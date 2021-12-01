URL(URL,格式)
用于管理远程 HTTP/HTTPS 服务器上的数据。该引擎类似 文件 引擎。
在 ClickHouse 服务器中使用引擎
Format 必须是 ClickHouse 可以用于
SELECT 查询的一种格式，若有必要，还要可用于
INSERT 。有关支持格式的完整列表，请查看
格式。
URL 必须符合统一资源定位符的结构。指定的URL必须指向一个
HTTP 或 HTTPS 服务器。对于服务端响应，
不需要任何额外的 HTTP 头标记。
INSERT 和
SELECT 查询会分别转换为
POST 和
GET 请求。
对于
POST 请求的处理，远程服务器必须支持
分块传输编码。
示例：
1. 在 Clickhouse 服务上创建一个
url_engine_table 表：
CREATE TABLE url_engine_table (word String, value UInt64)
ENGINE=URL('http://127.0.0.1:12345/', CSV)
2. 用标准的 Python 3 工具库创建一个基本的 HTTP 服务并 启动它：
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer
class CSVHTTPServer(BaseHTTPRequestHandler):
def do_GET(self):
self.send_response(200)
self.send_header('Content-type', 'text/csv')
self.end_headers()
self.wfile.write(bytes('Hello,1\nWorld,2\n', "utf-8"))
if __name__ == "__main__":
server_address = ('127.0.0.1', 12345)
HTTPServer(server_address, CSVHTTPServer).serve_forever()
python3 server.py
3. 查询请求:
SELECT * FROM url_engine_table
┌─word──┬─value─┐
│ Hello │ 1 │
│ World │ 2 │
└───────┴───────┘
功能实现
- 读写操作都支持并发
- 不支持：
ALTER和
SELECT...SAMPLE操作。
- 索引。
- 副本。