ClickHouse 支持哪些 SQL 语法？

ClickHouse 对 SQL 语法提供了完整支持，包括以下特性：

SQL/JSON 和 JSON 数据类型（SQL-2023）

窗口函数（SQL-2003）

公用表表达式和递归查询（SQL-1999）

ROLLUP、CUBE 和 GROUPING SETS（SQL-1999）

对 RBAC 的完整支持（SQL-1999）

关联子查询（SQL-1992）

这一支持已经通过 TPC-H 和 TPC-DS 基准测试以及 SQLTest 得到验证。

ClickHouse 在许多特性被 ISO/IEC 标准化之前就已经引入了它们，例如：

条件聚合函数

any 聚合函数

聚合函数 least 和 greatest

和 GROUP BY ALL

对别名的扩展使用

数字字面量中的下划线

ClickHouse 通过引入大量提升使用体验的改进来扩展 SQL：

不受限制地使用别名

WITH 子句中的别名

聚合函数组合器

参数化聚合函数

近似聚合函数

原生大整数数值类型和扩展精度小数类型

用于数组操作的高阶函数

ARRAY JOIN 子句和 arrayJoin 函数

数组聚合

LIMIT BY 子句

GROUP BY WITH TOTALS

AS OF JOIN

ANY/ALL JOIN

更自然的 JSON 语法

列表中的尾随逗号

FROM ... SELECT 子句顺序

类型安全的查询参数和参数化视图

其中一些特性有机会被纳入即将发布的 SQL 标准，而它们已经可以在 ClickHouse 中使用。