填补时间序列数据中的空白
在处理时间序列数据时，由于数据缺失或不活跃，可能会出现数据空白。
通常，我们不希望在查询数据时存在这些空白。在这种情况下，
WITH FILL子句会非常有用。
本指南讨论如何使用
WITH FILL填补时间序列数据中的空白。
设置
想象一下，我们有以下表格用于存储由GenAI图像服务生成的图像元数据：
让我们导入一些记录：
按区间查询
我们将探索2023年3月24日的
00:24:03到
00:24:04之间创建的图像，因此让我们为这些时间点创建一些参数：
接下来，我们将编写一个查询，将数据分组为100毫秒的区间，并返回在该区间内创建的图像数量：
结果集只包括创建图像的区间，但是对于时间序列分析，我们可能希望返回每个100毫秒的区间，即使它没有任何条目。
WITH FILL
我们可以使用
WITH FILL子句来填补这些空白。
我们还将指定
STEP，即要填补的间隔大小。
对于
DateTime类型，默认间隔为1秒，但我们想要填补100毫秒的间隔，因此让我们将步幅值设置为100毫秒：
我们可以看到间隔内的空白已用
count列中的0值填补。
WITH FILL...FROM
然而，在时间范围的开始处仍然存在空白，我们可以通过指定
FROM来解决这个问题：
我们可以从结果中看到，从
00:24:03.000到
00:24:03.500的所有区间现在都出现了。
WITH FILL...TO
然而，我们仍然错过了一些位于时间范围结束处的区间，我们可以通过提供一个
TO值来填补这些区间。
TO是排除的，因此我们将在结束时间上加上一小段时间，以确保它被包含：
现在所有的空白都已填补，我们有从
00:24:03.000到
00:24:05.000每个100毫秒的条目。
累计计数
假设我们现在想要保持在各区间间创建图像数量的累计计数。
我们可以通过添加一个
cumulative列来实现，如下所示：
累计列中的值没有按我们想要的方式工作。
WITH FILL...INTERPOLATE
任何在
count列中为
0的行在累计列中也为
0，而我们更希望它使用累计列中的前一个值。
我们可以使用
INTERPOLATE子句来实现这一点，如下所示：
看起来好多了。
最后，让我们使用
bar函数添加一个柱状图，别忘了将我们的新列包含在
INTERPOLATE子句中。