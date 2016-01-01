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Reddit评论数据集

该数据集包含2005年12月到2023年3月在Reddit上公开可用的评论，包含超过140亿行的数据。原始数据以JSON格式存储在压缩文件中，行的格式如下：

感谢Percona提供的获取此数据集的动机，我们已将其下载并存储在S3桶中。

创建一个表格

备注

以下命令是在ClickHouse Cloud的生产实例上执行，最少内存设置为720GB。要在自己的集群上运行此命令，将s3Cluster函数调用中的default替换为你的集群名称。如果没有集群，则将s3Cluster函数替换为s3函数。

  1. 首先，我们将为Reddit数据创建一个表：
备注

S3中的文件名以RC_YYYY-MM开头，其中YYYY-MM2005-122023-02。不过，压缩方式有几次变化，因此文件扩展名并不一致。例如：

  • 文件名最初是RC_2005-12.bz2RC_2017-11.bz2
  • 然后变为RC_2017-12.xzRC_2018-09.xz
  • 最后变为RC_2018-10.zstRC_2023-02.zst

加载数据

  1. 我们将从一月的数据开始，但如果你想简单地插入每一行，可以跳到下面的步骤8。以下文件包含来自2017年12月的8600万条记录：
  1. 这可能需要一些时间，具体取决于你的资源，但完成后请核实是否成功：
  1. 让我们看看2017年12月有多少个独特的子版块：

示例查询

  1. 该查询返回评论数量最多的前10个子版块：
  1. 这是2017年12月前10个作者（按发布的评论数排序）：

加载整个数据集

  1. 我们已经插入了一些数据，但我们将重新开始：
  1. 这是一个有趣的数据集，看起来我们可以找到一些很好的信息，所以让我们插入2005年至2023年的整个数据集。出于实际考虑，从每年开始插入数据效果最好，首先是...

...最后是：

如果你没有集群，请使用s3代替s3Cluster

  1. 为了验证它是否成功，以下是每年的行数（截至2023年2月）：
  1. 让我们看看插入了多少行，以及该表使用了多少磁盘空间：

注意到磁盘存储的压缩大小约为未压缩大小的三分之一：

示例查询 - 每月的评论、作者和子板块

  1. 下面的查询显示了我们每个月的评论、作者和子板块的数量：

这是一个庞大的查询，需要处理所有 146.9 亿行数据，但我们仍然获得了令人印象深刻的响应时间（约 48 秒）：

更多查询

  1. 这是2022年的前10个subreddit:
  1. 让我们看看2018到2019年间评论数量增长最多的subreddit:

看起来2019年，memes和teenagers在Reddit上很忙:

其他查询

  1. 还可以再来一个查询：让我们比较一下ClickHouse与其他技术如Snowflake和Postgres的提及情况。这个查询比较大，因为它必须搜索所有146.9亿条评论三次以查找子字符串，但性能实际上相当不错。（不幸的是，ClickHouse用户在Reddit上还不够活跃）: