使用向量相似度索引进行近似最近邻搜索

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最近邻查找问题是寻找在 N 维向量空间中与给定向量最接近的 M 个向量。解决这个问题最简单的方法是进行 穷举（蛮力）搜索，该方法计算参考向量与向量空间中所有其他点之间的距离。虽然该方法保证了完全准确的结果，但对于实际应用通常 太慢。作为替代，近似算法使用贪心启发式方法来更快地找到 M 个最接近的向量。 这使得图像、歌曲、文本的语义搜索可以在毫秒级完成 嵌入。

博客:

在 SQL 中，最近邻查找可以表示为：

其中

DistanceFunction 计算两个向量之间的距离（例如， L2Distance 或 cosineDistance，

计算两个向量之间的距离（例如， L2Distance 或 cosineDistance， vectors 是类型为 Array(Float64) 或 Array(Float32) 或 Array(BFloat16) 的列，通常存储 嵌入，

是类型为 Array(Float64) 或 Array(Float32) 或 Array(BFloat16) 的列，通常存储 嵌入， reference_vector 是类型为 Array(Float64) 或 Array(Float32) 或 Array(BFloat16) 的常量，

是类型为 Array(Float64) 或 Array(Float32) 或 Array(BFloat16) 的常量， N 是限制返回结果数量的常量整数。

该查询返回在 vectors 中与 reference_vector 最接近的 N 个点。

穷举搜索计算 reference_vector 与 vectors 中所有向量之间的距离。因此，其运行时间与存储向量的数量成正比。 近似搜索依赖于特殊数据结构（例如图、随机森林等），这些数据结构可以快速找到与给定参考向量最接近的向量（即在亚线性时间内）。 ClickHouse 提供了这样一种数据结构，称为“向量相似度索引”，是一种 跳过索引。

创建和使用向量相似度索引

创建向量相似度索引的语法

备注 USearch 索引目前处于实验阶段，使用它们之前需要先 SET allow_experimental_vector_similarity_index = 1 。

该索引可以构建在类型为 Array(Float64) 或 Array(Float32) 的列上。

索引参数：

method ：当前仅支持 hnsw 。

：当前仅支持 。 distance_function ：可以是 L2Distance （欧几里得距离：两个点在欧几里得空间中之间的线段长度）或 cosineDistance （余弦 距离：两个非零向量之间的夹角）。

：可以是 （欧几里得距离：两个点在欧几里得空间中之间的线段长度）或 （余弦 距离：两个非零向量之间的夹角）。 quantization ：可以是 f64 、 f32 、 f16 、 bf16 或 i8 ，用于以较低精度存储向量（可选，默认： bf16 ）

：可以是 、 、 、 或 ，用于以较低精度存储向量（可选，默认： ） hnsw_max_connections_per_layer ：每个 HNSW 图节点的邻居数量，在 HNSW 论文 中也称为 M 。可选，默认： 32 。值为 0 表示使用默认值。

：每个 HNSW 图节点的邻居数量，在 HNSW 论文 中也称为 。可选，默认： 。值为 表示使用默认值。 hnsw_candidate_list_size_for_construction ：构建 HNSW 图时动态候选列表的大小，在原始的 HNSW 论文 中也称为 ef_construction 。可选，默认： 128 。值为 0 表示使用默认值。

对于归一化数据，通常 L2Distance 是最佳选择，否则建议使用 cosineDistance 以补偿规模差异。

示例：

所有数组必须具有相同的长度。为避免错误，可以使用 CONSTRAINT，例如， CONSTRAINT constraint_name_1 CHECK length(vectors) = 256 。空的 Arrays 和未在 INSERT 语句中指定的 Array 值（即默认值）也不受支持。

向量相似度索引基于 USearch 库，该库实现了 HNSW 算法，即一个分层图，其中每个节点代表一个向量，节点之间的边表示相似性。这种分层结构在处理大集合时非常高效。它们往往从整体数据集中仅提取 0.05% 或更少的数据，同时仍然提供 99% 的召回率。 这在处理高维向量时尤其有用，高维向量加载和比较是昂贵的。USearch 还利用 SIMD 加速现代 x86（AVX2 和 AVX-512）和 ARM（NEON 和 SVE） CPU 上的距离计算。

向量相似度索引在插入和合并列时构建。已知 HNSW 算法提供较慢的插入。因此，带有向量相似度索引的表的 INSERT 和 OPTIMIZE 语句的执行速度将比普通表慢。向量相似度索引理想的使用场景是仅对不变或很少变化的数据，特别是在读请求远多于写请求的情况下。推荐三种额外技术来加速索引创建：

向量相似度索引支持以下类型的查询：

要使用 HNSW 参数 hnsw_candidate_list_size_for_search （默认：256）搜索不同的值，也称为原始 HNSW 论文 中的 ef_search ，请运行 SELECT 查询并添加 SETTINGS hnsw_candidate_list_size_for_search = <value> 。

从向量相似度索引中重复读取受益于大型跳过索引缓存。如果需要，可以使用服务器设置 skipping_index_cache_size 来增加默认缓存大小。

限制：近似向量搜索算法需要限制，因此没有 LIMIT 子句的查询无法利用向量相似度索引。限制必须小于设置 max_limit_for_ann_queries （默认：100）。

与常规跳过索引的区别：与常规 跳过索引 类似，向量相似度索引是根据粒度构建的，每个索引块由 GRANULARITY = [N] 个粒度组成（对于普通跳过索引， [N] 默认为 1）。例如，如果表的主索引粒度为 8192（设置 index_granularity = 8192 ），且 GRANULARITY = 2 ，则每个索引块将包含 16384 行。但是，近似邻域搜索的数据结构和算法本质上是行导向的。它们存储一组行的紧凑表示，也返回行以供向量搜索查询使用。这导致向量相似度索引与普通跳过索引在行为上出现一些意想不到的差异。

当用户在某列上定义向量相似度索引时，ClickHouse 在内部为每个索引块创建一个向量相似度“子索引”。子索引是“局部”的，意味着它仅了解其包含索引块的行。在先前的示例中，假设一列有 65536 行，我们将获得四个索引块（跨越八个粒度）以及每个索引块的向量相似度子索引。一个子索引理论上能够直接返回其索引块内 N 个最接近点的行。但是，由于 ClickHouse 以粒度的粒度从磁盘加载数据到内存，子索引会推断与粒度相匹配的行。这与普通跳过索引在索引块的粒度上跳过数据不同。