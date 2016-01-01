Executable and ExecutablePool 表引擎 Executable 和 ExecutablePool 表引擎允许您定义一个表，其行是通过您定义的脚本生成的（通过将行写入 stdout）。

URL 表引擎 从远程 HTTP/HTTPS 服务器查询数据。该引擎与文件引擎类似。

View 表引擎 用于实现视图（有关更多信息，请参见 CREATE VIEW 查询 ）。它不存储数据，只存储指定的 SELECT 查询。在从表中读取时，它会运行该查询（并删除查询中所有不必要的列）。

Distributed 表引擎 使用 Distributed 引擎的表不存储自己的任何数据，但允许在多个服务器上进行分布式查询处理。读取会自动并行化。在读取时，会使用远程服务器上的表索引（如果有的话）。

File 表引擎 File 表引擎将数据保存在以支持的文件格式（ TabSeparated 、 Native 等）中的文件中。

Set 表引擎 一个始终保存在内存中的数据集。它的目的在于用于 IN 运算符的右侧。

Dictionary 表引擎 Dictionary 引擎将字典数据展示为 ClickHouse 表。

GenerateRandom 表引擎 GenerateRandom 表引擎为给定的表模式生成随机数据。

Memory 表引擎 Memory 引擎将数据以未压缩的形式存储在内存中。数据与读取时接收的形式完全相同。换句话说，从此表中读取是完全免费的。

Merge 表引擎 Merge 引擎（与 MergeTree 不同）本身不存储数据，但允许同时从任意多个其他表中读取数据。

External Data for Query Processing ClickHouse 允许将处理查询所需的数据与 SELECT 查询一起发送给服务器。这些数据放在临时表中，可以在查询中使用（例如，在 IN 运算符中）。

Join 表引擎 用于 JOIN 操作的可选准备数据结构。

KeeperMap 此引擎允许您使用 Keeper/ZooKeeper 集群作为具有线性可写和顺序一致读的持久键值存储。