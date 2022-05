在ClickHouse中应用Catboost模型

: ) SELECT - avg ( tg * log ( prob ) + ( 1 - tg ) * log ( 1 - prob ) ) AS logloss

FROM

(

SELECT

modelEvaluate ( 'amazon' ,

RESOURCE ,

MGR_ID ,

ROLE_ROLLUP_1 ,

ROLE_ROLLUP_2 ,

ROLE_DEPTNAME ,

ROLE_TITLE ,

ROLE_FAMILY_DESC ,

ROLE_FAMILY ,

ROLE_CODE ) AS prediction ,

1. / ( 1. + exp ( - prediction ) ) AS prob ,

ACTION AS tg

FROM amazon_train

)