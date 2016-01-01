高级指南
本节包含以下高级指南：
|指南
|描述
|替代查询语言
|一份关于支持的替代方言及其使用方法的指南。提供每种方言查询的示例。
|级联物化视图
|一份关于如何创建物化视图并将其级联在一起的指南，将多个源表组合成一个目标表。包含一个使用级联物化视图按月和按年聚合一组域名数据的示例。
|调试内存问题
|一份关于如何调试 ClickHouse 中内存问题的指南。
|重试时去重插入
|一份关于如何处理可能重试失败插入的情况的指南。
|去重策略
|一份深入探讨数据去重的指南，这是一种从数据库中移除重复行的技术。解释了与 OLTP 系统中基于主键的去重的不同之处、ClickHouse 的去重方法以及如何在 ClickHouse 查询中处理重复数据的场景。
|填补时间序列数据中的空缺
|一份提供关于 ClickHouse 在处理时间序列数据方面能力的指南，包括填补数据中的空缺的技术，以创建对时间序列信息的更完整和连续的表示。
|使用 TTL (生存时间) 管理数据
|一份讨论如何使用
WITH FILL 子句填补时间序列数据中空缺的指南。涵盖如何用 0 值填补空缺、如何指定填补空缺的起始点、如何填补到特定终点，以及如何进行累积计算的值插值。
|使用分析器理解查询执行
|一份通过介绍分析器工具来揭示 ClickHouse 查询执行过程的指南。它解释了分析器如何将查询拆分为一系列步骤，使您能够可视化和排除整个执行过程中的故障，以获得最佳性能。
|在 ClickHouse 中使用 JOIN
|一份简化 ClickHouse 中表连接的指南。它涵盖了不同的连接类型（
INNER、
LEFT、
RIGHT 等）、探讨了高效连接的最佳实践（如将较小的表放在右侧），并提供了关于 ClickHouse 内部连接算法的见解，以帮助您优化复杂数据关系的查询。