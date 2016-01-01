更新和删除 ClickHouse 数据
虽然 ClickHouse 专为高量分析工作负载而设计，但在某些情况下，修改或删除现有数据是可能的。这些操作被标记为“变更”，并通过
ALTER TABLE 命令执行。您还可以使用 ClickHouse 的轻量级删除功能
DELETE 一行。
如果需要频繁进行更新，请考虑在 ClickHouse 中使用 去重，这允许您在不生成变更事件的情况下更新和/或删除行。
更新数据
使用
ALTER TABLE...UPDATE 命令更新表中的行：
<expression> 是满足
<filter_expr> 的列的新值。
<expression> 必须与列的数据类型相同，或者能够通过
CAST 操作符转换为相同的数据类型。
<filter_expr> 应该为每一行数据返回一个
UInt8（零或非零）值。多个
UPDATE <column> 语句可以在单个
ALTER TABLE 命令中用逗号分隔组合。
示例：
-
像这样的变更允许通过字典查找用新值替换
visitor_ids：
-
在一个命令中修改多个值可能比多个命令更高效：
-
对于分片表，变更可以在
ON CLUSTER执行：
无法更新作为主键或排序键的一部分的列。
删除数据
使用
ALTER TABLE 命令删除行：
<filter_expr> 应该为每一行数据返回一个 UInt8 值。
示例
-
删除任何在值数组中的列记录：
-
这个查询修改了什么？
要删除表中的所有数据，使用
TRUNCATE TABLE [<database].]<table> 命令更有效。此命令也可以在
ON CLUSTER 上执行。
查看
DELETE 语句 文档页面以获取更多详细信息。
轻量级删除
另一种删除行的选项是使用
DELETE FROM 命令，称为 轻量级删除。被删除的行会立即被标记为删除，并会自动从后续查询中过滤，因此您不必等待分区合并或使用
FINAL 关键字。数据清理在后台异步进行。
例如，以下查询删除
hits 表中
Title 列包含文本
hello 的所有行：
关于轻量级删除的几点说明：
- 此功能仅适用于
MergeTree表引擎系列。
- 轻量级删除默认是异步的。将
mutations_sync设置为 1 以等待一个副本处理语句，将
mutations_sync设置为 2 以等待所有副本。