谁在使用 ClickHouse?

作为一个开源产品，这个问题的答案并不那么简单。如果你想开始使用ClickHouse，你不需要告诉任何人，你只需要获取源代码或预编译包。不需要签署任何合同，Apache 2.0许可证允许不受约束的软件分发。

此外，技术堆栈通常处于保密协议所涵盖的灰色地带。一些公司认为他们使用的技术是一种竞争优势，即使这些技术是开源的，并且不允许员工公开分享任何细节。一些公司看到了一些公关风险，只允许员工在获得公关部门批准后分享实施细节。

那么，如何辨别谁在使用ClickHouse呢?

一种方法是询问周围的人。如果不是书面形式，人们更愿意分享他们公司使用的技术、用例、使用的硬件类型、数据量等。我们定期在ClickHouse meetup上与世界各地的用户进行交流，并听到了大约1000多家使用ClickHouse的公司的故事。不幸的是，这是不可复制的，我们试图把这些故事当作是在保密协议下被告知的，以避免任何潜在的麻烦。但你可以参加我们未来的任何聚会，并与其他用户单独交谈。有多种方式宣布聚会，例如，你可以订阅我们的Twitter。

第二种方法是寻找公开表示使用ClickHouse的公司。因为通常会有一些确凿的证据，如博客文章、谈话视频录音、幻灯片等。我们在我们的Adopters页面上收集指向此类证据的链接。你可以随意提供你雇主的故事，或者只是一些你偶然发现的链接(但尽量不要在这个过程中违反保密协议)。

你可以在采用者名单中找到一些非常大的公司，比如彭博社、思科、中国电信、腾讯或优步，但通过第一种方法，我们发现还有更多。例如，如果你看看《福布斯》(2020年)列出的最大IT公司名单，超过一半的公司都在以某种方式使用ClickHouse。此外，不提Yandex是不公平的，该公司最初于2016年开放ClickHouse，碰巧是欧洲最大的it公司之一。