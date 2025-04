使用全文索引的全文搜索

备注

与其他二级索引不同,全文索引(目前)映射到行号(行 ID)而不是颗粒 ID。此设计的原因是性能。在实践中,用户经常同时搜索多个术语。例如,筛选谓词 WHERE s LIKE '%little%' OR s LIKE '%big%' 可以直接使用全文索引通过形成术语“little”和“big”的行 ID 列的并集来评估。这也意味着提供给索引创建的参数 GRANULARITY 没有意义(它可能会在未来从语法中移除)。