更新和删除 ClickHouse 数据

虽然 ClickHouse 专为高量分析工作负载而设计，但在某些情况下，修改或删除现有数据是可能的。这些操作被标记为“变更”，并通过 ALTER TABLE 命令执行。您还可以使用 ClickHouse 的轻量级删除功能 DELETE 一行。

提示 如果需要频繁进行更新，请考虑在 ClickHouse 中使用 去重，这允许您在不生成变更事件的情况下更新和/或删除行。

使用 ALTER TABLE...UPDATE 命令更新表中的行：

<expression> 是满足 <filter_expr> 的列的新值。 <expression> 必须与列的数据类型相同，或者能够通过 CAST 操作符转换为相同的数据类型。 <filter_expr> 应该为每一行数据返回一个 UInt8 （零或非零）值。多个 UPDATE <column> 语句可以在单个 ALTER TABLE 命令中用逗号分隔组合。

示例：

像这样的变更允许通过字典查找用新值替换 visitor_ids ： 在一个命令中修改多个值可能比多个命令更高效： 对于分片表，变更可以在 ON CLUSTER 执行：

备注 无法更新作为主键或排序键的一部分的列。

使用 ALTER TABLE 命令删除行：

<filter_expr> 应该为每一行数据返回一个 UInt8 值。

示例

删除任何在值数组中的列记录： 这个查询修改了什么？

备注 要删除表中的所有数据，使用 TRUNCATE TABLE [<database].]<table> 命令更有效。此命令也可以在 ON CLUSTER 上执行。

查看 DELETE 语句 文档页面以获取更多详细信息。

另一种删除行的选项是使用 DELETE FROM 命令，称为 轻量级删除。被删除的行会立即被标记为删除，并会自动从后续查询中过滤，因此您不必等待分区合并或使用 FINAL 关键字。数据清理在后台异步进行。

例如，以下查询删除 hits 表中 Title 列包含文本 hello 的所有行：

关于轻量级删除的几点说明：