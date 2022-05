On this page

UK Property Price Paid

The dataset contains data about prices paid for real-estate property in England and Wales. The data is available since year 1995. The size of the dataset in uncompressed form is about 4 GiB and it will take about 278 MiB in ClickHouse.

Source: https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/price-paid-data-downloads Description of the fields: https://www.gov.uk/guidance/about-the-price-paid-data

Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2021. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.

Run the command:

wget http://prod.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv



Download will take about 2 minutes with good internet connection.

CREATE TABLE uk_price_paid

(

price UInt32 ,

date Date ,

postcode1 LowCardinality ( String ) ,

postcode2 LowCardinality ( String ) ,

type Enum8 ( 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 , 'other' = 0 ) ,

is_new UInt8 ,

duration Enum8 ( 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 , 'unknown' = 0 ) ,

addr1 String ,

addr2 String ,

street LowCardinality ( String ) ,

locality LowCardinality ( String ) ,

town LowCardinality ( String ) ,

district LowCardinality ( String ) ,

county LowCardinality ( String ) ,

category UInt8

) ENGINE = MergeTree ORDER BY ( postcode1 , postcode2 , addr1 , addr2 ) ;



We will use clickhouse-local tool for data preprocessing and clickhouse-client to upload it.

In this example, we define the structure of source data from the CSV file and specify a query to preprocess the data with clickhouse-local .

The preprocessing is:

splitting the postcode to two different columns postcode1 and postcode2 that is better for storage and queries;

and that is better for storage and queries; coverting the time field to date as it only contains 00:00 time;

field to date as it only contains 00:00 time; ignoring the UUid field because we don't need it for analysis;

transforming type and duration to more readable Enum fields with function transform;

and to more readable Enum fields with function transform; transforming is_new and category fields from single-character string ( Y / N and A / B ) to UInt8 field with 0 and 1.

Preprocessed data is piped directly to clickhouse-client to be inserted into ClickHouse table in streaming fashion.

clickhouse-local --input-format CSV --structure '

uuid String,

price UInt32,

time DateTime,

postcode String,

a String,

b String,

c String,

addr1 String,

addr2 String,

street String,

locality String,

town String,

district String,

county String,

d String,

e String

' --query "

WITH splitByChar(' ', postcode) AS p

SELECT

price,

toDate(time) AS date,

p[1] AS postcode1,

p[2] AS postcode2,

transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,

b = 'Y' AS is_new,

transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,

addr1,

addr2,

street,

locality,

town,

district,

county,

d = 'B' AS category

FROM table" --date_time_input_format best_effort < pp-complete.csv | clickhouse-client --query "INSERT INTO uk_price_paid FORMAT TSV"



It will take about 40 seconds.

Query:

SELECT count ( ) FROM uk_price_paid ;



Result:

┌──count()─┐

│ 26321785 │

└──────────┘



The size of dataset in ClickHouse is just 278 MiB, check it.

Query:

SELECT formatReadableSize ( total_bytes ) FROM system . tables WHERE name = 'uk_price_paid' ;



Result:

┌─formatReadableSize(total_bytes)─┐

│ 278.80 MiB │

└─────────────────────────────────┘



Query:

SELECT toYear ( date ) AS year , round ( avg ( price ) ) AS price , bar ( price , 0 , 1000000 , 80 ) FROM uk_price_paid GROUP BY year ORDER BY year ;



Result:

┌─year─┬──price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 1000000, 80)─┐

│ 1995 │ 67932 │ █████▍ │

│ 1996 │ 71505 │ █████▋ │

│ 1997 │ 78532 │ ██████▎ │

│ 1998 │ 85436 │ ██████▋ │

│ 1999 │ 96037 │ ███████▋ │

│ 2000 │ 107479 │ ████████▌ │

│ 2001 │ 118885 │ █████████▌ │

│ 2002 │ 137941 │ ███████████ │

│ 2003 │ 155889 │ ████████████▍ │

│ 2004 │ 178885 │ ██████████████▎ │

│ 2005 │ 189351 │ ███████████████▏ │

│ 2006 │ 203528 │ ████████████████▎ │

│ 2007 │ 219378 │ █████████████████▌ │

│ 2008 │ 217056 │ █████████████████▎ │

│ 2009 │ 213419 │ █████████████████ │

│ 2010 │ 236109 │ ██████████████████▊ │

│ 2011 │ 232805 │ ██████████████████▌ │

│ 2012 │ 238367 │ ███████████████████ │

│ 2013 │ 256931 │ ████████████████████▌ │

│ 2014 │ 279915 │ ██████████████████████▍ │

│ 2015 │ 297266 │ ███████████████████████▋ │

│ 2016 │ 313201 │ █████████████████████████ │

│ 2017 │ 346097 │ ███████████████████████████▋ │

│ 2018 │ 350116 │ ████████████████████████████ │

│ 2019 │ 351013 │ ████████████████████████████ │

│ 2020 │ 369420 │ █████████████████████████████▌ │

│ 2021 │ 386903 │ ██████████████████████████████▊ │

└──────┴────────┴────────────────────────────────────────┘



Query:

SELECT toYear ( date ) AS year , round ( avg ( price ) ) AS price , bar ( price , 0 , 2000000 , 100 ) FROM uk_price_paid WHERE town = 'LONDON' GROUP BY year ORDER BY year ;



Result:

┌─year─┬───price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 2000000, 100)───────────────┐

│ 1995 │ 109116 │ █████▍ │

│ 1996 │ 118667 │ █████▊ │

│ 1997 │ 136518 │ ██████▋ │

│ 1998 │ 152983 │ ███████▋ │

│ 1999 │ 180637 │ █████████ │

│ 2000 │ 215838 │ ██████████▋ │

│ 2001 │ 232994 │ ███████████▋ │

│ 2002 │ 263670 │ █████████████▏ │

│ 2003 │ 278394 │ █████████████▊ │

│ 2004 │ 304666 │ ███████████████▏ │

│ 2005 │ 322875 │ ████████████████▏ │

│ 2006 │ 356191 │ █████████████████▋ │

│ 2007 │ 404054 │ ████████████████████▏ │

│ 2008 │ 420741 │ █████████████████████ │

│ 2009 │ 427753 │ █████████████████████▍ │

│ 2010 │ 480306 │ ████████████████████████ │

│ 2011 │ 496274 │ ████████████████████████▋ │

│ 2012 │ 519442 │ █████████████████████████▊ │

│ 2013 │ 616212 │ ██████████████████████████████▋ │

│ 2014 │ 724154 │ ████████████████████████████████████▏ │

│ 2015 │ 792129 │ ███████████████████████████████████████▌ │

│ 2016 │ 843655 │ ██████████████████████████████████████████▏ │

│ 2017 │ 982642 │ █████████████████████████████████████████████████▏ │

│ 2018 │ 1016835 │ ██████████████████████████████████████████████████▋ │

│ 2019 │ 1042849 │ ████████████████████████████████████████████████████▏ │

│ 2020 │ 1011889 │ ██████████████████████████████████████████████████▌ │

│ 2021 │ 960343 │ ████████████████████████████████████████████████ │

└──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘



Something happened in 2013. I don't have a clue. Maybe you have a clue what happened in 2020?

Query:

SELECT

town ,

district ,

count ( ) AS c ,

round ( avg ( price ) ) AS price ,

bar ( price , 0 , 5000000 , 100 )

FROM uk_price_paid

WHERE date >= '2020-01-01'

GROUP BY

town ,

district

HAVING c >= 100

ORDER BY price DESC

LIMIT 100 ;



Result:



┌─town─────────────────┬─district───────────────┬────c─┬───price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 5000000, 100)────────────────────────────┐

│ LONDON │ CITY OF WESTMINSTER │ 3606 │ 3280239 │ █████████████████████████████████████████████████████████████████▌ │

│ LONDON │ CITY OF LONDON │ 274 │ 3160502 │ ███████████████████████████████████████████████████████████████▏ │

│ LONDON │ KENSINGTON AND CHELSEA │ 2550 │ 2308478 │ ██████████████████████████████████████████████▏ │

│ LEATHERHEAD │ ELMBRIDGE │ 114 │ 1897407 │ █████████████████████████████████████▊ │

│ LONDON │ CAMDEN │ 3033 │ 1805404 │ ████████████████████████████████████ │

│ VIRGINIA WATER │ RUNNYMEDE │ 156 │ 1753247 │ ███████████████████████████████████ │

│ WINDLESHAM │ SURREY HEATH │ 108 │ 1677613 │ █████████████████████████████████▌ │

│ THORNTON HEATH │ CROYDON │ 546 │ 1671721 │ █████████████████████████████████▍ │

│ BARNET │ ENFIELD │ 124 │ 1505840 │ ██████████████████████████████ │

│ COBHAM │ ELMBRIDGE │ 387 │ 1237250 │ ████████████████████████▋ │

│ LONDON │ ISLINGTON │ 2668 │ 1236980 │ ████████████████████████▋ │

│ OXFORD │ SOUTH OXFORDSHIRE │ 321 │ 1220907 │ ████████████████████████▍ │

│ LONDON │ RICHMOND UPON THAMES │ 704 │ 1215551 │ ████████████████████████▎ │

│ LONDON │ HOUNSLOW │ 671 │ 1207493 │ ████████████████████████▏ │

│ ASCOT │ WINDSOR AND MAIDENHEAD │ 407 │ 1183299 │ ███████████████████████▋ │

│ BEACONSFIELD │ BUCKINGHAMSHIRE │ 330 │ 1175615 │ ███████████████████████▌ │

│ RICHMOND │ RICHMOND UPON THAMES │ 874 │ 1110444 │ ██████████████████████▏ │

│ LONDON │ HAMMERSMITH AND FULHAM │ 3086 │ 1053983 │ █████████████████████ │

│ SURBITON │ ELMBRIDGE │ 100 │ 1011800 │ ████████████████████▏ │

│ RADLETT │ HERTSMERE │ 283 │ 1011712 │ ████████████████████▏ │

│ SALCOMBE │ SOUTH HAMS │ 127 │ 1011624 │ ████████████████████▏ │

│ WEYBRIDGE │ ELMBRIDGE │ 655 │ 1007265 │ ████████████████████▏ │

│ ESHER │ ELMBRIDGE │ 485 │ 986581 │ ███████████████████▋ │

│ LEATHERHEAD │ GUILDFORD │ 202 │ 977320 │ ███████████████████▌ │

│ BURFORD │ WEST OXFORDSHIRE │ 111 │ 966893 │ ███████████████████▎ │

│ BROCKENHURST │ NEW FOREST │ 129 │ 956675 │ ███████████████████▏ │

│ HINDHEAD │ WAVERLEY │ 137 │ 953753 │ ███████████████████ │

│ GERRARDS CROSS │ BUCKINGHAMSHIRE │ 419 │ 951121 │ ███████████████████ │

│ EAST MOLESEY │ ELMBRIDGE │ 192 │ 936769 │ ██████████████████▋ │

│ CHALFONT ST GILES │ BUCKINGHAMSHIRE │ 146 │ 925515 │ ██████████████████▌ │

│ LONDON │ TOWER HAMLETS │ 4388 │ 918304 │ ██████████████████▎ │

│ OLNEY │ MILTON KEYNES │ 235 │ 910646 │ ██████████████████▏ │

│ HENLEY-ON-THAMES │ SOUTH OXFORDSHIRE │ 540 │ 902418 │ ██████████████████ │

│ LONDON │ SOUTHWARK │ 3885 │ 892997 │ █████████████████▋ │

│ KINGSTON UPON THAMES │ KINGSTON UPON THAMES │ 960 │ 885969 │ █████████████████▋ │

│ LONDON │ EALING │ 2658 │ 871755 │ █████████████████▍ │

│ CRANBROOK │ TUNBRIDGE WELLS │ 431 │ 862348 │ █████████████████▏ │

│ LONDON │ MERTON │ 2099 │ 859118 │ █████████████████▏ │

│ BELVEDERE │ BEXLEY │ 346 │ 842423 │ ████████████████▋ │

│ GUILDFORD │ WAVERLEY │ 143 │ 841277 │ ████████████████▋ │

│ HARPENDEN │ ST ALBANS │ 657 │ 841216 │ ████████████████▋ │

│ LONDON │ HACKNEY │ 3307 │ 837090 │ ████████████████▋ │

│ LONDON │ WANDSWORTH │ 6566 │ 832663 │ ████████████████▋ │

│ MAIDENHEAD │ BUCKINGHAMSHIRE │ 123 │ 824299 │ ████████████████▍ │

│ KINGS LANGLEY │ DACORUM │ 145 │ 821331 │ ████████████████▍ │

│ BERKHAMSTED │ DACORUM │ 543 │ 818415 │ ████████████████▎ │

│ GREAT MISSENDEN │ BUCKINGHAMSHIRE │ 226 │ 802807 │ ████████████████ │

│ BILLINGSHURST │ CHICHESTER │ 144 │ 797829 │ ███████████████▊ │

│ WOKING │ GUILDFORD │ 176 │ 793494 │ ███████████████▋ │

│ STOCKBRIDGE │ TEST VALLEY │ 178 │ 793269 │ ███████████████▋ │

│ EPSOM │ REIGATE AND BANSTEAD │ 172 │ 791862 │ ███████████████▋ │

│ TONBRIDGE │ TUNBRIDGE WELLS │ 360 │ 787876 │ ███████████████▋ │

│ TEDDINGTON │ RICHMOND UPON THAMES │ 595 │ 786492 │ ███████████████▋ │

│ TWICKENHAM │ RICHMOND UPON THAMES │ 1155 │ 786193 │ ███████████████▋ │

│ LYNDHURST │ NEW FOREST │ 102 │ 785593 │ ███████████████▋ │

│ LONDON │ LAMBETH │ 5228 │ 774574 │ ███████████████▍ │

│ LONDON │ BARNET │ 3955 │ 773259 │ ███████████████▍ │

│ OXFORD │ VALE OF WHITE HORSE │ 353 │ 772088 │ ███████████████▍ │

│ TONBRIDGE │ MAIDSTONE │ 305 │ 770740 │ ███████████████▍ │

│ LUTTERWORTH │ HARBOROUGH │ 538 │ 768634 │ ███████████████▎ │

│ WOODSTOCK │ WEST OXFORDSHIRE │ 140 │ 766037 │ ███████████████▎ │

│ MIDHURST │ CHICHESTER │ 257 │ 764815 │ ███████████████▎ │

│ MARLOW │ BUCKINGHAMSHIRE │ 327 │ 761876 │ ███████████████▏ │

│ LONDON │ NEWHAM │ 3237 │ 761784 │ ███████████████▏ │

│ ALDERLEY EDGE │ CHESHIRE EAST │ 178 │ 757318 │ ███████████████▏ │

│ LUTON │ CENTRAL BEDFORDSHIRE │ 212 │ 754283 │ ███████████████ │

│ PETWORTH │ CHICHESTER │ 154 │ 754220 │ ███████████████ │

│ ALRESFORD │ WINCHESTER │ 219 │ 752718 │ ███████████████ │

│ POTTERS BAR │ WELWYN HATFIELD │ 174 │ 748465 │ ██████████████▊ │

│ HASLEMERE │ CHICHESTER │ 128 │ 746907 │ ██████████████▊ │

│ TADWORTH │ REIGATE AND BANSTEAD │ 502 │ 743252 │ ██████████████▋ │

│ THAMES DITTON │ ELMBRIDGE │ 244 │ 741913 │ ██████████████▋ │

│ REIGATE │ REIGATE AND BANSTEAD │ 581 │ 738198 │ ██████████████▋ │

│ BOURNE END │ BUCKINGHAMSHIRE │ 138 │ 735190 │ ██████████████▋ │

│ SEVENOAKS │ SEVENOAKS │ 1156 │ 730018 │ ██████████████▌ │

│ OXTED │ TANDRIDGE │ 336 │ 729123 │ ██████████████▌ │

│ INGATESTONE │ BRENTWOOD │ 166 │ 728103 │ ██████████████▌ │

│ LONDON │ BRENT │ 2079 │ 720605 │ ██████████████▍ │

│ LONDON │ HARINGEY │ 3216 │ 717780 │ ██████████████▎ │

│ PURLEY │ CROYDON │ 575 │ 716108 │ ██████████████▎ │

│ WELWYN │ WELWYN HATFIELD │ 222 │ 710603 │ ██████████████▏ │

│ RICKMANSWORTH │ THREE RIVERS │ 798 │ 704571 │ ██████████████ │

│ BANSTEAD │ REIGATE AND BANSTEAD │ 401 │ 701293 │ ██████████████ │

│ CHIGWELL │ EPPING FOREST │ 261 │ 701203 │ ██████████████ │

│ PINNER │ HARROW │ 528 │ 698885 │ █████████████▊ │

│ HASLEMERE │ WAVERLEY │ 280 │ 696659 │ █████████████▊ │

│ SLOUGH │ BUCKINGHAMSHIRE │ 396 │ 694917 │ █████████████▊ │

│ WALTON-ON-THAMES │ ELMBRIDGE │ 946 │ 692395 │ █████████████▋ │

│ READING │ SOUTH OXFORDSHIRE │ 318 │ 691988 │ █████████████▋ │

│ NORTHWOOD │ HILLINGDON │ 271 │ 690643 │ █████████████▋ │

│ FELTHAM │ HOUNSLOW │ 763 │ 688595 │ █████████████▋ │

│ ASHTEAD │ MOLE VALLEY │ 303 │ 687923 │ █████████████▋ │

│ BARNET │ BARNET │ 975 │ 686980 │ █████████████▋ │

│ WOKING │ SURREY HEATH │ 283 │ 686669 │ █████████████▋ │

│ MALMESBURY │ WILTSHIRE │ 323 │ 683324 │ █████████████▋ │

│ AMERSHAM │ BUCKINGHAMSHIRE │ 496 │ 680962 │ █████████████▌ │

│ CHISLEHURST │ BROMLEY │ 430 │ 680209 │ █████████████▌ │

│ HYTHE │ FOLKESTONE AND HYTHE │ 490 │ 676908 │ █████████████▌ │

│ MAYFIELD │ WEALDEN │ 101 │ 676210 │ █████████████▌ │

│ ASCOT │ BRACKNELL FOREST │ 168 │ 676004 │ █████████████▌ │

└──────────────────────┴────────────────────────┴──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Projections allow to improve queries speed by storing pre-aggregated data.

Create an aggregate projection by dimensions toYear(date) , district , town :

ALTER TABLE uk_price_paid

ADD PROJECTION projection_by_year_district_town

(

SELECT

toYear ( date ) ,

district ,

town ,

avg ( price ) ,

sum ( price ) ,

count ( )

GROUP BY

toYear ( date ) ,

district ,

town

) ;



Populate the projection for existing data (without it projection will be created for only newly inserted data):

ALTER TABLE uk_price_paid

MATERIALIZE PROJECTION projection_by_year_district_town

SETTINGS mutations_sync = 1 ;



Let's run the same 3 queries.

Enable projections for selects:

SET allow_experimental_projection_optimization = 1 ;



Query:

SELECT

toYear ( date ) AS year ,

round ( avg ( price ) ) AS price ,

bar ( price , 0 , 1000000 , 80 )

FROM uk_price_paid

GROUP BY year

ORDER BY year ASC ;



Result:

┌─year─┬──price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 1000000, 80)─┐

│ 1995 │ 67932 │ █████▍ │

│ 1996 │ 71505 │ █████▋ │

│ 1997 │ 78532 │ ██████▎ │

│ 1998 │ 85436 │ ██████▋ │

│ 1999 │ 96037 │ ███████▋ │

│ 2000 │ 107479 │ ████████▌ │

│ 2001 │ 118885 │ █████████▌ │

│ 2002 │ 137941 │ ███████████ │

│ 2003 │ 155889 │ ████████████▍ │

│ 2004 │ 178885 │ ██████████████▎ │

│ 2005 │ 189351 │ ███████████████▏ │

│ 2006 │ 203528 │ ████████████████▎ │

│ 2007 │ 219378 │ █████████████████▌ │

│ 2008 │ 217056 │ █████████████████▎ │

│ 2009 │ 213419 │ █████████████████ │

│ 2010 │ 236109 │ ██████████████████▊ │

│ 2011 │ 232805 │ ██████████████████▌ │

│ 2012 │ 238367 │ ███████████████████ │

│ 2013 │ 256931 │ ████████████████████▌ │

│ 2014 │ 279915 │ ██████████████████████▍ │

│ 2015 │ 297266 │ ███████████████████████▋ │

│ 2016 │ 313201 │ █████████████████████████ │

│ 2017 │ 346097 │ ███████████████████████████▋ │

│ 2018 │ 350116 │ ████████████████████████████ │

│ 2019 │ 351013 │ ████████████████████████████ │

│ 2020 │ 369420 │ █████████████████████████████▌ │

│ 2021 │ 386903 │ ██████████████████████████████▊ │

└──────┴────────┴────────────────────────────────────────┘



Query:

SELECT

toYear ( date ) AS year ,

round ( avg ( price ) ) AS price ,

bar ( price , 0 , 2000000 , 100 )

FROM uk_price_paid

WHERE town = 'LONDON'

GROUP BY year

ORDER BY year ASC ;



Result:

┌─year─┬───price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 2000000, 100)───────────────┐

│ 1995 │ 109116 │ █████▍ │

│ 1996 │ 118667 │ █████▊ │

│ 1997 │ 136518 │ ██████▋ │

│ 1998 │ 152983 │ ███████▋ │

│ 1999 │ 180637 │ █████████ │

│ 2000 │ 215838 │ ██████████▋ │

│ 2001 │ 232994 │ ███████████▋ │

│ 2002 │ 263670 │ █████████████▏ │

│ 2003 │ 278394 │ █████████████▊ │

│ 2004 │ 304666 │ ███████████████▏ │

│ 2005 │ 322875 │ ████████████████▏ │

│ 2006 │ 356191 │ █████████████████▋ │

│ 2007 │ 404054 │ ████████████████████▏ │

│ 2008 │ 420741 │ █████████████████████ │

│ 2009 │ 427753 │ █████████████████████▍ │

│ 2010 │ 480306 │ ████████████████████████ │

│ 2011 │ 496274 │ ████████████████████████▋ │

│ 2012 │ 519442 │ █████████████████████████▊ │

│ 2013 │ 616212 │ ██████████████████████████████▋ │

│ 2014 │ 724154 │ ████████████████████████████████████▏ │

│ 2015 │ 792129 │ ███████████████████████████████████████▌ │

│ 2016 │ 843655 │ ██████████████████████████████████████████▏ │

│ 2017 │ 982642 │ █████████████████████████████████████████████████▏ │

│ 2018 │ 1016835 │ ██████████████████████████████████████████████████▋ │

│ 2019 │ 1042849 │ ████████████████████████████████████████████████████▏ │

│ 2020 │ 1011889 │ ██████████████████████████████████████████████████▌ │

│ 2021 │ 960343 │ ████████████████████████████████████████████████ │

└──────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘



The condition (date >= '2020-01-01') needs to be modified to match projection dimension (toYear(date) >= 2020).

Query:

SELECT

town ,

district ,

count ( ) AS c ,

round ( avg ( price ) ) AS price ,

bar ( price , 0 , 5000000 , 100 )

FROM uk_price_paid

WHERE toYear ( date ) >= 2020

GROUP BY

town ,

district

HAVING c >= 100

ORDER BY price DESC

LIMIT 100 ;



Result:

┌─town─────────────────┬─district───────────────┬────c─┬───price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 5000000, 100)────────────────────────────┐

│ LONDON │ CITY OF WESTMINSTER │ 3606 │ 3280239 │ █████████████████████████████████████████████████████████████████▌ │

│ LONDON │ CITY OF LONDON │ 274 │ 3160502 │ ███████████████████████████████████████████████████████████████▏ │

│ LONDON │ KENSINGTON AND CHELSEA │ 2550 │ 2308478 │ ██████████████████████████████████████████████▏ │

│ LEATHERHEAD │ ELMBRIDGE │ 114 │ 1897407 │ █████████████████████████████████████▊ │

│ LONDON │ CAMDEN │ 3033 │ 1805404 │ ████████████████████████████████████ │

│ VIRGINIA WATER │ RUNNYMEDE │ 156 │ 1753247 │ ███████████████████████████████████ │

│ WINDLESHAM │ SURREY HEATH │ 108 │ 1677613 │ █████████████████████████████████▌ │

│ THORNTON HEATH │ CROYDON │ 546 │ 1671721 │ █████████████████████████████████▍ │

│ BARNET │ ENFIELD │ 124 │ 1505840 │ ██████████████████████████████ │

│ COBHAM │ ELMBRIDGE │ 387 │ 1237250 │ ████████████████████████▋ │

│ LONDON │ ISLINGTON │ 2668 │ 1236980 │ ████████████████████████▋ │

│ OXFORD │ SOUTH OXFORDSHIRE │ 321 │ 1220907 │ ████████████████████████▍ │

│ LONDON │ RICHMOND UPON THAMES │ 704 │ 1215551 │ ████████████████████████▎ │

│ LONDON │ HOUNSLOW │ 671 │ 1207493 │ ████████████████████████▏ │

│ ASCOT │ WINDSOR AND MAIDENHEAD │ 407 │ 1183299 │ ███████████████████████▋ │

│ BEACONSFIELD │ BUCKINGHAMSHIRE │ 330 │ 1175615 │ ███████████████████████▌ │

│ RICHMOND │ RICHMOND UPON THAMES │ 874 │ 1110444 │ ██████████████████████▏ │

│ LONDON │ HAMMERSMITH AND FULHAM │ 3086 │ 1053983 │ █████████████████████ │

│ SURBITON │ ELMBRIDGE │ 100 │ 1011800 │ ████████████████████▏ │

│ RADLETT │ HERTSMERE │ 283 │ 1011712 │ ████████████████████▏ │

│ SALCOMBE │ SOUTH HAMS │ 127 │ 1011624 │ ████████████████████▏ │

│ WEYBRIDGE │ ELMBRIDGE │ 655 │ 1007265 │ ████████████████████▏ │

│ ESHER │ ELMBRIDGE │ 485 │ 986581 │ ███████████████████▋ │

│ LEATHERHEAD │ GUILDFORD │ 202 │ 977320 │ ███████████████████▌ │

│ BURFORD │ WEST OXFORDSHIRE │ 111 │ 966893 │ ███████████████████▎ │

│ BROCKENHURST │ NEW FOREST │ 129 │ 956675 │ ███████████████████▏ │

│ HINDHEAD │ WAVERLEY │ 137 │ 953753 │ ███████████████████ │

│ GERRARDS CROSS │ BUCKINGHAMSHIRE │ 419 │ 951121 │ ███████████████████ │

│ EAST MOLESEY │ ELMBRIDGE │ 192 │ 936769 │ ██████████████████▋ │

│ CHALFONT ST GILES │ BUCKINGHAMSHIRE │ 146 │ 925515 │ ██████████████████▌ │

│ LONDON │ TOWER HAMLETS │ 4388 │ 918304 │ ██████████████████▎ │

│ OLNEY │ MILTON KEYNES │ 235 │ 910646 │ ██████████████████▏ │

│ HENLEY-ON-THAMES │ SOUTH OXFORDSHIRE │ 540 │ 902418 │ ██████████████████ │

│ LONDON │ SOUTHWARK │ 3885 │ 892997 │ █████████████████▋ │

│ KINGSTON UPON THAMES │ KINGSTON UPON THAMES │ 960 │ 885969 │ █████████████████▋ │

│ LONDON │ EALING │ 2658 │ 871755 │ █████████████████▍ │

│ CRANBROOK │ TUNBRIDGE WELLS │ 431 │ 862348 │ █████████████████▏ │

│ LONDON │ MERTON │ 2099 │ 859118 │ █████████████████▏ │

│ BELVEDERE │ BEXLEY │ 346 │ 842423 │ ████████████████▋ │

│ GUILDFORD │ WAVERLEY │ 143 │ 841277 │ ████████████████▋ │

│ HARPENDEN │ ST ALBANS │ 657 │ 841216 │ ████████████████▋ │

│ LONDON │ HACKNEY │ 3307 │ 837090 │ ████████████████▋ │

│ LONDON │ WANDSWORTH │ 6566 │ 832663 │ ████████████████▋ │

│ MAIDENHEAD │ BUCKINGHAMSHIRE │ 123 │ 824299 │ ████████████████▍ │

│ KINGS LANGLEY │ DACORUM │ 145 │ 821331 │ ████████████████▍ │

│ BERKHAMSTED │ DACORUM │ 543 │ 818415 │ ████████████████▎ │

│ GREAT MISSENDEN │ BUCKINGHAMSHIRE │ 226 │ 802807 │ ████████████████ │

│ BILLINGSHURST │ CHICHESTER │ 144 │ 797829 │ ███████████████▊ │

│ WOKING │ GUILDFORD │ 176 │ 793494 │ ███████████████▋ │

│ STOCKBRIDGE │ TEST VALLEY │ 178 │ 793269 │ ███████████████▋ │

│ EPSOM │ REIGATE AND BANSTEAD │ 172 │ 791862 │ ███████████████▋ │

│ TONBRIDGE │ TUNBRIDGE WELLS │ 360 │ 787876 │ ███████████████▋ │

│ TEDDINGTON │ RICHMOND UPON THAMES │ 595 │ 786492 │ ███████████████▋ │

│ TWICKENHAM │ RICHMOND UPON THAMES │ 1155 │ 786193 │ ███████████████▋ │

│ LYNDHURST │ NEW FOREST │ 102 │ 785593 │ ███████████████▋ │

│ LONDON │ LAMBETH │ 5228 │ 774574 │ ███████████████▍ │

│ LONDON │ BARNET │ 3955 │ 773259 │ ███████████████▍ │

│ OXFORD │ VALE OF WHITE HORSE │ 353 │ 772088 │ ███████████████▍ │

│ TONBRIDGE │ MAIDSTONE │ 305 │ 770740 │ ███████████████▍ │

│ LUTTERWORTH │ HARBOROUGH │ 538 │ 768634 │ ███████████████▎ │

│ WOODSTOCK │ WEST OXFORDSHIRE │ 140 │ 766037 │ ███████████████▎ │

│ MIDHURST │ CHICHESTER │ 257 │ 764815 │ ███████████████▎ │

│ MARLOW │ BUCKINGHAMSHIRE │ 327 │ 761876 │ ███████████████▏ │

│ LONDON │ NEWHAM │ 3237 │ 761784 │ ███████████████▏ │

│ ALDERLEY EDGE │ CHESHIRE EAST │ 178 │ 757318 │ ███████████████▏ │

│ LUTON │ CENTRAL BEDFORDSHIRE │ 212 │ 754283 │ ███████████████ │

│ PETWORTH │ CHICHESTER │ 154 │ 754220 │ ███████████████ │

│ ALRESFORD │ WINCHESTER │ 219 │ 752718 │ ███████████████ │

│ POTTERS BAR │ WELWYN HATFIELD │ 174 │ 748465 │ ██████████████▊ │

│ HASLEMERE │ CHICHESTER │ 128 │ 746907 │ ██████████████▊ │

│ TADWORTH │ REIGATE AND BANSTEAD │ 502 │ 743252 │ ██████████████▋ │

│ THAMES DITTON │ ELMBRIDGE │ 244 │ 741913 │ ██████████████▋ │

│ REIGATE │ REIGATE AND BANSTEAD │ 581 │ 738198 │ ██████████████▋ │

│ BOURNE END │ BUCKINGHAMSHIRE │ 138 │ 735190 │ ██████████████▋ │

│ SEVENOAKS │ SEVENOAKS │ 1156 │ 730018 │ ██████████████▌ │

│ OXTED │ TANDRIDGE │ 336 │ 729123 │ ██████████████▌ │

│ INGATESTONE │ BRENTWOOD │ 166 │ 728103 │ ██████████████▌ │

│ LONDON │ BRENT │ 2079 │ 720605 │ ██████████████▍ │

│ LONDON │ HARINGEY │ 3216 │ 717780 │ ██████████████▎ │

│ PURLEY │ CROYDON │ 575 │ 716108 │ ██████████████▎ │

│ WELWYN │ WELWYN HATFIELD │ 222 │ 710603 │ ██████████████▏ │

│ RICKMANSWORTH │ THREE RIVERS │ 798 │ 704571 │ ██████████████ │

│ BANSTEAD │ REIGATE AND BANSTEAD │ 401 │ 701293 │ ██████████████ │

│ CHIGWELL │ EPPING FOREST │ 261 │ 701203 │ ██████████████ │

│ PINNER │ HARROW │ 528 │ 698885 │ █████████████▊ │

│ HASLEMERE │ WAVERLEY │ 280 │ 696659 │ █████████████▊ │

│ SLOUGH │ BUCKINGHAMSHIRE │ 396 │ 694917 │ █████████████▊ │

│ WALTON-ON-THAMES │ ELMBRIDGE │ 946 │ 692395 │ █████████████▋ │

│ READING │ SOUTH OXFORDSHIRE │ 318 │ 691988 │ █████████████▋ │

│ NORTHWOOD │ HILLINGDON │ 271 │ 690643 │ █████████████▋ │

│ FELTHAM │ HOUNSLOW │ 763 │ 688595 │ █████████████▋ │

│ ASHTEAD │ MOLE VALLEY │ 303 │ 687923 │ █████████████▋ │

│ BARNET │ BARNET │ 975 │ 686980 │ █████████████▋ │

│ WOKING │ SURREY HEATH │ 283 │ 686669 │ █████████████▋ │

│ MALMESBURY │ WILTSHIRE │ 323 │ 683324 │ █████████████▋ │

│ AMERSHAM │ BUCKINGHAMSHIRE │ 496 │ 680962 │ █████████████▌ │

│ CHISLEHURST │ BROMLEY │ 430 │ 680209 │ █████████████▌ │

│ HYTHE │ FOLKESTONE AND HYTHE │ 490 │ 676908 │ █████████████▌ │

│ MAYFIELD │ WEALDEN │ 101 │ 676210 │ █████████████▌ │

│ ASCOT │ BRACKNELL FOREST │ 168 │ 676004 │ █████████████▌ │

└──────────────────────┴────────────────────────┴──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



All 3 queries work much faster and read fewer rows.

Query 1



no projection: 27 rows in set. Elapsed: 0.158 sec. Processed 26.32 million rows, 157.93 MB (166.57 million rows/s., 999.39 MB/s.)

projection: 27 rows in set. Elapsed: 0.007 sec. Processed 105.96 thousand rows, 3.33 MB (14.58 million rows/s., 458.13 MB/s.)





Query 2



no projection: 27 rows in set. Elapsed: 0.163 sec. Processed 26.32 million rows, 80.01 MB (161.75 million rows/s., 491.64 MB/s.)

projection: 27 rows in set. Elapsed: 0.008 sec. Processed 105.96 thousand rows, 3.67 MB (13.29 million rows/s., 459.89 MB/s.)



Query 3



no projection: 100 rows in set. Elapsed: 0.069 sec. Processed 26.32 million rows, 62.47 MB (382.13 million rows/s., 906.93 MB/s.)

projection: 100 rows in set. Elapsed: 0.029 sec. Processed 8.08 thousand rows, 511.08 KB (276.06 thousand rows/s., 17.47 MB/s.)



The dataset is also available in the Online Playground.