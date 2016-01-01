在 ClickHouse 中创建表
与大多数数据库一样，ClickHouse 将表逻辑上分组到 数据库 中。使用
CREATE DATABASE 命令在 ClickHouse 中创建一个新的数据库：
同样，使用
CREATE TABLE 来定义一个新表。（如果您没有指定数据库名称，表将位于
default 数据库中。）以下表名为
my_first_table 的表位于
helloworld 数据库中：
在上面的示例中，
my_first_table 是一个
MergeTree 表，具有四个列：
-
user_id: 一个 32 位无符号整数
-
message: 一种
String数据类型，替代其他数据库系统中的
VARCHAR、
BLOB、
CLOB等类型
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timestamp: 一个
DateTime值，表示某一时刻
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metric: 一个 32 位浮点数备注
表引擎决定了：
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数据的存储方式和位置
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支持哪些查询
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数据是否复制
有许多引擎可供选择，但对于单节点 ClickHouse 服务器上的简单表，MergeTree 是您可能的选择。
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主键简介
在您进一步之前，理解 ClickHouse 中主键的工作原理是重要的（主键的实现可能会显得出乎意料！）：
- ClickHouse 中的主键在表中对每一行 不是唯一的
ClickHouse 表的主键决定了数据在写入磁盘时的排序方式。每 8,192 行或 10MB 的数据（称为 索引粒度）会在主键索引文件中创建一个条目。这个粒度概念创建了一个 稀疏索引，可以轻松地适应内存，而粒度表示在
SELECT 查询中处理的最小列数据的一部分。
主键可以使用
PRIMARY KEY 参数定义。如果您定义一个表而没有指定
PRIMARY KEY，那么主键将成为
ORDER BY 子句中指定的元组。如果您同时指定
PRIMARY KEY 和
ORDER BY，则主键必须是排序顺序的前缀。
主键也是排序键，表示为
(user_id, timestamp) 的元组。因此，每个列文件中存储的数据将首先按
user_id 排序，然后按
timestamp 排序。
有关更多详细信息，请查看 ClickHouse 学院中的 建模数据培训模块。