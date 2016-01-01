重试时去重插入

插入操作有时由于超时等错误而失败。当插入失败时，数据可能已经成功插入，也可能没有。本文指南介绍如何在插入重试时启用去重，以确保相同的数据不会被插入多次。

当重试插入时，ClickHouse 会尝试确定数据是否已经成功插入。如果插入的数据被标记为重复，则 ClickHouse 不会将其插入目标表。然而，用户仍会收到一个成功操作的状态，就像数据正常插入一样。

仅有 *MergeTree 引擎支持插入的去重。

对于 *ReplicatedMergeTree 引擎，插入去重默认启用，受 replicated_deduplication_window 和 replicated_deduplication_window_seconds 设置控制。对于非复制的 *MergeTree 引擎，去重由 non_replicated_deduplication_window 设置控制。

上述设置决定了表的去重日志参数。去重日志存储有限数量的 block_id s，这决定了去重的工作方式（见下文）。

设置 insert_deduplicate=1 可以在查询级别启用去重。请注意，如果您使用 insert_deduplicate=0 插入数据，即使您重试插入并使用 insert_deduplicate=1 ，该数据也无法被去重。这是因为在使用 insert_deduplicate=0 插入时，未写入 block_id s。

当数据插入到 ClickHouse 时，它根据行数和字节数将数据拆分为块。

对于使用 *MergeTree 引擎的表，每个块分配一个唯一的 block_id ，该 block_id 是该块中数据的哈希值。此 block_id 用作插入操作的唯一键。如果在去重日志中找到相同的 block_id ，则该块被视为重复，不会插入到表中。

这种方法在插入不同数据的情况下效果很好。然而，如果同样的数据故意插入多次，您需要使用 insert_deduplication_token 设置来控制去重过程。此设置允许您为每个插入指定一个唯一令牌，ClickHouse 使用此令牌来确定数据是否重复。

对于 INSERT ... VALUES 查询，插入数据拆分为块是确定性的，并由设置决定。因此，用户应使用与初始操作相同的设置值重试插入。

对于 INSERT ... SELECT 查询，重要的是查询的 SELECT 部分在每次操作中返回相同的数据和顺序。请注意，在实际使用中，这很难实现。为确保重试时数据顺序稳定，请在查询的 SELECT 部分定义精确的 ORDER BY 部分。请记住，所选表在重试之间可能会被更新：结果数据可能已更改，去重将不会发生。此外，在插入大量数据的情况下，插入后的块数量可能会超出去重日志窗口，ClickHouse 将不知道去重这些块。

当表具有一个或多个物化视图时，插入的数据也会根据定义的转换插入到这些视图的目标中。转换后数据在重试时也会去重。ClickHouse 以与它去重目标表中插入的数据相同的方式对物化视图执行去重。

您可以使用以下设置控制这一过程：

您还可以使用用户配置文件设置 deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views 。

在将块插入物化视图下的表时，ClickHouse 通过哈希一个将源表的 block_id s 和其他标识符组合的字符串来计算 block_id 。这确保了在物化视图内的准确去重，使数据能够根据其原始插入进行区分，而不受应用到物化视图目标表之前的任何转换的影响。

在物化视图内部转换时生成的相同块不会被去重，因为它们基于不同的插入数据。

以下是一个示例：

上述设置允许我们从包含仅一行的块序列中选择表。这些小块不会被压缩，并且在插入到表之前保持不变。

我们需要在物化视图中启用去重：

这里我们看到两个部分已被插入到 dst 表。2 个块来自选择 -- 2 个部分在插入时。部分包含不同的数据。

这里我们看到两个部分已被插入到 mv_dst 表。尽管这些部分包含相同的数据，但它们并没有被去重。

这里我们看到，当我们重试插入时，所有数据都被去重。去重在 dst 和 mv_dst 表都生效。

插入：

根据上述设置，选择的结果生成两个块 -- 因此，应该有两个块插入到 dst 表中。然而，我们看到只有一个块被插入到 dst 表中。这是因为第二个块被去重。它有相同的数据和由插入数据的哈希值计算的去重 block_id 。这种行为并不是预期的。这种情况很少发生，但理论上是可能的。为了正确处理这种情况，用户必须提供 insert_deduplication_token 。让我们通过以下示例来解决这个问题：

插入：

两个相同的块已如预期插入。

重试插入按预期进行了去重。

该插入也被去重，尽管它包含不同的插入数据。请注意， insert_deduplication_token 优先级更高：ClickHouse 在提供 insert_deduplication_token 时不会使用数据的哈希和。

我们每次插入不同数据。然而，相同的数据插入到 mv_dst 表中。由于源数据不同，所以数据没有去重。

两个相同的块已插入到 mv_dst 表中（如预期）。