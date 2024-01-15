Alias 表引擎
Experimental feature. Learn more.
Alias 引擎会创建指向另一张表的代理。所有读写操作都会被转发到目标表，而别名表本身不存储任何数据，只维护对目标表的引用。
参考资料
这是一个实验性特性，在未来版本中可能会以不向后兼容的方式发生变更。
要启用 Alias 表引擎，请通过设置 allow_experimental_alias_table_engine。
输入命令
set allow_experimental_alias_table_engine = 1。
创建表
或者显式地指定数据库名称：
注意
Alias 表不支持显式定义列。列会自动从目标表继承，从而确保该别名表始终与目标表的 schema 保持一致。
引擎参数
target_db（可选）— 包含目标表的数据库名称。
target_table— 目标表的名称。
支持的操作
Alias 表引擎支持所有主要操作。
目标表上的操作
这些操作会被转发到目标表：
|Operation
|Support
|Description
SELECT
|✅
|从目标表读取数据
INSERT
|✅
|向目标表写入数据
INSERT SELECT
|✅
|批量向目标表插入数据
ALTER TABLE ADD COLUMN
|✅
|向目标表添加列
ALTER TABLE MODIFY SETTING
|✅
|修改目标表的设置
ALTER TABLE PARTITION
|✅
|在目标表上执行分区操作（DETACH/ATTACH/DROP）
ALTER TABLE UPDATE
|✅
|更新目标表中的行（mutation 变更）
ALTER TABLE DELETE
|✅
|从目标表删除行（mutation 变更）
OPTIMIZE TABLE
|✅
|优化目标表（合并数据片段）
TRUNCATE TABLE
|✅
|截断目标表
对别名本身的操作
这些操作只会影响别名，不会影响目标表：
|操作
|支持情况
|描述
DROP TABLE
|✅
|仅删除别名，目标表保持不变
RENAME TABLE
|✅
|仅重命名别名，目标表保持不变
使用示例
创建基本别名
在同一数据库中创建一个简单的别名：
跨数据库别名
创建一个指向不同数据库中某个表的别名：
通过别名执行写入操作
经由别名的所有写入操作都会被转发到其目标表：
表结构修改
ALTER 操作用于修改目标表的表结构：
数据变更
支持 UPDATE 和 DELETE 操作：
分区操作
对于分区表，分区操作将被转发：
表优化
对目标表中的分片执行合并优化操作：
别名管理
可以分别对别名进行重命名或删除：