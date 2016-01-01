dbpedia 数据集

import sys import time from openai import OpenAI import clickhouse_connect ch_client = clickhouse_connect.get_client(compress=False) # Pass ClickHouse credentials here openai_client = OpenAI() # Set the OPENAI_API_KEY environment variable def get_embedding(text, model): text = text.replace("

", " ") return openai_client.embeddings.create(input = [text], model=model, dimensions=1536).data[0].embedding while True: # Take the topic of interest from user print("Enter a topic : ", end="", flush=True) input_query = sys.stdin.readline() input_query = input_query.rstrip() # Generate an embedding vector for the search topic and query ClickHouse print("Generating the embedding for '" + input_query + "' and collecting 100 articles related to it from ClickHouse..."); embedding = get_embedding(input_query, model='text-embedding-3-large') params = {'v1':embedding, 'v2':100} result = ch_client.query("SELECT id,title,text FROM dbpedia ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT %(v2)s", parameters=params) # Collect all the matching articles/documents results = "" for row in result.result_rows: results = results + row[2] print("

Enter your question : ", end="", flush=True) question = sys.stdin.readline(); # Prompt for the OpenAI Chat API query = f"""Use the below content to answer the subsequent question. If the answer cannot be found, write "I don't know." Content: \"\"\" {results} \"\"\" Question: {question}""" GPT_MODEL = "gpt-3.5-turbo" response = openai_client.chat.completions.create( messages=[ {'role': 'system', 'content': "You answer questions about {input_query}."}, {'role': 'user', 'content': query}, ], model=GPT_MODEL, temperature=0, ) # Print the answer to the question! print(response.choices[0].message.content) print("

")