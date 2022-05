CREATE TABLE table_name

(

EventDate DateTime ,

CounterID UInt32 ,

UserID UInt32

) ENGINE = ReplicatedMergeTree ( '/clickhouse/tables/{layer}-{shard}/table_name' , '{replica}' )

PARTITION BY toYYYYMM ( EventDate )

ORDER BY ( CounterID , EventDate , intHash32 ( UserID ) )

SAMPLE BY intHash32 ( UserID )