关联表引擎
使用 JOIN操作的一种可选的数据结构。
!!! 注意 "Note" 该文档和 JOIN 语句 无关.
建表语句
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1] [TTL expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2] [TTL expr2],
) ENGINE = Join(join_strictness, join_type, k1[, k2, ...])
建表语句详情参见创建表.
引擎参数
使用
join_strictness 和
join_type 参数时不需要用引号, 例如,
Join(ANY, LEFT, col1). 这些参数必须和进行join操作的表相匹配。否则，CH不会报错，但是可能返回错误的数据。
表用法
示例
创建左关联表:
CREATE TABLE id_val(`id` UInt32, `val` UInt32) ENGINE = TinyLog
INSERT INTO id_val VALUES (1,11)(2,12)(3,13)
创建
Join 右边的表:
CREATE TABLE id_val_join(`id` UInt32, `val` UInt8) ENGINE = Join(ANY, LEFT, id)
INSERT INTO id_val_join VALUES (1,21)(1,22)(3,23)
表关联:
SELECT * FROM id_val ANY LEFT JOIN id_val_join USING (id) SETTINGS join_use_nulls = 1
┌─id─┬─val─┬─id_val_join.val─┐
│ 1 │ 11 │ 21 │
│ 2 │ 12 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 3 │ 13 │ 23 │
└────┴─────┴─────────────────┘
作为一种替换方式，可以从
Join表获取数据，需要设置好join的key字段值。
SELECT joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1))
┌─joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1))─┐
│ 21 │
└────────────────────────────────────────────┘
数据查询及插入
可以使用
INSERT语句向
Join引擎表中添加数据。如果表是通过指定
ANY限制参数来创建的，那么重复key的数据会被忽略。指定
ALL限制参数时，所有行记录都会被添加进去。
不能通过
SELECT 语句直接从表中获取数据。请使用下面的方式：
- 将表放在
JOIN的右边进行查询
- 调用 joinGet函数，就像从字典中获取数据一样来查询表。
使用限制及参数设置
创建表时，会应用下列设置参数：
Join表不能在
GLOBAL JOIN操作中使用
Join表创建及 查询时，允许使用join_use_nulls参数。如果使用不同的
join_use_nulls设置，会导致表关联异常（取决于join的类型）。当使用函数 joinGet时，请在建表和查询语句中使用相同的
join_use_nulls 参数设置。
数据存储
Join表的数据总是保存在内存中。当往表中插入行记录时，CH会将数据块保存在硬盘目录中，这样服务器重启时数据可以恢复。
如果服务器非正常重启，保存在硬盘上的数据块会丢失或被损坏。这种情况下，需要手动删除被损坏的数据文件。