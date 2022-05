RabbitMQ 引擎

CREATE TABLE queue (

key UInt64 ,

value UInt64

) ENGINE = RabbitMQ SETTINGS rabbitmq_host_port = 'localhost:5672' ,

rabbitmq_exchange_name = 'exchange1' ,

rabbitmq_exchange_type = 'headers' ,

rabbitmq_routing_key_list = 'format=logs,type=report,year=2020' ,

rabbitmq_format = 'JSONEachRow' ,

rabbitmq_num_consumers = 5 ;



CREATE TABLE daily ( key UInt64 , value UInt64 )

ENGINE = MergeTree ( ) ORDER BY key ;



CREATE MATERIALIZED VIEW consumer TO daily

AS SELECT key , value FROM queue ;



SELECT key , value FROM daily ORDER BY key ;