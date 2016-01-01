ClickHouse 支持哪些 SQL 语法？
ClickHouse 对 SQL 语法提供了完整支持，包括以下特性：
- SQL/JSON 和 JSON 数据类型（SQL-2023）
- 窗口函数（SQL-2003）
- 公用表表达式和递归查询（SQL-1999）
- ROLLUP、CUBE 和 GROUPING SETS（SQL-1999）
- 对 RBAC 的完整支持（SQL-1999）
- 关联子查询（SQL-1992）
这一支持已经通过 TPC-H 和 TPC-DS 基准测试以及 SQLTest 得到验证。
ClickHouse 在许多特性被 ISO/IEC 标准化之前就已经引入了它们，例如：
- 条件聚合函数
any聚合函数
least和
greatest
GROUP BY ALL
- 对别名的扩展使用
- 数字字面量中的下划线
ClickHouse 通过引入大量提升使用体验的改进来扩展 SQL：
- 不受限制地使用别名
- WITH 子句中的别名
- 聚合函数组合器
- 参数化聚合函数
- 近似聚合函数
- 原生大整数数值类型和扩展精度小数类型
- 用于数组操作的高阶函数
- ARRAY JOIN 子句和 arrayJoin 函数
- 数组聚合
- LIMIT BY 子句
- GROUP BY WITH TOTALS
- AS OF JOIN
- ANY/ALL JOIN
- 更自然的 JSON 语法
- 列表中的尾随逗号
- FROM ... SELECT 子句顺序
- 类型安全的查询参数和参数化视图
其中一些特性有机会被纳入即将发布的 SQL 标准，而它们已经可以在 ClickHouse 中使用。