我能把 ClickHouse 当做Key-value 键值存储来使用吗？ {#can-i-use-clickhouse-as-a-key-value-storage}.

简短的回答是 不能 。关键值的工作量是在列表中的最高位置时，不能{.text-danger}使用ClickHouse的情况。它是一个OLAP系统，毕竟有很多优秀的键值存储系统在那里。

然而，可能在某些情况下，使用ClickHouse进行类似键值的查询仍然是有意义的。通常，是一些低预算的产品，主要的工作负载是分析性的，很适合ClickHouse，但也有一些次要的过程需要一个键值模式，请求吞吐量不是很高，没有严格的延迟要求。如果你有无限的预算，你会为这样的次要工作负载安装一个次要的键值数据库，但实际上，多维护一个存储系统（监控、备份等）会有额外的成本，这可能是值得避免的。

如果你决定违背建议，对ClickHouse运行一些类似键值的查询，这里有一些提示。