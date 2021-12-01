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URL(URL,格式)

用于管理远程 HTTP/HTTPS 服务器上的数据。该引擎类似 文件 引擎。

Format 必须是 ClickHouse 可以用于 SELECT 查询的一种格式，若有必要，还要可用于 INSERT 。有关支持格式的完整列表，请查看 格式。

URL 必须符合统一资源定位符的结构。指定的URL必须指向一个 HTTP 或 HTTPS 服务器。对于服务端响应， 不需要任何额外的 HTTP 头标记。

INSERT 和 SELECT 查询会分别转换为 POST 和 GET 请求。 对于 POST 请求的处理，远程服务器必须支持 分块传输编码。

示例：

1. 在 Clickhouse 服务上创建一个 url_engine_table 表：

CREATE TABLE url_engine_table ( word String , value UInt64 )

ENGINE = URL ( 'http://127.0.0.1:12345/' , CSV )



2. 用标准的 Python 3 工具库创建一个基本的 HTTP 服务并 启动它：

from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer



class CSVHTTPServer(BaseHTTPRequestHandler):

def do_GET(self):

self.send_response(200)

self.send_header('Content-type', 'text/csv')

self.end_headers()



self.wfile.write(bytes('Hello,1

World,2

', "utf-8"))



if __name__ == "__main__":

server_address = ('127.0.0.1', 12345)

HTTPServer(server_address, CSVHTTPServer).serve_forever()



python3 server.py



3. 查询请求:

SELECT * FROM url_engine_table



┌─word──┬─value─┐

│ Hello │ 1 │

│ World │ 2 │

└───────┴───────┘



读写操作都支持并发

不支持： ALTER 和 SELECT...SAMPLE 操作。 索引。 副本。



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