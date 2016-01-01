Redis
Not supported in ClickHouse Cloud
此引擎允许将 ClickHouse 与 Redis 集成。由于 Redis 采用键值模型，我们强烈建议您只以点对点的方式进行查询，例如
where k=xx 或
where k in (xx, xx)。
创建表
引擎参数
host:port— Redis 服务器地址，您可以忽略端口，默认使用 Redis 端口 6379。
db_index— Redis 数据库索引范围为 0 到 15，默认值为 0。
password— 用户密码，默认值为空字符串。
pool_size— Redis 最大连接池大小，默认值为 16。
primary_key_name- 列表中的任意列名称。
序列化
PRIMARY KEY 仅支持一个列。主键将以二进制形式序列化为 Redis 键。
除主键外的列将以对应顺序以二进制形式序列化为 Redis 值。
参数也可以使用 命名集合 传递。在这种情况下，
host 和
port 应该单独指定。此方法建议用于生产环境。目前，通过命名集合传递给 Redis 的所有参数都是必需的。
过滤
使用
key equals 或
in filtering 的查询将优化为从 Redis 多键查找。如果没有过滤键，查询将执行全表扫描，这是一项繁重的操作。
使用示例
使用
Redis 引擎和普通参数在 ClickHouse 中创建表：
或者使用 命名集合:
插入:
查询:
更新:
请注意，主键不能被更新。
删除:
截断:
异步刷新 Redis 数据库。
Truncate 还支持 SYNC 模式。
连接:
与其他表连接。
限制
Redis 引擎还支持扫描查询，例如
where k > xx，但存在一些限制：
- 扫描查询在重新哈希时可能会产生一些重复键，这种情况非常罕见。详情请参见 Redis 扫描。
- 在扫描过程中，可能会创建和删除键，因此生成的数据集可能无法代表一个有效的时间点。