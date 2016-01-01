KeeperMap

该引擎允许您将 Keeper/ZooKeeper 集群用作一致的键值存储，支持线性可写和顺序一致的读取。

为了启用 KeeperMap 存储引擎，您需要使用 <keeper_map_path_prefix> 配置定义一个 ZooKeeper 路径以存储表。

例如：

其中路径可以是任何其他有效的 ZooKeeper 路径。

引擎参数：

root_path - 存储 table_name 的 ZooKeeper 路径。

该路径不应包含 <keeper_map_path_prefix> 配置定义的前缀，因为该前缀将自动附加到 root_path 。

此外，也支持格式为 auxiliary_zookeeper_cluster_name:/some/path 的路径，其中 auxiliary_zookeeper_cluster 是在 <auxiliary_zookeepers> 配置中定义的 ZooKeeper 集群。

默认情况下，使用在 <zookeeper> 配置中定义的 ZooKeeper 集群。

- 存储 的 ZooKeeper 路径。 该路径不应包含 配置定义的前缀，因为该前缀将自动附加到 。 此外，也支持格式为 的路径，其中 是在 配置中定义的 ZooKeeper 集群。 默认情况下，使用在 配置中定义的 ZooKeeper 集群。 keys_limit - 表中允许的键的数量。

该限制是一个软限制，在一些边界情况下，可能会出现超过该键数的情况。

- 表中允许的键的数量。 该限制是一个软限制，在一些边界情况下，可能会出现超过该键数的情况。 primary_key_name – 列表中的任意列名。

– 列表中的任意列名。 必须指定 primary key ，只支持一个列作为主键。主键将以二进制形式序列化为 ZooKeeper 中的 node name 。

，只支持一个列作为主键。主键将以二进制形式序列化为 ZooKeeper 中的 。 除主键之外的列将根据相应的顺序序列化为二进制并存储为由序列化键定义的结果节点的值。

使用键的 equals 或 in 过滤的查询将优化为从 Keeper 查找多个键，否则将提取所有值。

示例：

与

每个值，即 (v1, v2, v3) 的二进制序列化，将存储在 Keeper 的 /keeper_map_tables/keeper_map_table/data/serialized_key 中。

此外，键的数量将软限制为 4。

如果在同一 ZooKeeper 路径上创建多个表，则值会被持久化，直到至少有 1 个表在使用它。

结果，在创建表时可以使用 ON CLUSTER 子句，并共享来自多个 ClickHouse 实例的数据。

当然，可以手动在不相关的 ClickHouse 实例上使用相同路径运行 CREATE TABLE ，以获得相同的数据共享效果。

当新的行插入到 KeeperMap 时，如果键不存在，就会为该键创建一个新条目。 如果键存在，并且设置 keeper_map_strict_mode 为 true ，则会抛出异常，否则该键的值会被覆盖。

示例：

可以使用 DELETE 查询或 TRUNCATE 删除行。 如果键存在，并且设置 keeper_map_strict_mode 为 true ，则获取和删除数据将仅在可以原子执行时成功。