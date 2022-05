CREATE TABLE WatchLog_old(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)

ENGINE=MergeTree(date, (UserId, EventType), 8192);

INSERT INTO WatchLog_old VALUES ('2018-01-01', 1, 'hit', 3);



CREATE TABLE WatchLog_new(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)

ENGINE=MergeTree PARTITION BY date ORDER BY (UserId, EventType) SETTINGS index_granularity=8192;

INSERT INTO WatchLog_new VALUES ('2018-01-02', 2, 'hit', 3);



CREATE TABLE WatchLog as WatchLog_old ENGINE=Merge(currentDatabase(), '^WatchLog');



SELECT *

FROM WatchLog



┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐

│ 2018-01-01 │ 1 │ hit │ 3 │

└────────────┴────────┴───────────┴─────┘

┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐

│ 2018-01-02 │ 2 │ hit │ 3 │

└────────────┴────────┴───────────┴─────┘