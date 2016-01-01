S3Queue 表引擎

此引擎提供与 Amazon S3 生态系统的集成，允许流式导入。此引擎与 Kafka、RabbitMQ 引擎类似，但提供 S3 特定功能。

危险 在 24.7 之前，所有设置必须使用 s3queue_ 前缀，除了 mode 、 after_processing 和 keeper_path 。

引擎参数

S3Queue 参数与 S3 表引擎支持的参数相同。详细参数见 此处。

示例

使用命名集合：

要获取为该表配置的设置列表，可以使用 system.s3_queue_settings 表。从 24.10 版本可用。

可能的值：

unordered — 在无序模式下，所有已处理文件的集合保存在 ZooKeeper 的持久节点中。

ordered — 在有序模式下，文件按字典顺序处理。这意味着，如果某个文件名为 'BBB' 的文件在某个时间点被处理，而后来又添加了名为 'AA' 的文件到存储桶，它将被忽略。仅存储成功消费文件的最大名称（按字典顺序）及在未成功加载尝试后需重试的文件名。

默认值：在 24.6 之前为 ordered 。从 24.6 开始没有默认值，必须手动指定该设置。对于在早期版本中创建的表，默认值将保持为 Ordered 以兼容。

成功处理后删除或保留文件。 可能的值：

keep.

delete.

默认值： keep 。

可以将 ZooKeeper 中的路径指定为表引擎设置，或者可以根据全局配置提供的路径和表 UUID 形成默认路径。 可能的值：

String.

默认值： / 。

重试文件加载，直到指定的次数。默认情况下，不进行重试。 可能的值：

正整数。

默认值： 0 。

执行处理的线程数。仅适用于 Unordered 模式。

默认值： 1 。

启用记录到 system.s3queue_log 。

默认值： 0 。

指定 ClickHouse 在进行下一个轮询尝试之前等待的最短时间（以毫秒为单位）。

可能的值：

正整数。

默认值： 1000 。

定义 ClickHouse 在启动下一个轮询尝试之前等待的最长时间（以毫秒为单位）。

可能的值：

正整数。

默认值： 10000 。

当未找到新文件时，决定在前一个轮询间隔中添加的额外等待时间。下一个轮询在前一个间隔和此后退值之和或最大间隔（取较小者）之后进行。

可能的值：

正整数。

默认值： 0 。

如果使用 'unordered' 模式，可限制 ZooKeeper 节点的数量，对于 'ordered' 模式则无效。 如果达到限制，将从 ZooKeeper 节点中删除已处理的最旧文件并重新处理。

可能的值：

正整数。

默认值： 1000 。

在 ZooKeeper 节点中存储已处理文件的最大秒数（默认情况下永久存储），适用于 'unordered' 模式，对于 'ordered' 模式无效。 在指定的秒数之后，文件将被重新导入。

可能的值：

正整数。

默认值： 0 。

适用于 'Ordered' 模式。定义负责维护跟踪文件 TTL 和最大跟踪文件集的后台任务重新调度间隔的最小边界。

默认值： 10000 。

适用于 'Ordered' 模式。定义负责维护跟踪文件 TTL 和最大跟踪文件集的后台任务重新调度间隔的最大边界。

默认值： 30000 。

适用于 'Ordered' 模式。从 24.6 版本开始可用。如果有多个 S3Queue 表的副本，每个副本都在 keeper 中使用相同的元数据目录，则 s3queue_buckets 的值需要至少等于副本的数量。如果还使用 s3queue_processing_threads 设置，则进一步增加 s3queue_buckets 设置的值是有意义的，因为它定义了 S3Queue 处理的实际并行度。

引擎支持所有与 S3 相关的设置。有关 S3 设置的更多信息，请参见 此处。

Scale plan feature S3 Role-Based Access is available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

s3Queue 表引擎支持基于角色的访问。 有关配置角色以访问您的存储桶的步骤，请参见文档 此处。

一旦配置了角色，可以通过 extra_credentials 参数传递 roleARN ，如下所示：

S3Queue 处理模式允许在 ZooKeeper 中存储更少的元数据，但有一个限制，即稍后添加的文件必须具有字母数字更大的名称。

S3Queue 的 ordered 模式，与 unordered 一样，支持 (s3queue_)processing_threads_num 设置（ s3queue_ 前缀是可选的），该设置允许控制在服务器本地处理 S3 文件的线程数。 此外，有序模式还引入了另一个设置 (s3queue_)buckets ，表示“逻辑线程”。这意味着在分布式场景中，当有多个服务器具有 S3Queue 表副本时，此设置定义处理单元的数量。例如，每个 S3Queue 副本上的每个处理线程将尝试锁定某个 bucket 进行处理，每个 bucket 由文件名的哈希归属来特定文件。因此，在分布式场景中，建议将 (s3queue_)buckets 设置至少设置为副本数量或更大。桶的数量超过副本数量是可以的。最优场景是将 (s3queue_)buckets 设置设置为 number_of_replicas 和 (s3queue_)processing_threads_num 的乘积。 不建议在 24.6 之前使用 (s3queue_)processing_threads_num 设置。 从 24.6 开始提供 (s3queue_)buckets 设置。

SELECT 对于流式导入并不是特别有用（除非用于调试），因为每个文件只能导入一次。创建实时线程使用 物化视图 是更实际的。为此：

使用引擎创建一个表以从 S3 中指定的路径进行消费，并将其视为一个数据流。 创建一个所需结构的表。 创建一个物化视图，将数据从引擎转换并放入之前创建的表中。

当 MATERIALIZED VIEW 加入引擎时，它会在后台开始收集数据。

示例：

_path — 文件路径。

— 文件路径。 _file — 文件名称。

有关虚拟列的更多信息，请参见 此处。

path 参数可以使用类似 bash 的通配符指定多个文件。要处理的文件应存在并与整个路径模式匹配。文件列表在 SELECT 时确定（而不是在 CREATE 时）。

* — 替代除 / 外的任意数量的任意字符，包括空字符串。

— 替代除 外的任意数量的任意字符，包括空字符串。 ** — 替代包括 / 在内的任意数量的任意字符，包括空字符串。

— 替代包括 在内的任意数量的任意字符，包括空字符串。 ? — 替代任意单个字符。

— 替代任意单个字符。 {some_string,another_string,yet_another_one} — 替代任意字符串 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one' 。

— 替代任意字符串 。 {N..M} — 替代范围从 N 到 M 包括两端的任意数字。N 和 M 可以有前导零，例如 000..078 。

带 {} 的结构类似于 remote 表函数。

由于以下原因可能会出现重复行：

在文件处理过程中发生解析异常，并且通过 s3queue_loading_retries 启用了重试；

S3Queue 在多个服务器上配置，指向 ZooKeeper 中的同一路径，并且在一个服务器成功提交处理的文件之前，keeper 会话过期，这可能会导致另外一个服务器开始处理该文件，该文件可能已被第一个服务器部分或完全处理；

非正常服务器终止。

如果 S3Queue 在多个服务器上配置，指向 ZooKeeper 中的同一路径，并且使用了 Ordered 模式，则 s3queue_loading_retries 将无效。这个问题将很快解决。

要自省，可以使用 system.s3queue 无状态表和 system.s3queue_log 持久表。

system.s3queue 。该表不是持久的，显示 S3Queue 的内存状态：当前正在处理的文件、已处理或失败的文件。

示例：

system.s3queue_log 。持久表。具有与 system.s3queue 相同的信息，但适用于 processed 和 failed 文件。

该表具有以下结构：

要使用 system.s3queue_log ，请在服务器配置文件中定义其配置：

示例：