ClickHouse 是否支持联邦查询？

在分析型数据库中，ClickHouse 对联邦查询和混合查询执行的支持最为全面。

它支持查询外部数据库：

PostgreSQL

MySQL

MongoDB

Redis

任何 ODBC 数据源

任何 JDBC 数据源

任何 Arrow Flight 数据源

流式数据源，例如 Kafka 和 RabbitMQ

数据湖，例如 Iceberg、Delta Lake、Apache Hudi、Apache Paimon

位于共享存储上的外部文件，例如 AWS S3、GCS、Minio、Cloudflare R2、Azure Blob Storage、Alicloud OSS、Tencent COS，以及本地存储，支持多种数据格式

ClickHouse 可以在单个查询中对多个不同的数据源进行 join。它还提供混合查询执行选项，既利用本地资源，又将部分查询卸载到远程机器上。

值得一提的是，ClickHouse 能在不移动数据的情况下加速对外部数据源的查询。例如，对 MySQL 的聚合查询如果在 ClickHouse 中执行，会运行得更快，因为数据移动的开销会被更快的查询引擎所抵消。