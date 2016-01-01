Laion-400M 数据集

Laion-400M 数据集 包含 4 亿张带有英文图片标题的图片。如今 Laion 提供了 一个更大的数据集，但使用起来会类似。

该数据集包含图片的 URL、图像和图像标题的嵌入、图像和图像标题之间的相似度分数，以及元数据，例如图像的宽度/高度、许可证和 NSFW 标志。我们可以使用该数据集来演示 ClickHouse 中的 近似最近邻搜索。

嵌入和元数据存储在原始数据的单独文件中。数据准备步骤下载数据，合并文件，转换为 CSV 并将其导入到 ClickHouse 中。您可以使用以下 download.sh 脚本：

脚本 process.py 定义如下：

要启动数据准备管道，请运行：

数据集被分成 410 个文件，每个文件包含约 100 万行。如果您想要处理较小的数据子集，只需调整限制，例如 seq 0 9 | ... 。

（上述 python 脚本非常慢（每个文件约 2-10 分钟），占用大量内存（每个文件 41 GB），生成的 csv 文件也很大（每个 10 GB），所以请小心。如果您有足够的 RAM，请增加 -P1 数量以提高并行性。如果这仍然太慢，请考虑想出更好的引入程序 - 也许将 .npy 文件转换为 parquet，然后用 clickhouse 进行所有其他处理。）

要创建一个没有索引的表，请运行：

要将 CSV 文件导入 ClickHouse：

要运行暴力近似最近邻搜索，请运行：

target 是一个 512 元素的数组和一个客户端参数。获取此类数组的方便方法将在文章末尾呈现。现在，我们可以用一张随机猫的图片嵌入作为 target 。

结果

创建一个带有 ANN 索引的新表并从现有表中插入数据：

默认情况下，Annoy 索引使用 L2 距离作为度量。关于索引创建和搜索的进一步调优选项在 Annoy 索引 文档 中描述。现在我们再次使用相同的查询检查：

结果

速度显著提高，但准确性有所下降。这是因为 ANN 索引仅提供近似搜索结果。请注意，上面的示例是搜索相似的图像嵌入，但也可以搜索正面的图像标题嵌入。

通常，人们希望为新图像或新图像标题创建嵌入，并在数据中搜索相似的图像/图像标题对。我们可以使用 UDF 来创建 target 向量，而无需离开客户端。重要的是使用相同的模型来创建数据以及进行搜索的新嵌入。以下脚本利用了 ViT-B/32 模型，该模型也用于该数据集。

首先，将以下 Python 脚本存储在 ClickHouse 数据路径的 user_scripts/ 目录中，并使其可执行（ chmod +x encode_text.py ）。

encode_text.py :

然后在您的 ClickHouse 服务器配置文件中创建 encode_text_function.xml ，路径由 <user_defined_executable_functions_config>/path/to/*_function.xml</user_defined_executable_functions_config> 引用。

您现在可以简单地使用：

第一次运行会很慢，因为它加载模型，但重复运行会很快。然后我们可以将输出复制到 SET param_target=... ，并可以轻松编写查询。

图像嵌入的创建方法类似，但我们将提供给 Python 脚本一个本地图像的路径，而不是图像标题文本。

encode_image.py

encode_image_function.xml

然后运行以下查询：