TPC-H (1999)
一个流行的基准，模拟了批发供应商的内部数据仓库。数据以第三范式形式存储，要求在查询运行时进行大量连接。尽管它的年代较久，且基于不切实际的假设（数据均匀且独立分布），但TPC-H 仍然是迄今为止最流行的OLAP基准。
参考文献
- TPC-H
- 用于决策支持和网络商务的新TPC基准 (Poess et. al., 2000)
- TPC-H 分析：从一个有影响力的基准中获得的隐藏信息和经验教训 (Boncz et. al.), 2013
- 量化TPC-H 瓶颈及其优化 (Dresseler et. al.), 2020
数据生成与导入
首先，克隆 TPC-H 仓库并编译数据生成器：
然后，生成数据。参数
-s 指定缩放因子。例如，使用
-s 100，为 'lineitem' 表生成 600 百万行数据。
缩放因子为 100 的详细表大小：
|表名
|行数
|ClickHouse 中的压缩大小
|nation
|25
|2 kB
|region
|5
|1 kB
|part
|20.000.000
|895 MB
|supplier
|1.000.000
|75 MB
|partsupp
|80.000.000
|4.37 GB
|customer
|15.000.000
|1.19 GB
|orders
|150.000.000
|6.15 GB
|lineitem
|600.00.00
|26.69 GB
（ClickHouse 中的压缩大小来自
system.tables.total_bytes，并基于下面的表定义。）
现在在 ClickHouse 中创建表。
我们尽可能遵循 TPC-H 规范的规则：
- 只为规范第 1.4.2.2 节中提到的列创建主键。
- 替换参数已被规范第 2.1.x.4 节中的查询验证值替换。
- 根据第 1.4.2.1 节，表定义不使用可选的
NOT NULL约束，即使
dbgen默认生成它们。ClickHouse 中
SELECT查询的性能不会受到
NOT NULL约束存在或缺失的影响。
- 根据第 1.3.1 节，我们使用 ClickHouse 的本地数据类型（例如
Int32，
String）来实现规范中提到的抽象数据类型（例如
Identifier，
Variable text, size N）。这样做的唯一效果是可读性更佳，由
dbgen生成的 SQL-92 数据类型（例如
INTEGER，
VARCHAR(40)）在 ClickHouse 中也能正常工作。
数据可以通过以下方式导入：
您也可以选择从公共 S3 桶中导入数据，而不是使用 tpch-kit 自行生成表。确保首先使用上述
CREATE 语句创建空表。
查询
设置
join_use_nulls 应该启用，以根据 SQL 标准生成正确的结果。
这些查询由
./qgen -s <scaling_factor> 生成。缩放因子
s = 100 的示例查询：
正确性
查询的结果与官方结果一致，除非另有说明。要验证，请生成缩放因子为 1 的 TPC-H 数据库（使用
dbgen，见上文）并与 tpch-kit 中的期望结果 进行比较。
Q1
Q2
截至2025年2月，由于相关子查询，查询无法直接运行。相应问题： https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/6697
以下替代实现可行，并已验证返回参考结果。
Q3
Q4
截至2025年2月，由于相关子查询，查询无法直接运行。相应问题： https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/6697
以下替代实现可行，并已验证返回参考结果。
Q5
Q6
截至2025年2月，由于 Decimal 加法的错误，查询无法直接运行。相应问题： https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/70136
以下替代实现可行，并已验证返回参考结果。
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
截至2025年2月，由于相关子查询，查询无法直接运行。相应问题： https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/6697
以下替代实现可行，并已验证返回参考结果。
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22