UDF的 executable 表函数

executable 表函数根据您在脚本中定义的用户定义函数（UDF）的输出创建一个表，该脚本将行输出到 stdout。可执行脚本存储在 users_scripts 目录中，可以从任何来源读取数据。确保您的 ClickHouse 服务器安装了运行可执行脚本所需的所有软件包。例如，如果它是一个 Python 脚本，请确保服务器已安装必要的 Python 软件包。

您可以选择性地包含一个或多个输入查询，将其结果流式传输到 stdin 以供脚本读取。

备注 普通 UDF 函数与 executable 表函数和 Executable 表引擎之间的一个关键优势是，普通 UDF 函数不能更改行数。例如，如果输入是 100 行，则结果必须返回 100 行。使用 executable 表函数或 Executable 表引擎时，您的脚本可以进行任何您想要的数据转换，包括复杂的聚合。

executable 表函数需要三个参数，并接受一个可选的输入查询列表：

script_name : 脚本的文件名，保存在 user_scripts 文件夹中（ user_scripts_path 设置的默认文件夹）

: 脚本的文件名，保存在 文件夹中（ 设置的默认文件夹） format : 生成表的格式

: 生成表的格式 structure : 生成表的表模式

: 生成表的表模式 input_query : 一个可选查询（或查询集合），其结果通过 stdin 传递给脚本

备注 如果您打算使用相同的输入查询多次调用相同的脚本，请考虑使用 Executable 表引擎。

以下 Python 脚本名为 generate_random.py ，并保存在 user_scripts 文件夹中。它读取一个数字 i ，并打印 i 个随机字符串，每个字符串前面都有一个用制表符分隔的数字：

让我们调用脚本并让它生成 10 个随机字符串：

响应如下所示：

send_chunk_header - 控制在发送数据块之前是否发送行数。默认值为 false 。

- 控制在发送数据块之前是否发送行数。默认值为 。 pool_size — 池的大小。如果指定 0 作为 pool_size ，则没有池大小限制。默认值为 16 。

— 池的大小。如果指定 作为 ，则没有池大小限制。默认值为 。 max_command_execution_time — 可执行脚本命令处理数据块的最大执行时间。以秒为单位。默认值为 10。

— 可执行脚本命令处理数据块的最大执行时间。以秒为单位。默认值为 10。 command_termination_timeout — 可执行脚本应包含主要读写循环。在表函数销毁后，管道被关闭，可执行文件将有 command_termination_timeout 秒的时间来关闭，然后 ClickHouse 将向子进程发送 SIGTERM 信号。以秒为单位。默认值为 10。

— 可执行脚本应包含主要读写循环。在表函数销毁后，管道被关闭，可执行文件将有 秒的时间来关闭，然后 ClickHouse 将向子进程发送 SIGTERM 信号。以秒为单位。默认值为 10。 command_read_timeout - 从命令 stdout 读取数据的超时，单位为毫秒。默认值 10000。

- 从命令 stdout 读取数据的超时，单位为毫秒。默认值 10000。 command_write_timeout - 向命令 stdin 写入数据的超时，单位为毫秒。默认值 10000。