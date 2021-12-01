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日志引擎系列

这些引擎是为了需要写入许多小数据量（少于一百万行）的表的场景而开发的。

这系列的引擎有：

引擎：

数据存储在磁盘上。

写入时将数据追加在文件末尾。

不支持突变操作。

不支持索引。 这意味着 `SELECT` 在范围查询时效率不高。



非原子地写入数据。 如果某些事情破坏了写操作，例如服务器的异常关闭，你将会得到一张包含了损坏数据的表。



Log 和 StripeLog 引擎支持：

并发访问数据的锁。 `INSERT` 请求执行过程中表会被锁定，并且其他的读写数据的请求都会等待直到锁定被解除。如果没有写数据的请求，任意数量的读请求都可以并发执行。



并行读取数据。 在读取数据时，ClickHouse 使用多线程。 每个线程处理不同的数据块。



Log 引擎为表中的每一列使用不同的文件。 StripeLog 将所有的数据存储在一个文件中。因此 StripeLog 引擎在操作系统中使用更少的描述符，但是 Log 引擎提供更高的读性能。

TinyLog 引擎是该系列中最简单的引擎并且提供了最少的功能和最低的性能。 TinyLog 引擎不支持并行读取和并发数据访问，并将每一列存储在不同的文件中。它比其余两种支持并行读取的引擎的读取速度更慢，并且使用了和 Log 引擎同样多的描述符。你可以在简单的低负载的情景下使用它。

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