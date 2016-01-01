COVID-19 Open-Data
COVID-19 Open-Data 旨在汇集最大的COVID-19流行病学数据库，并提供一套强大的扩展协变量。它包括与人口统计、经济、流行病学、地理、健康、住院、流动性、政府响应、天气等相关的开放、公共来源的许可数据。
详细信息可在GitHub的此处找到。
将这些数据轻松插入ClickHouse...
备注
以下命令是在ClickHouse Cloud的生产实例上执行的。您也可以轻松地在本地安装上运行它们。
- 让我们看看数据是什么样子的：
CSV文件有10列：
- 现在让我们查看一些行：
注意
url函数可以轻松地从CSV文件中读取数据：
- 现在我们知道数据是什么样的，接下来创建一个表：
- 以下命令将整个数据集插入到
covid19表中：
- 这个过程非常快速 - 让我们看看插入了多少行：
- 让我们查看记录的Covid-19总病例数：
- 您会注意到数据中有很多0，表示假期或每天未报告的数字。我们可以使用窗口函数来平滑每天新增病例的平均值：
- 此查询确定每个位置的最新值。我们不能使用
max(date)，因为并不是所有国家每天都报告，所以我们使用
ROW_NUMBER抓取最后一行：
- 我们可以使用
lagInFrame来确定每天新病例的
LAG。在这个查询中，我们按
US_DC位置进行过滤：
响应如下所示：
- 此查询计算每天新增病例的变化百分比，并在结果集中包括一个简单的
increase或
decrease列：
结果如下所示：
备注
如GitHub 仓库中所述，数据集自2022年9月15日起不再更新。