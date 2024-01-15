Alias 表引擎

Experimental feature. Learn more. Experimental feature.

Alias 引擎会创建指向另一张表的代理。所有读写操作都会被转发到目标表，而别名表本身不存储任何数据，只维护对目标表的引用。

参考资料 这是一个实验性特性，在未来版本中可能会以不向后兼容的方式发生变更。 要启用 Alias 表引擎，请通过设置 allow_experimental_alias_table_engine。 输入命令 set allow_experimental_alias_table_engine = 1 。

CREATE TABLE [db_name.]alias_name ENGINE = Alias(target_table)

或者显式地指定数据库名称：

CREATE TABLE [db_name.]alias_name ENGINE = Alias(target_db, target_table)

注意 Alias 表不支持显式定义列。列会自动从目标表继承，从而确保该别名表始终与目标表的 schema 保持一致。

target_db（可选） — 包含目标表的数据库名称。

— 包含目标表的数据库名称。 target_table — 目标表的名称。

Alias 表引擎支持所有主要操作。

这些操作会被转发到目标表：

Operation Support Description SELECT ✅ 从目标表读取数据 INSERT ✅ 向目标表写入数据 INSERT SELECT ✅ 批量向目标表插入数据 ALTER TABLE ADD COLUMN ✅ 向目标表添加列 ALTER TABLE MODIFY SETTING ✅ 修改目标表的设置 ALTER TABLE PARTITION ✅ 在目标表上执行分区操作（DETACH/ATTACH/DROP） ALTER TABLE UPDATE ✅ 更新目标表中的行（mutation 变更） ALTER TABLE DELETE ✅ 从目标表删除行（mutation 变更） OPTIMIZE TABLE ✅ 优化目标表（合并数据片段） TRUNCATE TABLE ✅ 截断目标表

这些操作只会影响别名，不会影响目标表：

操作 支持情况 描述 DROP TABLE ✅ 仅删除别名，目标表保持不变 RENAME TABLE ✅ 仅重命名别名，目标表保持不变

在同一数据库中创建一个简单的别名：

-- 创建源表 CREATE TABLE source_data ( id UInt32, name String, value Float64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; -- 插入数据 INSERT INTO source_data VALUES (1, 'one', 10.1), (2, 'two', 20.2); -- 创建别名 CREATE TABLE data_alias ENGINE = Alias('source_data'); -- 通过别名查询 SELECT * FROM data_alias;

┌─id─┬─name─┬─value─┐ │ 1 │ one │ 10.1 │ │ 2 │ two │ 20.2 │ └────┴──────┴───────┘

创建一个指向不同数据库中某个表的别名：

-- 创建数据库 CREATE DATABASE db1; CREATE DATABASE db2; -- 在 db1 中创建源表 CREATE TABLE db1.events ( timestamp DateTime, event_type String, user_id UInt32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY timestamp; -- 在 db2 中创建指向 db1.events 的别名表 CREATE TABLE db2.events_alias ENGINE = Alias('db1', 'events'); -- 或使用 database.table 格式 CREATE TABLE db2.events_alias2 ENGINE = Alias('db1.events'); -- 两个别名表的功能完全相同 INSERT INTO db2.events_alias VALUES (now(), 'click', 100); SELECT * FROM db2.events_alias2;

经由别名的所有写入操作都会被转发到其目标表：

CREATE TABLE metrics ( ts DateTime, metric_name String, value Float64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ts; CREATE TABLE metrics_alias ENGINE = Alias('metrics'); -- 通过别名插入 INSERT INTO metrics_alias VALUES (now(), 'cpu_usage', 45.2), (now(), 'memory_usage', 78.5); -- 使用 SELECT 插入 INSERT INTO metrics_alias SELECT now(), 'disk_usage', number * 10 FROM system.numbers LIMIT 5; -- 验证目标表中的数据 SELECT count() FROM metrics; -- 返回 7 SELECT count() FROM metrics_alias; -- 返回 7

ALTER 操作用于修改目标表的表结构：

CREATE TABLE users ( id UInt32, name String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; CREATE TABLE users_alias ENGINE = Alias('users'); -- 通过别名添加列 ALTER TABLE users_alias ADD COLUMN email String DEFAULT ''; -- 列已添加至目标表 DESCRIBE users;

┌─name──┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┐ │ id │ UInt32 │ │ │ │ name │ String │ │ │ │ email │ String │ DEFAULT │ '' │ └───────┴────────┴──────────────┴────────────────────┘

支持 UPDATE 和 DELETE 操作：

CREATE TABLE products ( id UInt32, name String, price Float64, status String DEFAULT 'active' ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; CREATE TABLE products_alias ENGINE = Alias('products'); INSERT INTO products_alias VALUES (1, 'item_one', 100.0, 'active'), (2, 'item_two', 200.0, 'active'), (3, 'item_three', 300.0, 'inactive'); -- 通过别名进行更新 ALTER TABLE products_alias UPDATE price = price * 1.1 WHERE status = 'active'; -- 通过别名进行删除 ALTER TABLE products_alias DELETE WHERE status = 'inactive'; -- 更改将应用到目标表 SELECT * FROM products ORDER BY id;

┌─id─┬─name─────┬─price─┬─status─┐ │ 1 │ item_one │ 110.0 │ active │ │ 2 │ item_two │ 220.0 │ active │ └────┴──────────┴───────┴────────┘

对于分区表，分区操作将被转发：

CREATE TABLE logs ( date Date, level String, message String ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(date) ORDER BY date; CREATE TABLE logs_alias ENGINE = Alias('logs'); INSERT INTO logs_alias VALUES ('2024-01-15', 'INFO', 'message1'), ('2024-02-15', 'ERROR', 'message2'), ('2024-03-15', 'INFO', 'message3'); -- 通过别名分离分区 ALTER TABLE logs_alias DETACH PARTITION '202402'; SELECT count() FROM logs_alias; -- 返回 2（分区 202402 已分离） -- 重新附加分区 ALTER TABLE logs_alias ATTACH PARTITION '202402'; SELECT count() FROM logs_alias; -- 返回 3

对目标表中的分片执行合并优化操作：

CREATE TABLE events ( id UInt32, data String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; CREATE TABLE events_alias ENGINE = Alias('events'); -- 多次插入创建多个部分 INSERT INTO events_alias VALUES (1, 'data1'); INSERT INTO events_alias VALUES (2, 'data2'); INSERT INTO events_alias VALUES (3, 'data3'); -- 检查部分数量 SELECT count() FROM system.parts WHERE database = currentDatabase() AND table = 'events' AND active; -- 通过别名优化 OPTIMIZE TABLE events_alias FINAL; -- 部分在目标表中合并 SELECT count() FROM system.parts WHERE database = currentDatabase() AND table = 'events' AND active; -- 返回 1

可以分别对别名进行重命名或删除：