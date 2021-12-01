我能把 ClickHouse 当做时序数据库来使用吗?

ClickHouse是一个通用的数据存储解决方案OLAP的工作负载，而有许多专门的时间序列数据库管理系统。然而，ClickHouse的专注于查询执行速度使得它在许多情况下的性能优于专门的系统。关于这个话题有很多独立的基准，所以我们不打算在这里进行论述。相反，让我们将重点放在ClickHouse的重要功能(如果这是你的用例)上。

首先，有 specialized codecs，这是典型的时间序列。无论是常见的算法，如“DoubleDelta”和“Gorilla”，或特定的ClickHouse 数据类型如“T64”。

其次，时间序列查询通常只访问最近的数据，比如一天或一周以前的数据。使用具有快速nVME/SSD驱动器和高容量HDD驱动器的服务器是有意义的。ClickHouse TTL特性允许配置在快速硬盘上保持新鲜的热数据，并随着数据的老化逐渐移动到较慢的硬盘上。如果您的需求需要，也可以汇总或删除更旧的数据。

尽管这与ClickHouse存储和处理原始数据的理念相违背，但你可以使用materialized views来适应更紧迫的延迟或成本需求。