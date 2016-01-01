Foursquare 地点

此数据集由 Foursquare 提供，您可以在 下载 的同时，依据 Apache 2.0 许可证免费使用。

它包含超过 1 亿条商业兴趣点 (POI) 记录，涵盖商店、餐馆、公园、游乐场和纪念碑等。同时，它还包括这些地点的额外元数据，例如类别和社交媒体信息。

为了探索数据，我们将使用 clickhouse-local ，这是一个小型命令行工具，提供完整的 ClickHouse 引擎，您也可以使用 ClickHouse Cloud、 clickhouse-client 或者 chDB 。

运行以下查询以从存储数据的 S3 存储桶中选择数据：

我们看到有相当多的字段为 ᴺᵁᴸᴸ ，因此可以在查询中添加一些额外条件，以获取更多可用数据：

运行以下查询以使用 DESCRIBE 查看数据的自动推断模式：

如果您希望将数据持久化到磁盘，可以使用 clickhouse-server 或 ClickHouse Cloud。

要创建表，请运行以下命令：

请注意对多个列使用 LowCardinality 数据类型，这会将数据类型的内部表示更改为字典编码。使用字典编码数据可以显著提高许多应用程序中 SELECT 查询的性能。

此外，还创建了两个 UInt32 MATERIALIZED 列 mercator_x 和 mercator_y ，它们将经纬度坐标映射到 Web Mercator 投影，以便更轻松地将地图分段为瓦片：

让我们逐一解析上述每个列的作用。

mercator_x

此列将经度值转换为 Mercator 投影中的 X 坐标：

longitude + 180 将经度范围从 [-180, 180] 移动到 [0, 360]

将经度范围从 [-180, 180] 移动到 [0, 360] 除以 360 将其归一化到 0 和 1 之间的值

乘以 0xFFFFFFFF （最大 32 位无符号整数的十六进制表示）将此归一化值按比例缩放到 32 位整数的完整范围

mercator_y

此列将纬度值转换为 Mercator 投影中的 Y 坐标：

latitude + 90 将纬度从 [-90, 90] 移动到 [0, 180]

将纬度从 [-90, 90] 移动到 [0, 180] 除以 360 并乘以 pi() 将其转换为三角函数所需的弧度

log(tan(...)) 部分是 Mercator 投影公式的核心

部分是 Mercator 投影公式的核心 乘以 0xFFFFFFFF 将其缩放到完整的 32 位整数范围

指定 MATERIALIZED 确保在 INSERT 数据时 ClickHouse 计算这些列的值，而不需要在 INSERT 语句中指定这些列（它们并不是原始数据模式的一部分）。

该表按 mortonEncode(mercator_x, mercator_y) 排序，以生成 mercator_x 和 mercator_y 的 Z-order 空间填充曲线，以显著提高地理空间查询性能。此 Z-order 曲线排序确保数据根据空间接近度物理组织：

还为更快的搜索创建了两个 minmax 索引：

如您所见，ClickHouse 拥有您进行实时映射应用所需的一切！

运行以下查询以加载数据：

要查看此数据集的各种可能性，请访问 adsb.exposed。adsb.exposed 最初是由共同创始人兼首席技术官 Alexey Milovidov 创建的，用于可视化 ADS-B（自动依赖监视广播）航班数据，数据量是 1000 倍。 在一次公司黑客马拉松中，Alexey 将 Foursquare 数据添加到该工具中。

以下是一些我们喜欢的可视化，供您欣赏。