FileLog 引擎

该引擎允许将应用程序日志文件作为记录流进行处理。

FileLog 允许您：

订阅日志文件。

处理新记录，因为它们被附加到已订阅的日志文件中。

引擎参数：

path_to_logs – 要订阅的日志文件路径。可以是包含日志文件的目录的路径，也可以是单个日志文件的路径。请注意，ClickHouse 只允许 user_files 目录内的路径。

– 要订阅的日志文件路径。可以是包含日志文件的目录的路径，也可以是单个日志文件的路径。请注意，ClickHouse 只允许 目录内的路径。 format_name - 记录格式。请注意，FileLog 将文件中的每一行视为单独的记录，并非所有数据格式都适合此用法。

可选参数：

poll_timeout_ms - 从日志文件单次轮询的超时时间。默认值：stream_poll_timeout_ms。

- 从日志文件单次轮询的超时时间。默认值：stream_poll_timeout_ms。 poll_max_batch_size — 单次轮询中最多可以轮询的记录数量。默认值：max_block_size。

— 单次轮询中最多可以轮询的记录数量。默认值：max_block_size。 max_block_size — 轮询的最大批处理大小（以记录为单位）。默认值：max_insert_block_size。

— 轮询的最大批处理大小（以记录为单位）。默认值：max_insert_block_size。 max_threads - 解析文件的最大线程数，默认值为0，意味着该数值为 max(1, physical_cpu_cores / 4)。

- 解析文件的最大线程数，默认值为0，意味着该数值为 max(1, physical_cpu_cores / 4)。 poll_directory_watch_events_backoff_init - 监视目录线程的初始休眠时间。默认值： 500 。

- 监视目录线程的初始休眠时间。默认值： 。 poll_directory_watch_events_backoff_max - 监视目录线程的最大休眠时间。默认值： 32000 。

- 监视目录线程的最大休眠时间。默认值： 。 poll_directory_watch_events_backoff_factor - 回退的速度，默认以指数方式增长。默认值： 2 。

- 回退的速度，默认以指数方式增长。默认值： 。 handle_error_mode — 如何处理 FileLog 引擎的错误。可能的值：default（如果解析消息失败，将抛出异常），stream（异常消息和原始消息将保存在虚拟列 _error 和 _raw_message 中）。

交付的记录会自动跟踪，因此日志文件中的每条记录仅会被计数一次。

SELECT 在读取记录时并不特别有用（除非用于调试），因为每条记录只能读取一次。更实际的方法是使用 物化视图 创建实时线程。为此：

使用引擎创建一个 FileLog 表，并将其视为数据流。 创建一个具有所需结构的表。 创建一个物化视图，将来自引擎的数据转换并放入先前创建的表中。

当 MATERIALIZED VIEW 连接到引擎时，它会在后台开始收集数据。这使您能够持续从日志文件接收记录，并使用 SELECT 将其转换为所需格式。 一个 FileLog 表可以有任意数量的物化视图，它们不直接读取表中的数据，而是以块的方式接收新记录，这样您可以将数据写入多个结构不同的表（有聚合和无聚合）。

示例：

要停止接收流数据或更改转换逻辑，可以分离物化视图：

如果您想通过使用 ALTER 更改目标表，建议禁用物化视图，以避免目标表和视图数据之间的不一致。

_filename - 日志文件的名称。数据类型： LowCardinality(String) 。

- 日志文件的名称。数据类型： 。 _offset - 日志文件中的偏移量。数据类型： UInt64 。

当 handle_error_mode='stream' 时的附加虚拟列：

_raw_record - 无法成功解析的原始记录。数据类型： Nullable(String) 。

- 无法成功解析的原始记录。数据类型： 。 _error - 在解析失败时发生的异常消息。数据类型： Nullable(String) 。