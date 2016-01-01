Foursquare 地点
Dataset
此数据集由 Foursquare 提供，您可以在 下载 的同时，依据 Apache 2.0 许可证免费使用。
它包含超过 1 亿条商业兴趣点 (POI) 记录，涵盖商店、餐馆、公园、游乐场和纪念碑等。同时，它还包括这些地点的额外元数据，例如类别和社交媒体信息。
Data exploration
为了探索数据，我们将使用
clickhouse-local，这是一个小型命令行工具，提供完整的 ClickHouse 引擎，您也可以使用 ClickHouse Cloud、
clickhouse-client 或者
chDB。
运行以下查询以从存储数据的 S3 存储桶中选择数据：
我们看到有相当多的字段为
ᴺᵁᴸᴸ，因此可以在查询中添加一些额外条件，以获取更多可用数据：
运行以下查询以使用
DESCRIBE 查看数据的自动推断模式：
Loading the data into ClickHouse
如果您希望将数据持久化到磁盘，可以使用
clickhouse-server 或 ClickHouse Cloud。
要创建表，请运行以下命令：
请注意对多个列使用
LowCardinality 数据类型，这会将数据类型的内部表示更改为字典编码。使用字典编码数据可以显著提高许多应用程序中
SELECT 查询的性能。
此外，还创建了两个
UInt32
MATERIALIZED 列
mercator_x 和
mercator_y，它们将经纬度坐标映射到 Web Mercator 投影，以便更轻松地将地图分段为瓦片：
让我们逐一解析上述每个列的作用。
mercator_x
此列将经度值转换为 Mercator 投影中的 X 坐标：
longitude + 180将经度范围从 [-180, 180] 移动到 [0, 360]
- 除以 360 将其归一化到 0 和 1 之间的值
- 乘以
0xFFFFFFFF（最大 32 位无符号整数的十六进制表示）将此归一化值按比例缩放到 32 位整数的完整范围
mercator_y
此列将纬度值转换为 Mercator 投影中的 Y 坐标：
latitude + 90将纬度从 [-90, 90] 移动到 [0, 180]
- 除以 360 并乘以 pi() 将其转换为三角函数所需的弧度
log(tan(...))部分是 Mercator 投影公式的核心
- 乘以
0xFFFFFFFF将其缩放到完整的 32 位整数范围
指定
MATERIALIZED 确保在
INSERT 数据时 ClickHouse 计算这些列的值，而不需要在
INSERT 语句中指定这些列（它们并不是原始数据模式的一部分）。
该表按
mortonEncode(mercator_x, mercator_y) 排序，以生成
mercator_x 和
mercator_y 的 Z-order 空间填充曲线，以显著提高地理空间查询性能。此 Z-order 曲线排序确保数据根据空间接近度物理组织：
还为更快的搜索创建了两个
minmax 索引：
如您所见，ClickHouse 拥有您进行实时映射应用所需的一切！
运行以下查询以加载数据：
Visualizing the data
要查看此数据集的各种可能性，请访问 adsb.exposed。adsb.exposed 最初是由共同创始人兼首席技术官 Alexey Milovidov 创建的，用于可视化 ADS-B（自动依赖监视广播）航班数据，数据量是 1000 倍。 在一次公司黑客马拉松中，Alexey 将 Foursquare 数据添加到该工具中。
以下是一些我们喜欢的可视化，供您欣赏。