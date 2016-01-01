avgState

State 组合器可以应用于 avg 函数，以生成 AggregateFunction(avg, T) 类型的中间状态，其中 T 是用于计算平均值的指定类型。

在这个例子中，我们将看看如何使用 AggregateFunction 类型，以及 avgState 函数来聚合网站流量数据。

首先创建网站流量数据的源表：

创建一个聚合表来存储平均响应时间。请注意， avg 不能使用 SimpleAggregateFunction 类型，因为它需要一个复杂的状态（一个总和和一个计数）。因此，我们使用 AggregateFunction 类型：

创建一个增量物化视图，它将作为新数据的插入触发器，并将中间状态数据存储在上述定义的目标表中：

向源表插入一些初始数据，在磁盘上创建一个分区片段：

插入更多数据以在磁盘上创建第二个分区片段：

检查目标表 page_performance ：

请注意， avg_response_time 列的类型为 AggregateFunction(avg, UInt32) ，并存储中间状态信息。同样要注意， avg_response_time 的行数据对我们没有用处，我们看到一些奇怪的文本字符，比如 �, n, F, } 。这是终端尝试将二进制数据显示为文本的结果。原因在于 AggregateFunction 类型以一种为高效存储和计算而优化的二进制格式存储其状态，而不是为了人类的可读性。这个二进制状态包含计算平均值所需的所有信息。

为了使用它，可以使用 Merge 组合器：

现在我们看到了正确的平均值：