FileLog 引擎
该引擎允许将应用程序日志文件作为记录流进行处理。
FileLog 允许您：
- 订阅日志文件。
- 处理新记录，因为它们被附加到已订阅的日志文件中。
创建表
引擎参数：
path_to_logs– 要订阅的日志文件路径。可以是包含日志文件的目录的路径，也可以是单个日志文件的路径。请注意，ClickHouse 只允许
user_files目录内的路径。
format_name- 记录格式。请注意，FileLog 将文件中的每一行视为单独的记录，并非所有数据格式都适合此用法。
可选参数：
poll_timeout_ms- 从日志文件单次轮询的超时时间。默认值：stream_poll_timeout_ms。
poll_max_batch_size— 单次轮询中最多可以轮询的记录数量。默认值：max_block_size。
max_block_size— 轮询的最大批处理大小（以记录为单位）。默认值：max_insert_block_size。
max_threads- 解析文件的最大线程数，默认值为0，意味着该数值为 max(1, physical_cpu_cores / 4)。
poll_directory_watch_events_backoff_init- 监视目录线程的初始休眠时间。默认值：
500。
poll_directory_watch_events_backoff_max- 监视目录线程的最大休眠时间。默认值：
32000。
poll_directory_watch_events_backoff_factor- 回退的速度，默认以指数方式增长。默认值：
2。
handle_error_mode— 如何处理 FileLog 引擎的错误。可能的值：default（如果解析消息失败，将抛出异常），stream（异常消息和原始消息将保存在虚拟列
_error和
_raw_message中）。
描述
交付的记录会自动跟踪，因此日志文件中的每条记录仅会被计数一次。
SELECT 在读取记录时并不特别有用（除非用于调试），因为每条记录只能读取一次。更实际的方法是使用 物化视图 创建实时线程。为此：
- 使用引擎创建一个 FileLog 表，并将其视为数据流。
- 创建一个具有所需结构的表。
- 创建一个物化视图，将来自引擎的数据转换并放入先前创建的表中。
当
MATERIALIZED VIEW 连接到引擎时，它会在后台开始收集数据。这使您能够持续从日志文件接收记录，并使用
SELECT 将其转换为所需格式。
一个 FileLog 表可以有任意数量的物化视图，它们不直接读取表中的数据，而是以块的方式接收新记录，这样您可以将数据写入多个结构不同的表（有聚合和无聚合）。
示例：
要停止接收流数据或更改转换逻辑，可以分离物化视图：
如果您想通过使用
ALTER 更改目标表，建议禁用物化视图，以避免目标表和视图数据之间的不一致。
虚拟列
_filename- 日志文件的名称。数据类型：
LowCardinality(String)。
_offset- 日志文件中的偏移量。数据类型：
UInt64。
当
handle_error_mode='stream' 时的附加虚拟列：
_raw_record- 无法成功解析的原始记录。数据类型：
Nullable(String)。
_error- 在解析失败时发生的异常消息。数据类型：
Nullable(String)。
注意：
_raw_record 和
_error 虚拟列仅在解析过程中发生异常时填充，当消息成功解析时，它们始终为
NULL。