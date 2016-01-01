跳到主要内容
跳到主要内容

YTsaurus

Experimental feature. Learn more.
Not supported in ClickHouse Cloud

YTsaurus 表引擎允许您从 YTsaurus 集群导入数据。

创建表

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
    name1 [type1],
    name2 [type2], ...
) ENGINE = YTsaurus('http_proxy_url', 'cypress_path', 'oauth_token')
信息

这是一个实验性功能，未来版本可能以向后不兼容的方式更改。 启用 YTsaurus 表引擎的使用 使用设置 allow_experimental_ytsaurus_table_engine

您可以通过以下方式进行设置：

SET allow_experimental_ytsaurus_table_engine = 1

引擎参数

  • http_proxy_url — YTsaurus http 代理的 URL。
  • cypress_path — 数据源的 Cypress 路径。
  • oauth_token — OAuth 令牌。

使用示例

显示创建 YTsaurus 表的查询：

SHOW CREATE TABLE yt_saurus;

CREATE TABLE yt_saurus
(
    `a` UInt32,
    `b` String
)
ENGINE = YTsaurus('http://localhost:8000', '//tmp/table', 'password')

要从表中返回数据，请运行：

SELECT * FROM yt_saurus;

┌──a─┬─b──┐
│ 10 │ 20 │
└────┴────┘

数据类型

原始数据类型

YTsaurus 数据类型Clickhouse 数据类型
int8Int8
int16Int16
int32Int32
int64Int64
uint8UInt8
uint16UInt16
uint32UInt32
uint64UInt64
floatFloat32
doubleFloat64
booleanBool
stringString
utf8String
jsonJSON
yson(type_v3)JSON
uuidUUID
date32Date(尚不支持)
datetime64Int64
timestamp64Int64
interval64Int64
dateDate(尚不支持)
datetimeDateTime
timestampDateTime64(6)
intervalUInt64
anyString
nullNothing
voidNothing
Trequired = FalseNullable(T)

复合类型

YTsaurus 数据类型Clickhouse 数据类型
decimalDecimal
optionalNullable
listArray
structNamedTuple
tupleTuple
variantVariant
dict`Array(Tuple(...))
taggedT

另见