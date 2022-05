CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]

(

name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],

name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],

...

) ENGINE = SummingMergeTree([columns])

[PARTITION BY expr]

[ORDER BY expr]

[SAMPLE BY expr]

[SETTINGS name=value, ...]