自定义分区键
MergeTree 系列的表（包括 可复制表 ）可以使用分区。基于 MergeTree 表的 物化视图 也支持分区。
分区是在一个表中通过指定的规则划分而成的逻辑数据集。可以按任意标准进行分区，如按月，按日或按事件类型。为了减少需要操作的数据，每个分区都是分开存储的。访问数据时，ClickHouse 尽量使用这些分区的最小子集。
分区是在 建表 时通过
PARTITION BY expr 子句指定的。分区键可以是表中列的任意表达式。例如，指定按月分区，表达式为
toYYYYMM(date_column)：
CREATE TABLE visits
(
VisitDate Date,
Hour UInt8,
ClientID UUID
)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(VisitDate)
ORDER BY Hour;
分区键也可以是表达式元组（类似 主键 ）。例如：
ENGINE = ReplicatedCollapsingMergeTree('/clickhouse/tables/name', 'replica1', Sign)
PARTITION BY (toMonday(StartDate), EventType)
ORDER BY (CounterID, StartDate, intHash32(UserID));
上例中，我们设置按一周内的事件类型分区。
新数据插入到表中时，这些数据会存储为按主键排序的新片段（块）。插入后 10-15 分钟，同一分区的各个片段会合并为一整个片段。
!!! info "注意"
那些有相同分区表达式值的数据片段才会合并。这意味着 你不应该用太精细的分区方案（超过一千个分区）。否则，会因为文件系统中的文件数量过多和需要打开的文件描述符过多，导致
SELECT 查询效率不佳。
可以通过 system.parts 表查看表片段和分区信息。例如，假设我们有一个
visits 表，按月分区。对
system.parts 表执行
SELECT：
SELECT
partition,
name,
active
FROM system.parts
WHERE table = 'visits'
┌─partition─┬─name───────────┬─active─┐
│ 201901 │ 201901_1_3_1 │ 0 │
│ 201901 │ 201901_1_9_2 │ 1 │
│ 201901 │ 201901_8_8_0 │ 0 │
│ 201901 │ 201901_9_9_0 │ 0 │
│ 201902 │ 201902_4_6_1 │ 1 │
│ 201902 │ 201902_10_10_0 │ 1 │
│ 201902 │ 201902_11_11_0 │ 1 │
└───────────┴────────────────┴────────┘
partition 列存储分区的名称。此示例中有两个分区：
201901 和
201902。在 ALTER … PARTITION 语句中你可以使用该列值来指定分区名称。
name 列为分区中数据片段的名称。在 ALTER ATTACH PART 语句中你可以使用此列值中来指定片段名称。
这里我们拆解下第一个数据片段的名称：
201901_1_3_1：
201901是分区名称。
1是数据块的最小编号。
3是数据块的最大编号。
1是块级别（即在由块组成的合并树中，该块在树中的深度）。
!!! info "注意"
旧类型表的片段名称为：
20190117_20190123_2_2_0（最小日期 - 最大日期 - 最小块编号 - 最大块编号 - 块级别）。
active 列为片段状态。
1 代表激活状态；
0 代表非激活状态。非激活片段是那些在合并到较大片段之后剩余的源数据片段。损坏的数据片段也表示为非活动状态。
正如在示例中所看到的，同一分区中有几个独立的片段（例如，
201901_1_3_1和
201901_1_9_2）。这意味着这些片段尚未合并。ClickHouse 会定期的对插入的数据片段进行合并，大约是在插入后15分钟左右。此外，你也可以使用 OPTIMIZE 语句发起一个计划外的合并。例如：
OPTIMIZE TABLE visits PARTITION 201902;
┌─partition─┬─name───────────┬─active─┐
│ 201901 │ 201901_1_3_1 │ 0 │
│ 201901 │ 201901_1_9_2 │ 1 │
│ 201901 │ 201901_8_8_0 │ 0 │
│ 201901 │ 201901_9_9_0 │ 0 │
│ 201902 │ 201902_4_6_1 │ 0 │
│ 201902 │ 201902_4_11_2 │ 1 │
│ 201902 │ 201902_10_10_0 │ 0 │
│ 201902 │ 201902_11_11_0 │ 0 │
└───────────┴────────────────┴────────┘
非激活片段会在合并后的10分钟左右被删除。
查看片段和分区信息的另一种方法是进入表的目录：
/var/lib/clickhouse/data/<database>/<table>/。例如：
/var/lib/clickhouse/data/default/visits$ ls -l
total 40
drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 1 16:48 201901_1_3_1
drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 16:17 201901_1_9_2
drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 15:52 201901_8_8_0
drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 15:52 201901_9_9_0
drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 16:17 201902_10_10_0
drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 16:17 201902_11_11_0
drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 16:19 201902_4_11_2
drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 5 12:09 201902_4_6_1
drwxr-xr-x 2 clickhouse clickhouse 4096 Feb 1 16:48 detached
‘201901_1_1_0’，‘201901_1_7_1’ 等文件夹是数据片段的目录。每个片段都与一个对应的分区相关，并且只包含这个月的数据（本例中的表按月分区）。
detached 目录存放着使用 DETACH 语句从表中卸载的片段。损坏的片段不会被删除而是也会移到该目录下。服务器不会去使用
detached目录中的数据片段。因此你可以随时添加，删除或修改此目录中的数据 – 在运行 ATTACH 语句前，服务器不会感知到。
注意，在操作服务器时，你不能手动更改文件系统上的片段集或其数据，因为服务器不会感知到这些修改。对于非复制表，可以在服务器停止时执行这些操作，但不建议这样做。对于复制表，在任何情况下都不要更改片段文件。
ClickHouse 支持对分区执行这些操作：删除分区，将分区从一个表复制到另一个表，或创建备份。了解分区的所有操作，请参阅 分区和片段的操作 一节。