NOAA全球历史气候网络

此数据集包含过去120年的天气测量。每一行都是某一时刻和某个站点的测量。

更准确地说，根据这些数据的来源:

GHCN-Daily是一个包含全球陆地区域每日观测数据的数据集。它包含来自全球地面站点的基于站点的测量，其中约三分之二的数据仅用于降水测量（Menne et al., 2012）。GHCN-Daily是来自众多来源的气候记录的综合体，这些记录经过合并并接受了一套常见的质量保证审查（Durre et al., 2010）。档案包括以下气象要素：

每日最高温度

每日最低温度

观测时的温度

降水量（即雨水、融化雪）

降雪量

雪深

其他可用要素

下面的部分简要概述了将此数据集导入ClickHouse所涉及的步骤。如果您有兴趣详细阅读每个步骤，建议查看我们博客的文章 "探索大规模的现实世界数据集：ClickHouse中的100年气象记录"。

适用于ClickHouse的预准备版本，该数据经过清洗、重构和丰富。该数据覆盖1900年至2022年。

下载原始数据并转换为ClickHouse所需的格式。希望添加自己列的用户可以探索此方法。

更具体地说，已删除未通过Noaa的任何质量保证检查的行。数据的结构也从每行一个测量重构为每个站点ID和日期一行，即：

这样查询更简单，并确保结果表的稀疏程度降低。最后，数据还经过了纬度和经度的丰富。

此数据可在以下S3位置获取。您可以将数据下载到本地文件系统（并使用ClickHouse客户端插入）或直接插入到ClickHouse中（请参见从S3插入）。

要下载：

以下详细说明下载和转换原始数据的步骤，以准备加载到ClickHouse中。

要下载原始数据：

总结格式文档:

总结格式文档和列的顺序：

11个字符的站点识别码。它本身编码了一些有用的信息

年/月/日 = 8个字符的日期，格式为YYYYMMDD（例如19860529 = 1986年5月29日）

ELEMENT = 4个字符表示要素类型的指示符。实际上是测量类型。虽然可用的测量项很多，但我们选择以下内容： PRCP - 降水（十分之一毫米） SNOW - 降雪（毫米） SNWD - 雪深（毫米） TMAX - 最高温度（十分之一摄氏度） TAVG - 平均温度（十分之一摄氏度） TMIN - 最低温度（十分之一摄氏度） PSUN - 每日可能阳光的百分比（百分比） AWND - 平均每日风速（十分米每秒） WSFG - 峰值阵风风速（十分米每秒） WT** = 天气类型，其中**定义天气类型。这里是天气类型的完整列表。

DATA VALUE = 5个字符的数据值，表示ELEMENT的值即测量值。

M-FLAG = 1个字符的测量标志。这有10个可能的值。这些值中的一些表明数据准确性存疑。我们接受将此设置为"P"的数据-标识为缺失且假设为零，因为这只与PRCP、SNOW和SNWD的测量相关。

Q-FLAG是测量质量标志，有14个可能值。我们只对空值感兴趣，即没有未通过任何质量保证检查。

S-FLAG是观测的来源标志。对我们的分析没有用处，因此被忽略。

OBS-TIME = 4个字符的观测时间，以小时-分钟格式（即0700 = 上午7:00）。在较老的数据中通常不存在。我们在此目的上忽略它。

每一行测量将导致ClickHouse中稀疏的表结构。我们应该转换为每个时间和站点一行，测量作为列。首先，我们限制数据集到那些没有问题的行，即 qFlag 等于空字符串的行。

使用ClickHouse local我们可以过滤代表感兴趣测量并符合我们的质量要求的行：

拥有超过26亿行，由于涉及解析所有文件，这不是一个快速的查询。在我们的8核机器上，大约需要160秒。

虽然每行测量结构可以与ClickHouse一起使用，但这会不必要地使未来查询复杂。理想情况下，我们需要每个站点ID和日期一行，其中每个测量类型和相关值是列，即：

使用ClickHouse local和一个简单的 GROUP BY ，我们可以将数据重构为这种结构。为了限制内存开销，我们一次处理一个文件。

此查询生成一个单一的50GB文件 noaa.csv 。

数据除了站点ID外没有地点的指示，站点ID包括前缀国家代码。理想情况下，每个站点都应与其关联的纬度和经度。为此，NOAA提供了每个站点的详细信息作为单独的ghcnd-stations.txt文件。该文件具有多个列，其中五个对我们未来的分析有用：id、纬度、经度、高程和名称。

此查询运行几分钟并生成一个6.4 GB的文件 noaa_enriched.parquet 。

在ClickHouse中创建一个MergeTree表（从ClickHouse客户端）。

可以通过以下方式从本地文件插入数据（来自ClickHouse客户端）：

其中 <path> 代表磁盘上本地文件的完整路径。

请参见此处以加速此加载。

有关如何加速此操作，请参见我们博客文章调优大数据加载。

我们要感谢全球历史气候网络为准备、清洗和分发这些数据所做的努力。我们对此表示感谢。

Menne, M.J., I. Durre, B. Korzeniewski, S. McNeal, K. Thomas, X. Yin, S. Anthony, R. Ray, R.S. Vose, B.E.Gleason, 和 T.G. Houston, 2012: 全球历史气候网络 - 每日 (GHCN-Daily)，版本3。[指示使用的子集, 例如.Version 3.25]。NOAA国家环境信息中心。 http://doi.org/10.7289/V5D21VHZ [2020年8月17日]