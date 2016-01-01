台湾历史天气数据集

该数据集包含过去128年的历史气象观测数据。每一行代表一个特定时间点和天气站的测量数据。

这一数据集的来源可以在 这里 找到，天气站编号的列表可以在 这里 找到。

气象数据集的来源包括由中央气象局建立的气象站（站点编号以C0、C1和4开头）和属于农委会的农业气象站（站点编号除上述以外）：

StationId

MeasuredDate，观测时间

StnPres，站点气压

SeaPres，海平面气压

Td，露点温度

RH，相对湿度

其他可用的元素

该数据集已从每行一个测量转换为每个天气站ID和测量日期一行，即：

可以容易地执行查询并确保生成的表格较少稀疏且某些元素为null，因为它们在此气象站不可用进行测量。

该数据集可在以下Google CloudStorage位置获得。您可以将数据集下载到本地文件系统（并通过ClickHouse客户端插入），或者直接插入到ClickHouse中（请参见 从URL插入）。

下载方式：

以下是关于下载原始数据的步骤，以便您进行转换和处理。

要下载原始数据：

在ClickHouse中创建MergeTree表（通过ClickHouse客户端）。

数据可以从本地文件插入，如下所示（通过ClickHouse客户端）：

其中 /path/to 表示用户特定的文件路径。

在将数据插入ClickHouse后，样本响应输出如下：

要了解如何加快此过程，请参见我们的博客文章 调优大数据加载。

让我们看看已插入多少行：

让我们看看此表使用了多少磁盘空间：

我们要感谢中央气象局和农委会农业气象观测网络（站）为准备、清理和分发此数据集所做的努力。我们感谢您们的努力。

Ou, J.-H., Kuo, C.-H., Wu, Y.-F., Lin, G.-C., Lee, M.-H., Chen, R.-K., Chou, H.-P., Wu, H.-Y., Chu, S.-C., Lai, Q.-J., Tsai, Y.-C., Lin, C.-C., Kuo, C.-C., Liao, C.-T., Chen, Y.-N., Chu, Y.-W., Chen, C.-Y., 2023. 面向应用的深度学习模型用于台湾稻飞虱的预警。生态信息学 73, 101950. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101950 [2022年12月13日]