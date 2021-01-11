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关联表引擎

使用 JOIN操作的一种可选的数据结构。

!!! 注意 "Note" 该文档和 JOIN 语句 无关.

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER cluster ]

(

name1 [ type1 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr1 ] [ TTL expr1 ] ,

name2 [ type2 ] [ DEFAULT | MATERIALIZED | ALIAS expr2 ] [ TTL expr2 ] ,

) ENGINE = Join ( join_strictness , join_type , k1 [ , k2 , . . . ] )



建表语句详情参见创建表.

引擎参数

join_strictness – JOIN 限制.

– JOIN 限制. join_type – JOIN 类型.

– JOIN 类型. k1[, k2, ...] – 进行 JOIN 操作时 USING 语句用到的key列

使用 join_strictness 和 join_type 参数时不需要用引号, 例如, Join(ANY, LEFT, col1) . 这些参数必须和进行join操作的表相匹配。否则，CH不会报错，但是可能返回错误的数据。

创建左关联表:

CREATE TABLE id_val ( ` id ` UInt32 , ` val ` UInt32 ) ENGINE = TinyLog



INSERT INTO id_val VALUES ( 1 , 11 ) ( 2 , 12 ) ( 3 , 13 )



创建 Join 右边的表:

CREATE TABLE id_val_join ( ` id ` UInt32 , ` val ` UInt8 ) ENGINE = Join ( ANY , LEFT , id )



INSERT INTO id_val_join VALUES ( 1 , 21 ) ( 1 , 22 ) ( 3 , 23 )



表关联:

SELECT * FROM id_val ANY LEFT JOIN id_val_join USING ( id ) SETTINGS join_use_nulls = 1



┌─id─┬─val─┬─id_val_join.val─┐

│ 1 │ 11 │ 21 │

│ 2 │ 12 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 3 │ 13 │ 23 │

└────┴─────┴─────────────────┘



作为一种替换方式，可以从 Join 表获取数据，需要设置好join的key字段值。

SELECT joinGet ( 'id_val_join' , 'val' , toUInt32 ( 1 ) )



┌─joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1))─┐

│ 21 │

└────────────────────────────────────────────┘



可以使用 INSERT 语句向 Join 引擎表中添加数据。如果表是通过指定 ANY 限制参数来创建的，那么重复key的数据会被忽略。指定 ALL 限制参数时，所有行记录都会被添加进去。

不能通过 SELECT 语句直接从表中获取数据。请使用下面的方式：

将表放在 JOIN 的右边进行查询

的右边进行查询 调用 joinGet函数，就像从字典中获取数据一样来查询表。

创建表时，会应用下列设置参数：

Join 表不能在 GLOBAL JOIN 操作中使用

Join 表创建及 查询时，允许使用join_use_nulls参数。如果使用不同的 join_use_nulls 设置，会导致表关联异常（取决于join的类型）。当使用函数 joinGet时，请在建表和查询语句中使用相同的 join_use_nulls 参数设置。

Join 表的数据总是保存在内存中。当往表中插入行记录时，CH会将数据块保存在硬盘目录中，这样服务器重启时数据可以恢复。

如果服务器非正常重启，保存在硬盘上的数据块会丢失或被损坏。这种情况下，需要手动删除被损坏的数据文件。

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