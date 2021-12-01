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URL(URL,格式)

用于管理远程 HTTP/HTTPS 服务器上的数据。该引擎类似 文件 引擎。

在 ClickHouse 服务器中使用引擎

Format 必须是 ClickHouse 可以用于 SELECT 查询的一种格式，若有必要，还要可用于 INSERT 。有关支持格式的完整列表，请查看 格式

URL 必须符合统一资源定位符的结构。指定的URL必须指向一个 HTTP 或 HTTPS 服务器。对于服务端响应， 不需要任何额外的 HTTP 头标记。

INSERTSELECT 查询会分别转换为 POSTGET 请求。 对于 POST 请求的处理，远程服务器必须支持 分块传输编码

示例：

1. 在 Clickhouse 服务上创建一个 url_engine_table 表：

CREATE TABLE url_engine_table (word String, value UInt64)
ENGINE=URL('http://127.0.0.1:12345/', CSV)

2. 用标准的 Python 3 工具库创建一个基本的 HTTP 服务并 启动它：

from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer

class CSVHTTPServer(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        self.send_response(200)
        self.send_header('Content-type', 'text/csv')
        self.end_headers()

        self.wfile.write(bytes('Hello,1\nWorld,2\n', "utf-8"))

if __name__ == "__main__":
    server_address = ('127.0.0.1', 12345)
    HTTPServer(server_address, CSVHTTPServer).serve_forever()
python3 server.py

3. 查询请求:

SELECT * FROM url_engine_table
┌─word──┬─value─┐
│ Hello │     1 │
│ World │     2 │
└───────┴───────┘

功能实现

  • 读写操作都支持并发
  • 不支持：
    • ALTERSELECT...SAMPLE 操作。
    • 索引。
    • 副本。

来源文章