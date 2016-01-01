在 ClickHouse 中创建表

与大多数数据库一样，ClickHouse 将表逻辑上分组到 数据库 中。使用 CREATE DATABASE 命令在 ClickHouse 中创建一个新的数据库：

同样，使用 CREATE TABLE 来定义一个新表。（如果您没有指定数据库名称，表将位于 default 数据库中。）以下表名为 my_first_table 的表位于 helloworld 数据库中：

在上面的示例中， my_first_table 是一个 MergeTree 表，具有四个列：

user_id : 一个 32 位无符号整数

message : 一种 String 数据类型，替代其他数据库系统中的 VARCHAR 、 BLOB 、 CLOB 等类型

timestamp : 一个 DateTime 值，表示某一时刻

metric : 一个 32 位浮点数 备注 表引擎决定了： 数据的存储方式和位置 支持哪些查询 数据是否复制 有许多引擎可供选择，但对于单节点 ClickHouse 服务器上的简单表，MergeTree 是您可能的选择。



在您进一步之前，理解 ClickHouse 中主键的工作原理是重要的（主键的实现可能会显得出乎意料！）：

ClickHouse 中的主键在表中对每一行 不是唯一的

ClickHouse 表的主键决定了数据在写入磁盘时的排序方式。每 8,192 行或 10MB 的数据（称为 索引粒度）会在主键索引文件中创建一个条目。这个粒度概念创建了一个 稀疏索引，可以轻松地适应内存，而粒度表示在 SELECT 查询中处理的最小列数据的一部分。

主键可以使用 PRIMARY KEY 参数定义。如果您定义一个表而没有指定 PRIMARY KEY ，那么主键将成为 ORDER BY 子句中指定的元组。如果您同时指定 PRIMARY KEY 和 ORDER BY ，则主键必须是排序顺序的前缀。

主键也是排序键，表示为 (user_id, timestamp) 的元组。因此，每个列文件中存储的数据将首先按 user_id 排序，然后按 timestamp 排序。