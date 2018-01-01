合并
Merge 引擎 (不要跟
MergeTree 引擎混淆) 本身不存储数据，但可用于同时从任意多个其他的表中读取数据。
读是自动并行的，不支持写入。读取时，那些被真正读取到数据的表的索引（如果有的话）会被使用。
Merge 引擎的参数：一个数据库名和一个用于匹配表名的正则表达式。
示例：
Merge(hits, '^WatchLog')
数据会从
hits 数据库中表名匹配正则 ‘
^WatchLog’ 的表中读取。
除了数据库名，你也可以用一个返回字符串的常量表达式。例如，
currentDatabase() 。
正则表达式 — re2 (支持 PCRE 一个子集的功能)，大小写敏感。 了解关于正则表达式中转义字符的说明可参看 «match» 一节。
当选择需要读的表时，
Merge 表本身会被排除，即使它匹配上了该正则。这样设计为了避免循环。
当然，是能够创建两个相互无限递归读取对方数据的
Merge 表的，但这并没有什么意义。
Merge 引擎的一个典型应用是可以像使用一张表一样使用大量的
TinyLog 表。
示例 2 ：
我们假定你有一个旧表（WatchLog_old），你想改变数据分区了，但又不想把旧数据转移到新表（WatchLog_new）里，并且你需要同时能看到这两个表的数据。
CREATE TABLE WatchLog_old(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)
ENGINE=MergeTree(date, (UserId, EventType), 8192);
INSERT INTO WatchLog_old VALUES ('2018-01-01', 1, 'hit', 3);
CREATE TABLE WatchLog_new(date Date, UserId Int64, EventType String, Cnt UInt64)
ENGINE=MergeTree PARTITION BY date ORDER BY (UserId, EventType) SETTINGS index_granularity=8192;
INSERT INTO WatchLog_new VALUES ('2018-01-02', 2, 'hit', 3);
CREATE TABLE WatchLog as WatchLog_old ENGINE=Merge(currentDatabase(), '^WatchLog');
SELECT *
FROM WatchLog
┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐
│ 2018-01-01 │ 1 │ hit │ 3 │
└────────────┴────────┴───────────┴─────┘
┌───────date─┬─UserId─┬─EventType─┬─Cnt─┐
│ 2018-01-02 │ 2 │ hit │ 3 │
└────────────┴────────┴───────────┴─────┘
虚拟列
虚拟列是一种由表引擎提供而不是在表定义中的列。换种说法就是，这些列并没有在
CREATE TABLE 中指定，但可以在
SELECT 中使用。
下面列出虚拟列跟普通列的不同点：
- 虚拟列不在表结构定义里指定。
- 不能用
INSERT向虚拟列写数据。
- 使用不指定列名的
INSERT语句时，虚拟列要会被忽略掉。
- 使用星号通配符（
SELECT *）时虚拟列不会包含在里面。
- 虚拟列不会出现在
SHOW CREATE TABLE和
DESC TABLE的查询结果里。
Merge 类型的表包括一个
String 类型的
_table 虚拟列。（如果该表本来已有了一个
_table 的列，那这个虚拟列会命名为
_table1 ；如果
_table1 也本就存在了，那这个虚拟列会被命名为
_table2 ，依此类推）该列包含被读数据的表名。
如果
WHERE/PREWHERE 子句包含了带
_table 的条件，并且没有依赖其他的列（如作为表达式谓词链接的一个子项或作为整个的表达式），这些条件的作用会像索引一样。这些条件会在那些可能被读数据的表的表名上执行，并且读操作只会在那些满足了该条件的表上去执行。