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Redis

Not supported in ClickHouse Cloud

此引擎允许将 ClickHouse 与 Redis 集成。由于 Redis 采用键值模型，我们强烈建议您只以点对点的方式进行查询，例如 where k=xxwhere k in (xx, xx)

创建表

引擎参数

  • host:port — Redis 服务器地址，您可以忽略端口，默认使用 Redis 端口 6379。
  • db_index — Redis 数据库索引范围为 0 到 15，默认值为 0。
  • password — 用户密码，默认值为空字符串。
  • pool_size — Redis 最大连接池大小，默认值为 16。
  • primary_key_name - 列表中的任意列名称。
序列化

PRIMARY KEY 仅支持一个列。主键将以二进制形式序列化为 Redis 键。 除主键外的列将以对应顺序以二进制形式序列化为 Redis 值。

参数也可以使用 命名集合 传递。在这种情况下，hostport 应该单独指定。此方法建议用于生产环境。目前，通过命名集合传递给 Redis 的所有参数都是必需的。

过滤

使用 key equalsin filtering 的查询将优化为从 Redis 多键查找。如果没有过滤键，查询将执行全表扫描，这是一项繁重的操作。

使用示例

使用 Redis 引擎和普通参数在 ClickHouse 中创建表：

或者使用 命名集合:

插入:

查询:

更新:

请注意，主键不能被更新。

删除:

截断:

异步刷新 Redis 数据库。Truncate 还支持 SYNC 模式。

连接:

与其他表连接。

限制

Redis 引擎还支持扫描查询，例如 where k > xx，但存在一些限制：

  1. 扫描查询在重新哈希时可能会产生一些重复键，这种情况非常罕见。详情请参见 Redis 扫描
  2. 在扫描过程中，可能会创建和删除键，因此生成的数据集可能无法代表一个有效的时间点。