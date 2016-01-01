Reddit评论数据集

该数据集包含2005年12月到2023年3月在Reddit上公开可用的评论，包含超过140亿行的数据。原始数据以JSON格式存储在压缩文件中，行的格式如下：

感谢Percona提供的获取此数据集的动机，我们已将其下载并存储在S3桶中。

备注 以下命令是在ClickHouse Cloud的生产实例上执行，最少内存设置为720GB。要在自己的集群上运行此命令，将 s3Cluster 函数调用中的 default 替换为你的集群名称。如果没有集群，则将 s3Cluster 函数替换为 s3 函数。

首先，我们将为Reddit数据创建一个表：

备注 S3中的文件名以 RC_YYYY-MM 开头，其中 YYYY-MM 从 2005-12 到 2023-02 。不过，压缩方式有几次变化，因此文件扩展名并不一致。例如： 文件名最初是 RC_2005-12.bz2 到 RC_2017-11.bz2

到 然后变为 RC_2017-12.xz 到 RC_2018-09.xz

到 最后变为 RC_2018-10.zst 到 RC_2023-02.zst

我们将从一月的数据开始，但如果你想简单地插入每一行，可以跳到下面的步骤8。以下文件包含来自2017年12月的8600万条记录：

这可能需要一些时间，具体取决于你的资源，但完成后请核实是否成功：

让我们看看2017年12月有多少个独特的子版块：

该查询返回评论数量最多的前10个子版块：

这是2017年12月前10个作者（按发布的评论数排序）：

我们已经插入了一些数据，但我们将重新开始：

这是一个有趣的数据集，看起来我们可以找到一些很好的信息，所以让我们插入2005年至2023年的整个数据集。出于实际考虑，从每年开始插入数据效果最好，首先是...

...最后是：

如果你没有集群，请使用 s3 代替 s3Cluster ：

为了验证它是否成功，以下是每年的行数（截至2023年2月）：

让我们看看插入了多少行，以及该表使用了多少磁盘空间：

注意到磁盘存储的压缩大小约为未压缩大小的三分之一：

下面的查询显示了我们每个月的评论、作者和子板块的数量：

这是一个庞大的查询，需要处理所有 146.9 亿行数据，但我们仍然获得了令人印象深刻的响应时间（约 48 秒）：

这是2022年的前10个subreddit:

让我们看看2018到2019年间评论数量增长最多的subreddit:

看起来2019年，memes和teenagers在Reddit上很忙: