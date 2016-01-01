可执行和可执行池表引擎
可执行和可执行池表引擎允许您定义一个表，其行是由您定义的脚本生成的（通过将行写入 stdout）。可执行脚本存储在
users_scripts 目录中，并可以从任何源读取数据。
Executable表：在每个查询时运行脚本
ExecutablePool表：维护一组持久化的进程，并从池中获取进程进行读取
您可以选择包含一个或多个输入查询，这些查询将其结果流式传输到 stdin 以供脚本读取。
创建可执行表
Executable 表引擎需要两个参数：脚本的名称和传入数据的格式。您可以选择传入一个或多个输入查询：
以下是
Executable 表的相关设置：
send_chunk_header
- 描述：在发送分块到处理之前，发送每个分块中的行数。此设置可以帮助您以更有效的方式编写脚本以预分配一些资源
- 默认值：false
command_termination_timeout
- 描述：命令终止超时时间（秒）
- 默认值：10
command_read_timeout
- 描述：从命令 stdout 读取数据的超时时间（毫秒）
- 默认值：10000
command_write_timeout
- 描述：向命令 stdin 写入数据的超时时间（毫秒）
- 默认值：10000
让我们看一个示例。以下 Python 脚本名为
my_script.py，保存在
user_scripts 文件夹中。它读取一个数字
i 并打印
i 个随机字符串，每个字符串前面带有一个由制表符分隔的数字：
以下的
my_executable_table 是从
my_script.py 的输出构建的，每次您从
my_executable_table 运行
SELECT 时，它将生成 10 个随机字符串：
创建表的操作会立即返回，不会调用脚本。查询
my_executable_table 会造成脚本被调用：
将查询结果传递给脚本
Hacker News 网站的用户会留下评论。Python 包含一个自然语言处理工具包（
nltk），其中有一个
SentimentIntensityAnalyzer 用于确定评论是积极、消极还是中立——包括给出一个介于 -1（非常消极的评论）和 1（非常积极的评论）之间的值。让我们创建一个
Executable 表，使用
nltk 计算 Hacker News 评论的情感。
此示例使用上述描述的
hackernews 表这里。
hackernews 表包含一个类型为
UInt64 的
id 列和一个名为
comment 的
String 列。让我们开始定义
Executable 表：
关于
sentiment 表的一些评论：
- 文件
sentiment.py保存在
user_scripts文件夹中（
user_scripts_path设置的默认文件夹）
TabSeparated格式意味着我们的 Python 脚本需要生成包含制表符分隔值的原始数据行
- 该查询从
hackernews选择两列。Python 脚本将需要从传入的行中解析出这些列的值
以下是
sentiment.py 的定义：
关于我们的 Python 脚本的一些评论：
- 为了使其工作，您需要运行
nltk.downloader.download('vader_lexicon')。这本来可以放在脚本中，但那么每次对
sentiment表执行查询时都会下载，这样是不高效的
- 每个
row的值将是
SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20结果集中的一行
- 输入行是制表符分隔的，因此我们使用 Python 的
split函数解析出
id和
comment
polarity_scores的结果是一个 JSON 对象，包含一些值。我们决定仅获取该 JSON 对象的
compound值
- 请记住，ClickHouse 中的
sentiment表使用
TabSeparated格式并包含两列，因此我们的
每当您编写查询从
sentiment 表中选择行时，
SELECT id, comment FROM hackernews WHERE id > 0 AND comment != '' LIMIT 20 查询将被执行，并将结果传递给
sentiment.py。让我们测试一下：
响应如下所示：
创建可执行池表
ExecutablePool 的语法与
Executable 类似，但有几个独特于
ExecutablePool 表的相关设置：
pool_size
- 描述：进程池大小。如果大小为 0，则没有大小限制
- 默认值：16
max_command_execution_time
- 描述：最大命令执行时间（秒）
- 默认值：10
我们可以很容易地将上面的
sentiment 表转换为使用
ExecutablePool 而不是
Executable：
当您的客户端查询
sentiment_pooled 表时，ClickHouse 将根据需要维护 4 个进程。