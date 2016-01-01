COVID-19 Open-Data

COVID-19 Open-Data 旨在汇集最大的COVID-19流行病学数据库，并提供一套强大的扩展协变量。它包括与人口统计、经济、流行病学、地理、健康、住院、流动性、政府响应、天气等相关的开放、公共来源的许可数据。

详细信息可在GitHub的此处找到。

将这些数据轻松插入ClickHouse...

备注 以下命令是在ClickHouse Cloud的生产实例上执行的。您也可以轻松地在本地安装上运行它们。

让我们看看数据是什么样子的：

CSV文件有10列：

现在让我们查看一些行：

注意 url 函数可以轻松地从CSV文件中读取数据：

现在我们知道数据是什么样的，接下来创建一个表：

以下命令将整个数据集插入到 covid19 表中：

这个过程非常快速 - 让我们看看插入了多少行：

让我们查看记录的Covid-19总病例数：

您会注意到数据中有很多0，表示假期或每天未报告的数字。我们可以使用窗口函数来平滑每天新增病例的平均值：

此查询确定每个位置的最新值。我们不能使用 max(date) ，因为并不是所有国家每天都报告，所以我们使用 ROW_NUMBER 抓取最后一行：

我们可以使用 lagInFrame 来确定每天新病例的 LAG 。在这个查询中，我们按 US_DC 位置进行过滤：

响应如下所示：

此查询计算每天新增病例的变化百分比，并在结果集中包括一个简单的 increase 或 decrease 列：

结果如下所示：