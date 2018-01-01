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合并

Merge 引擎 (不要跟 MergeTree 引擎混淆) 本身不存储数据，但可用于同时从任意多个其他的表中读取数据。 读是自动并行的，不支持写入。读取时，那些被真正读取到数据的表的索引（如果有的话）会被使用。 Merge 引擎的参数：一个数据库名和一个用于匹配表名的正则表达式。

示例：

Merge(hits, '^WatchLog')



数据会从 hits 数据库中表名匹配正则 ‘ ^WatchLog ’ 的表中读取。

除了数据库名，你也可以用一个返回字符串的常量表达式。例如， currentDatabase() 。

正则表达式 — re2 (支持 PCRE 一个子集的功能)，大小写敏感。 了解关于正则表达式中转义字符的说明可参看 «match» 一节。

当选择需要读的表时， Merge 表本身会被排除，即使它匹配上了该正则。这样设计为了避免循环。 当然，是能够创建两个相互无限递归读取对方数据的 Merge 表的，但这并没有什么意义。

Merge 引擎的一个典型应用是可以像使用一张表一样使用大量的 TinyLog 表。

示例 2 ：

我们假定你有一个旧表（WatchLog_old），你想改变数据分区了，但又不想把旧数据转移到新表（WatchLog_new）里，并且你需要同时能看到这两个表的数据。

CREATE TABLE WatchLog_old(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)

ENGINE=MergeTree(date, (UserId, EventType), 8192);

INSERT INTO WatchLog_old VALUES ('2018-01-01', 1, 'hit', 3);



CREATE TABLE WatchLog_new(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)

ENGINE=MergeTree PARTITION BY date ORDER BY (UserId, EventType) SETTINGS index_granularity=8192;

INSERT INTO WatchLog_new VALUES ('2018-01-02', 2, 'hit', 3);



CREATE TABLE WatchLog as WatchLog_old ENGINE=Merge(currentDatabase(), '^WatchLog');



SELECT *

FROM WatchLog



┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐

│ 2018-01-01 │ 1 │ hit │ 3 │

└────────────┴────────┴───────────┴─────┘

┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐

│ 2018-01-02 │ 2 │ hit │ 3 │

└────────────┴────────┴───────────┴─────┘



虚拟列是一种由表引擎提供而不是在表定义中的列。换种说法就是，这些列并没有在 CREATE TABLE 中指定，但可以在 SELECT 中使用。

下面列出虚拟列跟普通列的不同点：

虚拟列不在表结构定义里指定。

不能用 INSERT 向虚拟列写数据。

向虚拟列写数据。 使用不指定列名的 INSERT 语句时，虚拟列要会被忽略掉。

语句时，虚拟列要会被忽略掉。 使用星号通配符（ SELECT * ）时虚拟列不会包含在里面。

）时虚拟列不会包含在里面。 虚拟列不会出现在 SHOW CREATE TABLE 和 DESC TABLE 的查询结果里。

Merge 类型的表包括一个 String 类型的 _table 虚拟列。（如果该表本来已有了一个 _table 的列，那这个虚拟列会命名为 _table1 ；如果 _table1 也本就存在了，那这个虚拟列会被命名为 _table2 ，依此类推）该列包含被读数据的表名。

如果 WHERE/PREWHERE 子句包含了带 _table 的条件，并且没有依赖其他的列（如作为表达式谓词链接的一个子项或作为整个的表达式），这些条件的作用会像索引一样。这些条件会在那些可能被读数据的表的表名上执行，并且读操作只会在那些满足了该条件的表上去执行。

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