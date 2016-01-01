quick-start

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快速设置 ClickHouse。下载适合您操作系统的二进制文件，学习如何运行 ClickHouse 服务器，创建表，插入数据，并使用 ClickHouse 客户端查询您的表。

您需要curl或其他命令行 HTTP 客户端来获取 ClickHouse 二进制文件。

ClickHouse 在 Linux、FreeBSD 和 macOS 上原生运行，并通过 WSL 在 Windows 上运行。下载 ClickHouse 到本地的最简单方法是运行以下 curl 命令。它会确定您的操作系统是否受支持，然后下载相应的 ClickHouse 二进制文件。

备注 我们建议从新的空子目录运行下面的命令，因为某些配置文件将在运行 ClickHouse 服务器时首次创建在二进制文件所在的目录中。

您应该会看到：

在此阶段，您可以忽略提示运行 install 命令。

备注 对于 Mac 用户：如果您收到二进制文件的开发者无法验证的错误，请参阅 "Fix the Developer Verification Error in MacOS"。

运行以下命令来启动 ClickHouse 服务器：

您应该会看到终端充满日志。这是预期的。在 ClickHouse 中，默认日志级别 设置为 trace 而不是 warning 。

使用 clickhouse-client 连接到您的 ClickHouse 服务。打开一个新终端，切换到保存 clickhouse 二进制文件的目录，并运行以下命令：

当其连接到在 localhost 上运行的服务时，您应该会看到一个微笑的表情：

使用 CREATE TABLE 定义新表。在 ClickHouse 中，典型的 SQL DDL 命令同样适用，唯一的补充是 ClickHouse 中的表需要一个 ENGINE 子句。使用 MergeTree 利用 ClickHouse 的性能优势：

您可以在 ClickHouse 中使用熟悉的 INSERT INTO TABLE 命令，但重要的是要理解，每次插入 MergeTree 表时，ClickHouse 会在存储中创建一个我们称之为 part 的部分。这些部分稍后会在后台由 ClickHouse 合并。

在 ClickHouse 中，我们尽量批量插入大量行（一次数以万计或甚至数百万计），以减少后台合并所需的 parts 数量。

在本指南中，我们暂时不担心这个问题。运行以下命令，将几行数据插入到您的表中：

您可以像使用任何 SQL 数据库一样编写 SELECT 查询：

注意响应以漂亮的表格格式返回：

下一步是将您自己的数据导入 ClickHouse。我们有许多 表函数 和 集成 用于摄取数据。我们在下面的选项卡中提供了一些示例，或者您可以查看我们的 集成 页面，了解与 ClickHouse 集成的技术的详细列表。