特殊表引擎
表引擎主要分为三个类别：
- MergeTree 引擎系列 用于主要生产用途。
- Log 引擎系列 用于小型临时数据。
- 用于集成的表引擎。
其余的引擎因其特定用途而独特，尚未分组，因此被归入这个“特殊”类别。
|页面
|描述
|Buffer 表引擎
|将数据缓冲到内存中，定期刷新到另一张表。在读取操作期间，同时从缓冲区和另一张表中读取数据。
|Executable and ExecutablePool 表引擎
Executable 和
ExecutablePool 表引擎允许您定义一个表，其行是通过您定义的脚本生成的（通过将行写入 stdout）。
|URL 表引擎
|从远程 HTTP/HTTPS 服务器查询数据。该引擎与文件引擎类似。
|View 表引擎
|用于实现视图（有关更多信息，请参见
CREATE VIEW 查询）。它不存储数据，只存储指定的
SELECT 查询。在从表中读取时，它会运行该查询（并删除查询中所有不必要的列）。
|Distributed 表引擎
|使用 Distributed 引擎的表不存储自己的任何数据，但允许在多个服务器上进行分布式查询处理。读取会自动并行化。在读取时，会使用远程服务器上的表索引（如果有的话）。
|File 表引擎
|File 表引擎将数据保存在以支持的文件格式（
TabSeparated、
Native 等）中的文件中。
|FileLog 引擎
|此引擎允许将应用程序日志文件作为记录流进行处理。
|Set 表引擎
|一个始终保存在内存中的数据集。它的目的在于用于
IN 运算符的右侧。
|Dictionary 表引擎
Dictionary 引擎将字典数据展示为 ClickHouse 表。
|GenerateRandom 表引擎
|GenerateRandom 表引擎为给定的表模式生成随机数据。
|Memory 表引擎
|Memory 引擎将数据以未压缩的形式存储在内存中。数据与读取时接收的形式完全相同。换句话说，从此表中读取是完全免费的。
|Merge 表引擎
Merge 引擎（与
MergeTree 不同）本身不存储数据，但允许同时从任意多个其他表中读取数据。
|External Data for Query Processing
|ClickHouse 允许将处理查询所需的数据与
SELECT 查询一起发送给服务器。这些数据放在临时表中，可以在查询中使用（例如，在
IN 运算符中）。
|Join 表引擎
|用于 JOIN 操作的可选准备数据结构。
|KeeperMap
|此引擎允许您使用 Keeper/ZooKeeper 集群作为具有线性可写和顺序一致读的持久键值存储。
|Null 表引擎
|向
Null 表写入时，数据会被忽略。读取
Null 表时，响应是空的。