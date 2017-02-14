LAION 5B 数据集

import torch import clip import numpy as np import sys import clickhouse_connect device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu" model, preprocess = clip.load("ViT-L/14", device=device) # Search for images that contain both a dog and a cat text = clip.tokenize(["a dog and a cat"]).to(device) with torch.no_grad(): text_features = model.encode_text(text) np_arr = text_features.detach().cpu().numpy() # Pass ClickHouse credentials here chclient = clickhouse_connect.get_client() params = {'v1': list(np_arr[0])} result = chclient.query("SELECT id, url FROM laion_5b_100m ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT 100", parameters=params) # Write the results to a simple HTML page that can be opened in the browser. Some URLs may have become obsolete. print("<html>") for r in result.result_rows: print("<img src = ", r[1], 'width="200" height="200">') print("</html>")