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亚马逊客户评价

此数据集包含超过 1.5 亿条亚马逊产品的客户评价。数据以 snappy 压缩的 Parquet 文件形式存储在 AWS S3 中，总大小为 49 GB（压缩后）。让我们逐步了解如何将其插入到 ClickHouse 中。

备注

以下查询是在 生产 实例的 ClickHouse Cloud 上执行的。

加载数据集

  1. 在不将数据插入 ClickHouse 的情况下，我们可以就地查询它。让我们获取一些行，以便看看它们的样子：

行的样子如下：

  1. 让我们定义一个新的 MergeTreeamazon_reviews 来存储这些数据到 ClickHouse：
  1. 以下的 INSERT 命令使用了 s3Cluster 表函数，它允许使用集群中的所有节点并行处理多个 S3 文件。我们还使用了通配符插入任何以 https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_*.snappy.parquet 开头的文件：
提示

在 ClickHouse Cloud 中，集群名称为 default。如果您没有集群，可以将 default 更改为您集群的名称……或者使用 s3 表函数（而不是 s3Cluster）。

  1. 这个查询不会花太长时间——每秒大约 300,000 行。大约 5 分钟后，您应该会看到所有行被插入：
  1. 让我们看看我们的数据占用了多少空间：

原始数据约为 70G，但在 ClickHouse 中压缩后仅占用约 30G：

示例查询

  1. 让我们运行一些查询……以下是数据集中最有帮助的前10条评论：

注意这个查询需要处理全部 151M 行，但耗时不到一秒！

  1. 以下是 Amazon 上评论最多的前10款产品：
  1. 以下是每个产品每个月的平均评论评分（实际上是 Amazon 职位面试问题!）：

它计算了每个产品的所有月平均值，但我们只返回了 20 行：

  1. 下面是每个产品类别的总投票数。这个查询快速，因为 product_category 在主键中：
  1. 让我们找到在评论中 "awful" 一词出现频率最高的产品。这是一项大任务 - 需要解析超过 151M 字符串查找单一单词：

这个查询只花了 4 秒 - 非常令人印象深刻 - 结果也很有趣：

  1. 我们可以再运行相同的查询，只不过这次我们在评论中搜索 awesome