Redis

此引擎允许将 ClickHouse 与 Redis 集成。由于 Redis 采用键值模型,我们强烈建议您只以点对点的方式进行查询,例如 where k=xx 或 where k in (xx, xx) 。

引擎参数

host:port — Redis 服务器地址,您可以忽略端口,默认使用 Redis 端口 6379。

— Redis 服务器地址,您可以忽略端口,默认使用 Redis 端口 6379。 db_index — Redis 数据库索引范围为 0 到 15,默认值为 0。

— Redis 数据库索引范围为 0 到 15,默认值为 0。 password — 用户密码,默认值为空字符串。

— 用户密码,默认值为空字符串。 pool_size — Redis 最大连接池大小,默认值为 16。

— Redis 最大连接池大小,默认值为 16。 primary_key_name - 列表中的任意列名称。

序列化 PRIMARY KEY 仅支持一个列。主键将以二进制形式序列化为 Redis 键。 除主键外的列将以对应顺序以二进制形式序列化为 Redis 值。

参数也可以使用 命名集合 传递。在这种情况下, host 和 port 应该单独指定。此方法建议用于生产环境。目前,通过命名集合传递给 Redis 的所有参数都是必需的。

过滤 使用 key equals 或 in filtering 的查询将优化为从 Redis 多键查找。如果没有过滤键,查询将执行全表扫描,这是一项繁重的操作。

使用 Redis 引擎和普通参数在 ClickHouse 中创建表:

或者使用 命名集合:

插入:

查询:

更新:

请注意,主键不能被更新。

删除:

截断:

异步刷新 Redis 数据库。 Truncate 还支持 SYNC 模式。

连接:

与其他表连接。