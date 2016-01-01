Reddit评论数据集
该数据集包含2005年12月到2023年3月在Reddit上公开可用的评论，包含超过140亿行的数据。原始数据以JSON格式存储在压缩文件中，行的格式如下：
感谢Percona提供的获取此数据集的动机，我们已将其下载并存储在S3桶中。
创建一个表格
备注
以下命令是在ClickHouse Cloud的生产实例上执行，最少内存设置为720GB。要在自己的集群上运行此命令，将
s3Cluster函数调用中的
default替换为你的集群名称。如果没有集群，则将
s3Cluster函数替换为
s3函数。
- 首先，我们将为Reddit数据创建一个表：
备注
S3中的文件名以
RC_YYYY-MM开头，其中
YYYY-MM从
2005-12到
2023-02。不过，压缩方式有几次变化，因此文件扩展名并不一致。例如：
- 文件名最初是
RC_2005-12.bz2到
RC_2017-11.bz2
- 然后变为
RC_2017-12.xz到
RC_2018-09.xz
- 最后变为
RC_2018-10.zst到
RC_2023-02.zst
加载数据
- 我们将从一月的数据开始，但如果你想简单地插入每一行，可以跳到下面的步骤8。以下文件包含来自2017年12月的8600万条记录：
- 这可能需要一些时间，具体取决于你的资源，但完成后请核实是否成功：
- 让我们看看2017年12月有多少个独特的子版块：
示例查询
- 该查询返回评论数量最多的前10个子版块：
- 这是2017年12月前10个作者（按发布的评论数排序）：
加载整个数据集
- 我们已经插入了一些数据，但我们将重新开始：
- 这是一个有趣的数据集，看起来我们可以找到一些很好的信息，所以让我们插入2005年至2023年的整个数据集。出于实际考虑，从每年开始插入数据效果最好，首先是...
...最后是：
如果你没有集群，请使用
s3代替
s3Cluster：
- 为了验证它是否成功，以下是每年的行数（截至2023年2月）：
- 让我们看看插入了多少行，以及该表使用了多少磁盘空间：
注意到磁盘存储的压缩大小约为未压缩大小的三分之一：
示例查询 - 每月的评论、作者和子板块
- 下面的查询显示了我们每个月的评论、作者和子板块的数量：
这是一个庞大的查询，需要处理所有 146.9 亿行数据，但我们仍然获得了令人印象深刻的响应时间（约 48 秒）：
更多查询
- 这是2022年的前10个subreddit:
- 让我们看看2018到2019年间评论数量增长最多的subreddit:
看起来2019年，memes和teenagers在Reddit上很忙:
其他查询
- 还可以再来一个查询：让我们比较一下ClickHouse与其他技术如Snowflake和Postgres的提及情况。这个查询比较大，因为它必须搜索所有146.9亿条评论三次以查找子字符串，但性能实际上相当不错。（不幸的是，ClickHouse用户在Reddit上还不够活跃）: