YTsaurus
Experimental feature. Learn more.
Not supported in ClickHouse Cloud
YTsaurus 表引擎允许您从 YTsaurus 集群导入数据。
创建表
信息
这是一个实验性功能，未来版本可能以向后不兼容的方式更改。
启用 YTsaurus 表引擎的使用
使用设置
allow_experimental_ytsaurus_table_engine。
您可以通过以下方式进行设置：
SET allow_experimental_ytsaurus_table_engine = 1。
引擎参数
http_proxy_url— YTsaurus http 代理的 URL。
cypress_path— 数据源的 Cypress 路径。
oauth_token— OAuth 令牌。
使用示例
显示创建 YTsaurus 表的查询：
要从表中返回数据，请运行：
数据类型
原始数据类型
|YTsaurus 数据类型
|Clickhouse 数据类型
int8
Int8
int16
Int16
int32
Int32
int64
Int64
uint8
UInt8
uint16
UInt16
uint32
UInt32
uint64
UInt64
float
Float32
double
Float64
boolean
Bool
string
String
utf8
String
json
JSON
yson(type_v3)
JSON
uuid
UUID
date32
Date(尚不支持)
datetime64
Int64
timestamp64
Int64
interval64
Int64
date
Date(尚不支持)
datetime
DateTime
timestamp
DateTime64(6)
interval
UInt64
any
String
null
Nothing
void
Nothing
T 和
required = False
Nullable(T)
复合类型
|YTsaurus 数据类型
|Clickhouse 数据类型
decimal
Decimal
optional
Nullable
list
Array
struct
NamedTuple
tuple
Tuple
variant
Variant
dict
|`Array(Tuple(...))
tagged
T
另见