使用全文索引的全文搜索

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全文索引是一种实验性的 二级索引，为 String 或 FixedString 列提供快速的文本搜索功能。全文索引的主要思想是存储“术语”到包含这些术语的行的映射。“术语”是字符串列的标记单元。例如，字符串单元“I will be a little late”默认被标记为六个术语“I”、“will”、“be”、“a”、“little”和“late”。另一种标记器是 n-gram。例如，3-gram 标记化的结果将是 21 个术语“I w”、“ wi”、“wil”、“ill”、“ll “、 “l b”、“ be”等。输入字符串被标记的粒度越细，生成的全文索引就越大，但也越有用。

备注 全文索引是实验性的，目前不应在生产环境中使用。将来可能会以向后不兼容的方式进行更改，例如在 DDL/DQL 语法或性能/压缩特性方面。

要使用全文索引，首先在配置中启用它们：

可以使用以下语法在字符串列上定义全文索引：

备注 在早期版本的 ClickHouse 中，对应的索引类型名称为 inverted 。

其中 N 指定标记器：

full_text(0) （或更短的 full_text() ）将标记器设置为“tokens”，即沿着空格拆分字符串，

（或更短的 ）将标记器设置为“tokens”，即沿着空格拆分字符串， full_text(N) 其中 N 介于 2 和 8 之间将标记器设置为 “ngrams(N)”

每个发布列表的最大行数可以作为第二个参数指定。该参数可用于控制发布列表的大小，以避免生成巨大的发布列表文件。存在以下变体：

full_text(ngrams, max_rows_per_postings_list) ：使用给定的 max_rows_per_postings_list（假设不为 0）

：使用给定的 max_rows_per_postings_list（假设不为 0） full_text(ngrams, 0) ：发布列表的最大行数没有限制

：发布列表的最大行数没有限制 full_text(ngrams) ：使用默认的最大行数，默认为 64K。

作为一种跳过索引，全文索引可以在创建表后添加或删除到列中：

使用索引时，不需要特殊的函数或语法。典型的字符串搜索谓词会自动利用该索引。举例来说，考虑以下示例：

该全文索引还适用于类型为 Array(String) 、 Array(FixedString) 、 Map(String) 和 Map(String) 的列。

如同其他二级索引，每个列部分都有其自己的全文索引。此外，每个全文索引在内部分为“段”。段的存在和大小通常对用户是透明的，但段的大小决定了在索引构建期间的内存消耗（例如，当两个部分合并时）。配置参数“max_digestion_size_per_segment”（默认：256 MB）控制在创建新段之前从基础列中读取的消耗数据量。增加该参数提高了索引构建过程中间内存消耗，但也改善了查找性能，因为通常需要检查的段更少，从而评估查询。

让我们看看在一个包含大量文本的大型数据集上，全文索引的性能提升。我们将使用热门 Hacker News 网站上 2870 万行评论。以下是没有全文索引的表：

2870 万行数据位于 S3 的 Parquet 文件中 - 让我们将它们插入到 hackernews 表中：

考虑在 comment 列中寻找术语 ClickHouse （及其多种大小写）的简单查询：

注意执行该查询需要 3 秒：

我们将使用 ALTER TABLE 并在小写的 comment 列上添加一个全文索引，然后使其物化（这可能需要一些时间 - 等待它物化）：

我们运行相同的查询……

……发现查询执行速度快了 4 倍：

我们还可以搜索一个或多个术语，即，析取或合取：