YouTube 不喜欢数据集

在 2021 年 11 月，YouTube 从所有视频中移除了公开的 dislike 计数。虽然创作者仍然可以看到不喜欢的数量，但观众只能看到视频获得的 likes 数量。

信息 该数据集包含超过 45.5 亿条记录，因此在复制和粘贴下面的命令时要小心，除非您的资源能够处理那种规模。下面的命令是在 ClickHouse Cloud 的 Production 实例上执行的。

数据以 JSON 格式存储，可以从 archive.org 下载。我们还在 S3 中提供了相同的数据，以便可以更有效地下载到 ClickHouse Cloud 实例中。

以下是创建 ClickHouse Cloud 中的表并插入数据的步骤。

备注 以下步骤同样可以在本地安装的 ClickHouse上轻松运行。唯一的变化是使用 s3 函数，而不是 s3cluster （除非您已经配置了集群 - 在这种情况下，将 default 更改为您的集群名称）。

让我们看看数据的样子。 s3cluster 表函数返回一个表，因此我们可以 DESCRIBE 结果：

ClickHouse 从 JSON 文件中推断出以下模式：

根据推断出的模式，我们清理了数据类型并添加了一个主键。定义以下表：

以下命令从 S3 文件流式传输记录到 youtube 表中。

信息 这插入大量数据 - 46.5 亿行。如果您不想要整个数据集，只需添加 LIMIT 子句和所需的行数。

关于我们的 INSERT 命令的几点评论：

parseDateTimeBestEffortUSOrZero 函数在输入的日期字段可能不符合正确格式时非常有用。如果 fetch_date 没有被正确解析，则将其设置为 0

函数在输入的日期字段可能不符合正确格式时非常有用。如果 没有被正确解析，则将其设置为 upload_date 列包含有效日期，但也包含像 "4 hours ago" 这样的字符串 - 这显然不是有效日期。我们决定将原始值存储在 upload_date_str 中，并尝试使用 toDate(parseDateTimeBestEffortUSOrZero(upload_date::String)) 进行解析。如果解析失败，我们将得到 0

列包含有效日期，但也包含像 "4 hours ago" 这样的字符串 - 这显然不是有效日期。我们决定将原始值存储在 中，并尝试使用 进行解析。如果解析失败，我们将得到 我们使用 ifNull 以避免在表中出现 NULL 值。如果传入的值为 NULL ， ifNull 函数将值设置为空字符串

在 ClickHouse Cloud 的 SQL 控制台中打开一个新标签页（或一个新的 clickhouse-client 窗口），并观察计数的增加。插入 45.6 亿行数据需要一些时间，具体取决于服务器资源。 （如果不调整任何设置，大约需要 4.5 小时。）

数据插入后，可以继续计算您最喜欢的视频或频道的不喜欢次数。让我们看看 ClickHouse 上传了多少视频：

备注 上述查询运行得如此迅速，是因为我们选择 uploader 作为主键的第一列 - 因此只需处理 237k 行。

让我们看看 ClickHouse 视频的喜欢和不喜欢情况：

响应如下所示：

以下是标题或描述字段中包含 ClickHouse 的视频搜索：

这个查询需要处理每一行，并解析两个字符串列。尽管如此，我们依然以 415 万行/秒的速度获得了不错的性能：

结果如下：

当评论被禁用时，人们是否更倾向于通过喜欢或不喜欢来表达自己对视频的看法？

启用评论似乎与更高的参与率相关。

显著的上传者峰值出现在 新冠疫情 周围。

随着语音识别技术的进步，创建视频字幕变得比以往更容易，YouTube 在 2009 年底添加了自动字幕功能 - 那时是否出现了跳跃？

数据结果显示出 2009 年的跳跃。显然在那时，YouTube 移除了社区字幕功能，允许用户为其他人的视频上传字幕。这促成了一场非常成功的运动，促使创作者为听障人士添加字幕。