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关联表引擎

使用 JOIN操作的一种可选的数据结构。

!!! 注意 "Note" 该文档和 JOIN 语句 无关.

建表语句

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
    name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1] [TTL expr1],
    name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2] [TTL expr2],
) ENGINE = Join(join_strictness, join_type, k1[, k2, ...])

建表语句详情参见创建表.

引擎参数

  • join_strictnessJOIN 限制.
  • join_typeJOIN 类型.
  • k1[, k2, ...] – 进行JOIN 操作时 USING语句用到的key列

使用join_strictnessjoin_type 参数时不需要用引号, 例如, Join(ANY, LEFT, col1). 这些参数必须和进行join操作的表相匹配。否则，CH不会报错，但是可能返回错误的数据。

表用法

示例

创建左关联表:

CREATE TABLE id_val(`id` UInt32, `val` UInt32) ENGINE = TinyLog
INSERT INTO id_val VALUES (1,11)(2,12)(3,13)

创建 Join 右边的表:

CREATE TABLE id_val_join(`id` UInt32, `val` UInt8) ENGINE = Join(ANY, LEFT, id)
INSERT INTO id_val_join VALUES (1,21)(1,22)(3,23)

表关联:

SELECT * FROM id_val ANY LEFT JOIN id_val_join USING (id) SETTINGS join_use_nulls = 1
┌─id─┬─val─┬─id_val_join.val─┐
│  1 │  11 │              21 │
│  2 │  12 │            ᴺᵁᴸᴸ │
│  3 │  13 │              23 │
└────┴─────┴─────────────────┘

作为一种替换方式，可以从 Join表获取数据，需要设置好join的key字段值。

SELECT joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1))
┌─joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1))─┐
│                                         21 │
└────────────────────────────────────────────┘

数据查询及插入

可以使用 INSERT语句向 Join引擎表中添加数据。如果表是通过指定 ANY限制参数来创建的，那么重复key的数据会被忽略。指定 ALL限制参数时，所有行记录都会被添加进去。

不能通过 SELECT 语句直接从表中获取数据。请使用下面的方式：

  • 将表放在 JOIN 的右边进行查询
  • 调用 joinGet函数，就像从字典中获取数据一样来查询表。

使用限制及参数设置

创建表时，会应用下列设置参数：

Join表不能在 GLOBAL JOIN操作中使用

Join表创建及 查询时，允许使用join_use_nulls参数。如果使用不同的join_use_nulls设置，会导致表关联异常（取决于join的类型）。当使用函数 joinGet时，请在建表和查询语句中使用相同的 join_use_nulls 参数设置。

数据存储

Join表的数据总是保存在内存中。当往表中插入行记录时，CH会将数据块保存在硬盘目录中，这样服务器重启时数据可以恢复。

如果服务器非正常重启，保存在硬盘上的数据块会丢失或被损坏。这种情况下，需要手动删除被损坏的数据文件。

原始文档