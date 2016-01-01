去重策略

去重 指的是 移除数据集中的重复行 的过程。在 OLTP 数据库中，由于每一行都有一个唯一的主键，因此可以很容易地实现这一点，但代价是插入速度降低。每插入一行都需要首先进行搜索，如果找到则需要进行替换。

ClickHouse 在数据插入方面是为了速度而构建的。存储文件是不可变的，ClickHouse 在插入一行之前不会检查是否存在重复的主键，因此去重需要更多的工作。这也意味着去重不是立即完成的，而是 最终 完成的，这带来了一些副作用：

在任何时间点，你的表中仍然可能有重复（具有相同排序键的行）

实际的重复行移除发生在分片合并期间

你的查询需要考虑到可能存在重复的情况

ClickHouse 提供免费的去重以及其他主题的培训。 删除和更新数据培训模块 是一个很好的起点。

ClickHouse 使用以下表引擎来实现去重：

ReplacingMergeTree 表引擎：使用该表引擎，具有相同排序键的重复行在合并时会被移除。 ReplacingMergeTree 是模拟 upsert 行为（即希望查询返回最后插入的行）的良好选择。 行的折叠： CollapsingMergeTree 和 VersionedCollapsingMergeTree 表引擎使用一种逻辑，其中现有行被“取消”，并插入一行新行。它们比 ReplacingMergeTree 的实现更复杂，但你的查询和聚合可以更简单，因为不需要担心数据是否已合并。这两个表引擎在你需要频繁更新数据时非常有用。

我们将在下面讨论这两种技术。如需更多详细信息，请查看我们免费的按需 删除和更新数据培训模块。

让我们看一个简单的例子，表中包含 Hacker News 评论，以及表示评论被查看次数的 views 列。假设我们在文章发布时插入新行，并在每天上插入新行，以表示总的查看次数（如果值增加的话）：

让我们插入两个行：

要更新 views 列，插入一行具有相同主键的新行（注意 views 列的新值）：

现在表中有 4 行：

上面输出中的两个分离框演示了后台的两个部分——这些数据尚未合并，因此重复行尚未被移除。我们使用 SELECT 查询中的 FINAL 关键字，这会导致查询结果的逻辑合并：

结果只有 2 行，而最后插入的行是返回的行。

备注 如果数据量较小，使用 FINAL 可以正常工作。如果处理大量数据，使用 FINAL 可能不是最佳选择。让我们讨论一种更好的选择来查找列的最新值……

让我们再次更新两个唯一行的 views 列：

此时表中有 6 行，因为实际合并尚未发生（只有在使用 FINAL 时进行的查询时合并）。

我们可以用一些业务逻辑来代替使用 FINAL - 我们知道 views 列总是递增的，因此我们可以在按所需列分组后使用 max 函数选择具有最大值的行：

如上所示的分组实际上在查询性能上可能比使用 FINAL 更有效。

我们的 删除和更新数据培训模块 扩展了该示例，包括如何与 ReplacingMergeTree 一起使用 version 列。

更新一列涉及删除现有行并用新值替换。正如你所见，这种类型的变更在 ClickHouse 中是 最终 实现的 - 在合并期间。如果你有很多行需要更新，避免使用 ALTER TABLE..UPDATE 而是直接将新数据插入到现有数据旁边可能会更高效。我们可以添加一列来表示数据是过时的还是新的……实际上已经有一个表引擎很好地实现了此行为，特别是考虑到它会为你自动删除过时的数据。让我们看看它是如何工作的。

假设我们使用外部系统跟踪 Hacker News 评论的查看次数，并且每隔几个小时将数据推送到 ClickHouse。我们希望旧行被删除，而新行表示每个 Hacker News 评论的新状态。我们可以使用 CollapsingMergeTree 来实现这种行为。

让我们定义一个表以存储查看次数：

请注意 hackernews_views 表有一列 Int8 类型的列命名为 sign，这被称为 sign 列。sign 列的名称是任意的，但 Int8 数据类型是必须的，请注意列名被传递给 CollapsingMergeTree 表的构造函数。

CollapsingMergeTree 表的 sign 列是什么？它表示行的 状态，并且 sign 列只能是 1 或 -1。它的工作原理如下：

如果两行具有相同主键（如果排序顺序与主键不同），但 sign 列的值不同，那么最后插入的带有 +1 的行会成为状态行，而其他行相互取消

在合并期间，相互取消的行会被删除

没有匹配对的行会被保留

现在让我们向 hackernews_views 表中添加一行。由于它是此主键的唯一行，因此我们将其状态设置为 1：

现在假设我们想要更改 views 列。你插入两行：一行取消现有行，另一行包含行的新状态：

此时表中有 3 行，主键为 (123, 'ricardo') ：

请注意，添加 FINAL 将返回当前状态行：

但显然，对于大型表，不推荐使用 FINAL 。

备注 在我们的示例中， views 列所传入的值实际上并不是必需的，也不必与旧行的当前 views 值匹配。实际上，你可以仅用主键和 -1 来取消一行：

使用 CollapsingMergeTree 表，行通过 sign 列相互取消，并且行的状态由最后插入的行确定。但如果你从不同线程插入行，行的插入可能会出现顺序问题。这种情况下使用“最后”一行并不起作用。

这就是 VersionedCollapsingMergeTree 的用武之地 - 它与 CollapsingMergeTree 一样折叠行，但是它保留具有最高值的由你指定的 version 列的行。

让我们来看一个例子。假设我们想跟踪 Hacker News 评论的查看次数，并且数据更新频繁。我们希望报表使用最新的值，而无需强制或等待合并。我们从一个类似于 CollapsedMergeTree 的表开始，除了我们添加一列来存储行的状态版本：

请注意该表使用 VersionedCollapsingMergeTree 作为引擎，并传入 sign 列 和 version 列。它的工作原理如下：

它删除每对具有相同主键和版本并且 sign 不同的行

插入行的顺序无关紧要

请注意，如果版本列不是主键的一部分，ClickHouse 会将其隐式添加到主键作为最后一个字段

编写查询时使用相同的逻辑 - 按主键分组并使用巧妙的逻辑避免还未删除的被取消的行。让我们向 hackernews_views_vcmt 表中添加一些行：

现在我们更新两行并删除其中一行。要取消一行，请确保包含之前的版本号（因为它是主键的一部分）：

我们将运行与之前相同的查询，巧妙地根据 sign 列添加和减去值：

结果是两行：

我们强制进行表合并：

结果中应该只有两行：

当你想在插入来自多个客户端和/或线程的行时，实现去重时， VersionedCollapsingMergeTree 表是非常有用的。

行插入后未去重的一个原因是，如果你在 INSERT 语句中使用了非幂等的函数或表达式。例如，如果你用列 createdAt DateTime64(3) DEFAULT now() 插入行，则你的行会保证唯一，因为每行的 createdAt 列将具有唯一的默认值。MergeTree / ReplicatedMergeTree 表引擎将不知道如何去重这些行，因为每个插入的行都会产生唯一的校验和。